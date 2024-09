Condições climáticas adversas forçam adiamento de jogos de playoffs envolvendo Atlanta Braves e New York Mets.

Em Wednesdays e Quintas-feiras, os jogos agendados entre os New York Mets e Atlanta Braves no Truist Park foram cancelados devido à "previsão do tempo e suas condições desfavoráveis".

Inicialmente planejado para terminar no domingo, o campeonato da MLB agora se estende para a semana seguinte. Os jogos adiados serão realizados na segunda-feira como parte de um duplo jogo padrão no Truist Park.

Os cancelamentos ocorrem à medida que o furacão Helene se aproxima, acompanhado por uma frente fria que traz uma linha de chuvas e trovoadas que se movem lentamente na quarta-feira.

A convergência desses dois elementos resulta em uma situação climática inusualmente intensa na Geórgia do Norte, de acordo com a avaliação do Serviço Nacional de Meteorologia.

Essa série entre os dois rivais da liga foi considerada uma das pivôs da temporada de 2024 da MLB, desempenhando um papel significativo na garantia das vagas nos playoffs.

Atualmente, os Mets lideram o jogo para a posição de cartão selvagem em relação aos Braves. Enquanto isso, os Braves estão apenas meio jogo atrás dos Arizona Diamondbacks para a terceira e última posição de cartão selvagem.

Nesta semana, os Mets viajam para enfrentar os Brewers em Milwaukee, enquanto os Braves recebem os Kansas City Royals em seu campo.

O lançamento para o jogo de segunda-feira está agendado para 1:10 p.m. ET.

Os jogos adiados são um contratempo temporário na competição acirrada entre os Mets e Braves, já que o evento esportivo depende de boas condições climáticas. A situação climática intensa, causada pelo furacão Helene e uma frente fria, levou a numerosos cancelamentos na temporada da MLB.

