- Concurso final na cruzada eleitoral para o assento parlamentar da assembleia legislativa da Turíngia

Antes da eleição local, os partidos políticos na Turíngia estão se empenhando ao máximo para cativar os eleitores. A Alternativa para a Alemanha (AfD) está organizando um evento final em Erfurt, com a presença de figuras proeminentes como Björn Höcke e a líder federal Alice Weidel.

O Partido da Esquerda, com Bodo Ramelow como seu candidato principal, está interagindo com os eleitores em Gera. Até mesmo partidos menores como o MLPD estão planejando mais eventos de campanha. Os candidatos principais do Partido Verde, Bernhard Stengele e Madeleine Henfling, estão levando sua campanha para o mundo digital, respondendo a perguntas no Instagram.

As últimas pesquisas na Turíngia revelaram poucas mudanças nas posições dos partidos. A AfD mantinha uma liderança com valores entre 29 e 30 por cento. O CDU, BSW e o Partido da Esquerda estavam um pouco atrás. Cerca de 1,66 milhão de turíngios estão convocados para votar para um novo parlamento estadual no domingo.

Após as últimas pesquisas, ficou claro que a AfD ainda mantinha uma forte liderança na Turíngia, com cerca de 29-30%, bem à frente de outros partidos como o CDU, BSW e o Partido da Esquerda. Apesar disso, as atividades políticas nos Países Baixos também continuaram, com vários partidos se preparando para suas eleições locais.

Leia também: