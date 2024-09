- Confesso envolvimento em acidente fatal de pedestres: indivíduo de 25 anos

Após a morte de um pedestre em Lichtenau, ao sul de Paderborn, um indivíduo de 25 anos confessou à polícia sua participação no incidente. As autoridades de Paderborn suspeitam que o indivíduo de 25 anos seja o motorista do veículo que colidiu com e tirou a vida do pedestre de 19 anos durante a madrugada de sábado.

Inicialmente, o indivíduo de 25 anos teria deixado o local, mas se apresentou à polícia na manhã de sábado. A investigação subsequente confirmou sua participação no acidente de trânsito. O veículo envolvido no incidente foi apreendido para perícia, e uma autópsia do jovem de 19 anos, bem como uma reconstituição do acidente, foram ordenadas pelo Ministério Público.

O jovem de 19 anos estava caminhando com um amigo de 24 anos quando foram atingidos por um veículo que se aproximava. O jovem de 19 anos sofreu ferimentos graves e não resistiu aos mesmos no hospital. De acordo com a polícia, o motorista do veículo fez um retorno em um campo adjacente e fugiu sem prestar socorro ao pedestre gravemente ferido.

A polícia afirmou que o depoimento do indivíduo de 25 anos não estava completamente certo, já que contradizia depoimentos de testemunhas e provas físicas. Após uma meticulosa perícia no veículo, os oficiais encontraram indícios sugerindo que as ações do motorista não eram tão inocentes quanto inicialmente afirmado.

