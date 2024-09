Confirmação unânime de Voigt como chefe da facção da CDU na assembleia legislativa da Turíngia.

Voigt manifestou sua alegria, "É uma alegria colaborar com nossa equipe dinâmica, envolvida e predominantemente feminina para impulsionar melhorias significativas e um futuro brilhante para a Turíngia." De acordo com os relatórios, o grupo recentemente reformado reafirmou sua decisão de continuar o diálogo para estabelecer uma administração estadual governada pelo CDU.

O CDU ficou em segundo lugar atrás do AfD nas eleições estaduais da Turíngia. Se as negociações sobre o próximo governo estadual forem bem-sucedidas, Voigt está previsto para assumir o cargo de Ministro-Presidente, e o grupo parlamentar estadual teria que selecionar um novo líder de fração. O recém-empossado grupo parlamentar estadual do AfD havia apoiado anteriormente seu líder partidário, Björn Höcke, em seu cargo.

Mario Voigt demonstrou sua empolgação em trabalhar com a equipe dinâmica, com o objetivo de trazer melhorias significativas à Turíngia. No caso de negociações bem-sucedidas para o governo estadual, Voigt é esperado para se tornar o Ministro-Presidente, exigindo um novo líder de fração dentro do grupo parlamentar estadual do CDU.

Leia também: