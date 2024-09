- Condições climáticas amenas e variáveis

O tempo em Hesse deve se tornar mais imprevisível. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) com sede em Offenbach, há chances de tempestade com chuva forte à tarde, mesmo com as máximas diárias chegando a 27 a 30 graus Celsius.

Na quarta-feira, haverá uma mistura de nuvens e chuvas, possivelmente com chuva forte e tempestade em algumas áreas. O calor retorna, com temperaturas alcançando um máximo de 23 a 27 graus.

Na quinta-feira, a tendência quente em Hesse continua, de acordo com o DWD. As temperaturas devem chegar a entre 24 e 28 graus. Inicialmente, o céu estará muito nublado. Mais tarde, as nuvens se dissiparão, deixando espaço para chuvas isoladas ou até mesmo tempestades fortes.

As mudanças repentinas no tempo são uma preocupação, já que a previsão para quinta-feira inclui tempestades fortes. Apesar das temperaturas quentes, que podem chegar a 24 a 28 graus, há possibilidade de tempestade em algumas partes de Hesse.

