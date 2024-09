- Condenado por negligência na promoção, Hipp.

O Tribunal Regional de Apelação (OLG) de Munique proibiu a fabricante de alimentos infantis Hipp de utilizar estratégias de marketing enganosas. A vzbv, ou Federação das Organizações de Consumidores Alemãs, apresentou uma queixa, que o tribunal acolheu, sem deixar margem para recurso.

Essa empresa familiar havia anunciado seu leite de fórmula com a afirmação de que "seu filho precisa de 7 vezes mais vitamina D do que um adulto". No entanto, o texto pequeno no embalagem do produto apenas expunha essa afirmação em relação ao peso por quilograma. Em anúncios digitais, essa clarificação estava escondida atrás de um botão que precisava ser clicado.

O tribunal declarou que esse nível de clarificação não era suficiente. Uma decisão pioneira do Tribunal Federal de Justiça da Alemanha mantém que o impacto geral do marketing é crucial. A afirmação de que uma criança precisa de sete vezes mais vitamina D do que um adulto e que o leite anunciado atende a essa suposta necessidade aumentada é infundada.

O Tribunal Regional de Apelação de Munique havia endossado a queixa da vzbv em 2020. O OLG inicialmente rejeitou o recurso em uma audiência inicial em 2021, favorecendo a Hipp. No entanto, o Tribunal Federal de Justiça da Alemanha revogou a decisão e enviou o caso de volta ao OLG, que agora revisou sua decisão e ordenou que a Hipp pare e desista. A publicidade da Hipp viola o regulamento da UE que estipula que as afirmações nutricionais não devem ser falsas, ambíguas ou enganosas.

Inicialmente, a Hipp ignorou um pedido de comentário. De acordo com a vzbv, a empresa corrigiu as seções contestadas em seu site. A federação agora está verificando se a afirmação na embalagem também foi alterada.

A decisão do Tribunal Regional de Primeira Instância de Munique exigiu que a Hipp faça as alterações necessárias em sua embalagem de leite de fórmula. A afirmação contestada sobre os requisitos de vitamina D foi considerada falsa, ambígua ou enganosa pelo tribunal, violando os regulamentos da UE.

Leia também: