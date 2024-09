- Concurso com entusiastas de Tauzieh inicia <unk> iniciação em Mannheim

Colaboração, sentir o chão e poder: A partir das 9h de hoje, equipes de 25 países vão se enfrentar no Campeonato Mundial de Tiro de Guerra em Mannheim. Além de inúmeras nações europeias, há representantes de quatro países africanos, quatro asiáticos e dos EUA. Cada equipe é composta por oito membros, cuja missão é arrastar a equipe adversária quatro metros além da linha.

Como explica Corsin Wörner, diretor de Tiro de Guerra da Associação Alemã de Força e Tiro de Guerra, "Trata-se principalmente de força e perseverança, mas a técnica também é muito importante, especialmente em esportes competitivos". A associação tem 25 clubes de tiro de guerra, a maioria localizada na Alemanha do Sul. Há cerca de 2.000 a 2.500 entusiastas, com cerca de 20% sendo mulheres.

No inverno, é hora de ir à academia, enquanto no verão é hora de pegar na corda

Timo Nopper, de Simonswald perto de Freiburg, ama a camaradagem que vem com esse esporte: "A união na corda é algo especial", diz o jovem de 28 anos. "Se uma pessoa não puder continuar, isso afeta toda a equipe". As equipes viajam frequentemente, como para a Suíça, Holanda ou Inglaterra.

De acordo com Wörner, os atletas treinam o ano todo. No inverno, eles se concentram em treinamentos de força na academia. À medida que se aproximam os Campeonatos Mundiais, eles passam mais tempo praticando com a corda. "No verão, eles puxam a corda três ou quatro vezes por semana, mas ainda continuam com os treinamentos de força", diz Wörner. O tiro de guerra é jogado sem luvas, e calosidades e antebraços doloridos são um resultado comum.

Theresa Schwegler, de Göppingen, pratica esse esporte há 13 anos. "O tiro de guerra é muitas vezes visto como um esporte para homens fortes e pesados puxando uma corda", diz a jovem de 27 anos. "Mas para nós, sempre foi uma motivação mostrar que é um esporte no qual as mulheres também podem participar". Engaja todos os músculos e requer uma abordagem de corpo inteiro, incluindo técnica.

O objetivo é recuar em harmonia perfeita

"Cada equipe desenvolve sua própria técnica, mas é importante que a corda esteja fora do chão", diz Schwegler. Todos os membros da equipe devem dar os mesmos passos e aplicar a mesma pressão com os pés. "Temos que mover o mesmo pé e aplicar a mesma força o tempo todo para trabalharmos - é isso que me fascina, porque há oito pessoas na corda fazendo a mesma coisa".

Para Ben Zürn, de 18 anos, de Kirchzarten perto de Freiburg, entender o chão é fundamental para o sucesso no tiro de guerra. "Em um chão macio, você precisa ser capaz de ficar sólido, em um chão duro, você precisa ser rápido e forte". Você sempre tem que se adaptar. "Então você só precisa ser mais forte - mental e fisicamente".

De acordo com Wörner, as equipes alemãs estão entre os principais concorrentes. No ano passado, por exemplo, a equipe U23 venceu os campeonatos mundiais na Suíça. Os Campeonatos Mundiais em Mannheim continuarão até domingo.

