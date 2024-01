Destaques da história

Condutor de carro elétrico percorre 90.000 km em três anos com o apoio de estranhos

Wiebe Wakker está a ser alimentado pela generosidade de estranhos com comida, uma cama e eletricidade

O holandês está há três anos a fazer uma viagem da Holanda à Austrália num carro elétrico

Com o objetivo de difundir uma mensagem de um futuro sem emissões de carbono, o holandês Wiebe Wakker saiu de casa com os bolsos vazios: os 20 000 euros (22 618 dólares) que gastou desde que partiu, em março de 2016, foram inteiramente utilizados na reparação do carro e na logística do transporte marítimo, e ganhos com o trabalho nas suas viagens.

O resto do dinheiro que permitiu ao seu Volkswagen elétrico - apelidado de "O Bandido Azul" - veio da generosidade de estranhos, da Noruega ao Irão e de Myanamar aos Emirados Árabes Unidos, na sua viagem até ao ponto de chegada em Sydney, no próximo mês.

Wakker diz que é impossível estimar quanto a viagem poderia ter custado se ele pagasse a sua própria viagem, com estranhos totais tendo cortado essa conta com acomodações e refeições gratuitas enquanto ele dirigia em direção à Austrália.

LEIA: Será este o campeonato mais emocionante do mundo?

O seu único erro, diz ele, foi subestimar a humanidade.

"Esse foi o meu maior fracasso, porque tive tantas pessoas a oferecerem-me ajuda para esta viagem. Viajei por zonas consideradas inseguras, como o Médio Oriente e a Índia, mas em todo o lado havia a bondade das pessoas locais".

O seu projeto "Plug Me In " consistia essencialmente em que as pessoas traçassem a sua rota no seu sítio Web e oferecessem três formas de ajuda: uma refeição, um lugar para ficar e um lugar para carregar o seu veículo.

Inicialmente, tinha planeado cobrir o percurso de uma viagem - traçada pela primeira vez como mochileiro aventureiro na Austrália há 10 anos - em 18 meses, mas acabou por se tornar um "percurso mais oportunista".

Deixou que os seus patrocinadores determinassem essa rota, o que significou - entre outras coisas - levá-lo através da rota muito tortuosa de passar pela ponta do norte da Noruega para atravessar a Europa.

Visite CNN.com/Sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"Quando comecei, não fazia ideia do percurso", disse ele, "mas sei que nunca pensei que fosse tão longo. Mas tanta gente ofereceu-me lugares para ficar, organizou qualquer coisa e pensei: "Não posso ignorar isto e partir o mais depressa possível".

"Por isso, agarrei-o como uma oportunidade única na vida para o aproveitar ao máximo."

LER: Extreme E vai oferecer "Planeta Azul encontra Rali Dakar

"Financiamento coletivo para reparações

À medida que percorre os últimos quilómetros da estrada, a aproximação ao ponto de chegada é apenas parcialmente celebrada. "Na verdade, também há um pouco de tristeza porque está quase a terminar e ainda estou a gostar. Pensei que quando acabasse estaria exausto ou com muita fome, mas foi realmente uma experiência única".

A isto contrapõe-se o facto de já não estar a conduzir um carro elétrico sem ar condicionado - os fusíveis do mesmo avariaram há cerca de um mês - quando as temperaturas atingiram os 49 graus Celsius num verão australiano particularmente quente. "Tive de ter grãos de café no carro para ajudar a anular o cheiro", diz ele a rir-se.

Ao longo da viagem, conduziu sempre que possível, mas enviou o carro por navio três vezes, e angariou o dinheiro necessário fazendo diferentes trabalhos ao longo do caminho.

LER: Volta ao mundo em 80 dias... com um toque ecológico

Não é de surpreender que tenha havido contratempos com o carro em determinados pontos. Primeiro, na Índia, uma mola partida foi soldada no lugar, mas isso fez com que os pneus traseiros se desgastassem e o carro deixasse de poder ser conduzido.

Na Indonésia, o carro ficou inundado e só foi possível repará-lo recorrendo a mecânicos da Holanda, o seu país natal, mas, surpreendentemente, conseguiu angariar 5 000 euros (5 654 dólares) através de crowdfunding no espaço de apenas 10 dias.

Viajante nato, Wakker regressou da sua anterior aventura australiana há uma década e estudou gestão de eventos na universidade, terminando com uma tese em empreendedorismo.

Daí nasceu a ideia do carro elétrico, que demorou 18 meses a arrancar e foi possível com a ajuda de uma empresa holandesa chamada Bundles, que lhe emprestou o carro durante toda a viagem.

"Com ele, queria provar a fiabilidade dos carros eléctricos e o que é possível percorrer", afirmou. "Ainda está a andar muito bem".

Wakker admite que nem sempre teve uma mentalidade ecológica, mas que essa visão mudou ao trabalhar para uma empresa de eventos, que se envolveu em projectos ambientalmente limpos, incluindo uma pista de dança num festival de música em que as pessoas produziam a eletricidade para o festival dançando.

LER: Porque é que 2019 será o ano do carro elétrico de luxo

"Mostrou que a sustentabilidade não tem de ser aborrecida, mas pode fazer coisas fixes", afirmou.

Quanto ao futuro, quer continuar ativo no campo da sustentabilidade, mas está ciente de que é provável que precise de um período de adaptação quando regressar a casa.

"Estou entusiasmado por regressar depois de três anos de viagens e ansioso por ter uma base, pôr a roupa num armário e não numa mala", disse. "É uma vida mais estável depois desta loucura. Mas o que estou a fazer tornou-se um estilo de vida, por isso pode tornar-se um choque."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com