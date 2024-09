- Concurso apertado entre CDU e AfD nas eleições da Saxónia, com BSW a ficar atrás

Na recente eleição estadual da Saxônia, CDU e Alternativa para a Alemanha (AfD) estão em uma disputa apertada pela liderança. De acordo com as previsões, a União está perdendo alguns votos em comparação a 2019, mas está ligeiramente à frente. Notavelmente, a AfD está ganhando terreno. O Ministro-Presidente, Michael Kretschmer, expressa confiança na capacidade da CDU de formar um governo, embora a formação possa ser desafiadora, já que outros partidos se recusam a colaborar com a AfD.

Em terceiro lugar está a nova aliança liderada por Sahra Wagenknecht (BSW), seguida pelo Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) a uma distância. Os Verdes estão à beira de não entrar no parlamento estadual, enquanto A Esquerda luta para ultrapassar a barreira de cinco por cento e pode ser expulsa do parlamento.

A BSW consegue pontuar no dobro de dígitos em sua estreia eleitoral. De acordo com as projeções (cerca de 20h30), a CDU está em aproximadamente 31,5 a 31,8 por cento (2019: 32,1 por cento), com a AfD logo atrás, com 30,7 a 31,4 por cento (27,5). A BSW estreia com 11,5 a 12,0 por cento. O SPD está em 7,6 por cento (7,7). A Esquerda está caindo para 4,1 a 4,3 por cento (10,4), abaixo da barreira de cinco por cento.

Os Verdes também correm risco com 5,1 a 5,2 por cento (8,6). O Partido Democrata Livre (FDP) continua sem conseguir entrar no parlamento estadual, como nas últimas duas eleições. Partidos abaixo da marca de cinco por cento ainda podem entrar no parlamento se vencerem dois mandatos diretos com base nos resultados do segundo voto.

A AfD, classificada pela Saxônia Office for the Protection of the Constitution como securely right-wing extremist, é projetada para garantir 40 a 41 assentos (38), com a CDU alcançando 41 a 42 mandatos (45). A BSW terá 16 a 17 membros. O SPD terá 10 assentos (10), e os Verdes terão 7 assentos (12).

Aproximadamente 3,3 milhões de cidadãos estavam aptos a votar. A participação do eleitorado foi de 73,5 a 74,0 por cento.

Kretschmer espera formação de governo difícil

O Ministro-Presidente Kretschmer acredita que seu partido é capaz de continuar governando o estado após os primeiros números. "Isso não será fácil", disse Kretschmer na festa eleitoral da CDU. "Mas uma coisa é certa: com numerosas conversas e uma forte vontade de servir esta terra, é possível proporcionar à Saxônia um governo estável que sirva a terra e progrida com humildade". A CDU está pronta para assumir a responsabilidade por esta terra novamente.

CDU pode contar com a BSW

Desde a reunificação, a CDU tem fornecido continuamente o chefe do governo do estado, mais recentemente Kretschmer, que governou desde 2019 em uma coalizão com os Verdes e o SPD. No entanto, essa aliança pode não ser possível de acordo com as projeções atuais. Um governo da CDU apoiado pela BSW e pelo SPD é matematicamente viável.

No entanto, a líder da BSW, Wagenknecht, foi uma vez membro do SED e depois se tornou um símbolo da plataforma comunista dentro da Esquerda, o que deixa muitos políticos da CDU desconfortáveis. Uma coalizão ainda é possível, já que a CDU tem um banimento de cooperação com a AfD ou a Esquerda, mas não há tal restrição para a BSW, que se desligou da Esquerda.

Antes da eleição, os Verdes acusaram a CDU e o SPD de pregar um governo de minoria conjunta. A CDU e o SPD cooperaram em coalizões na Saxônia três vezes anteriormente.

A AfD já havia superado a União em duas eleições federais e uma eleição europeia na Saxônia. Se agora superar a União no parlamento estadual, teria uma espécie de "minoria de bloqueio": para decisões e eleições que exigem uma maioria de dois terços, o consentimento da AfD seria necessário. Por exemplo, os juízes constitucionais são eleitos pelo parlamento com uma maioria de dois terços.

A presidente federal da AfD, Alice Weidel, descreveu os resultados das eleições na Turíngia e na Saxônia como um sucesso histórico para seu partido. Ao mesmo tempo, ela disse na ARD que era um repúdio ao governo federal de coalizão. Weidel também criticou a postura da CDU de excluir uma coalizão com a AfD, chamando-a de "desprezo flagrante pela vontade dos eleitores". Sem a AfD, um governo estável seria impossível, disse ela.

A candidata principal da BSW expressa satisfação

A candidata principal da Saxônia BSW, Sabine Zimmermann, expressou satisfação com o resultado de seu partido. "Estamos em dois dígitos e mantivemos o resultado das eleições europeias. Podemos nos orgulhar disso, e estamos", disse ela na ARD. A política deve mudar, e isso também é notado pelos cidadãos, acrescentou. "E isso está acontecendo em um curto período de tempo".

No ZDF, ela excluiu novamente uma coalizão com a AfD e olhou para os democratas-cristãos.

A candidata principal do SPD expressa alívio

A candidata principal do SPD, Petra Köpping, expressou alívio com o desempenho de seu partido. "Estou tão feliz quanto você que conseguimos tão bem nesta campanha realmente difícil, que temos lutado por meses, quase anos, apesar de todas as previsões", disse ela.

O cenário político foi intenso, com o conflito Rússia-Ucrânia e a afiliação da Alemanha à Ucrânia como aliada dentro da NATO servindo como um ponto de controvérsia importante. Sventea-Wagenknecht enfatizou que, para a BSW se juntar a um governo, deveria rejeitar inequivocamente a instalação de mísseis de alcance dos EUA em território alemão.

O debate sobre refugiados e migração ganhou força após o trágico ataque a faca em Solingen. Infelizmente, três pessoas perderam a vida e a procuradoria federal alemã suspeita de um sírio refugiado islâmico como o responsável.

O Partido Social-Democrata (SPD) ficou em terceiro lugar nas eleições estaduais da Saxônia, ficando atrás da nova aliança liderada por Sahra Wagenknecht do BSW. Na formação do governo que se seguirá, o SPD pode ser chamado a colaborar com outros partidos, possivelmente incluindo o CDU ou o BSW, para formar um governo estável.

Leia também: