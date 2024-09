- Concurrent de "Summerhouse" apresentado na revista Playboy

Vanessa S. (28) estampa a capa de outubro da "Playboy". Esta é uma estreia para a influenciadora e apresentadora, já que nunca esteve na capa de uma revista, quanto mais posou nua. O ensaio fotográfico coincide com outra estreia: a partir de 17 de setembro, ela e seu parceiro, o ex-astro de "GZSZ" Raúl Ritcher (37), estarão no "Das Sommerhaus der Stars" da RTL. O primeiro episódio estará disponível na RTL+ a partir de terça-feira, 10 de setembro.

Empoderamento através da nudez

Em sua entrevista à "Playboy", S. declarou que o ensaio aumentou sua autoestima. "Confirmou que as mulheres podem e devem se sentir livres o tempo todo", afirmou a jovem de 28 anos. Embora sempre tenha se sentido à vontade na própria pele, ela ganhou seis a sete quilos no ano passado e às vezes deseja estar tão atlética e esbelta como antes. Na capa, ela tentou mostrar um corpo mais tonificado, mas acabou aceitando seu corpo como ele é. "Não havia tempo suficiente para perder os sete quilos, mas no final, amo as fotos. Não é sempre que você precisa parecer uma modelo com abdômen tanquinho", compartilhou Vanessa S. na edição alemã da "Playboy". Ela encoraja as mulheres a fazer o que as deixa felizes. "Vivemos apenas uma vez e não devemos deixar que os outros ditem nossas vidas".

"Casa de Verão das Estrelas" após infidelidade

S. não está apenas mostrando um novo lado de si mesma na "Playboy", mas também no "Das Sommerhaus der Stars". "Sou uma grande fã de reality shows. Quando me ofereceram um lugar, pensei: Finalmente, posso vivenciar isso também. Foi uma honra fazer parte disso", disse ela na entrevista. Ela não se preocupa com desentendimentos com Ritcher. Afinal, eles já passaram por uma crise maior. Antes do show, foi revelado que o ator havia sido infiel. "Estávamos separados temporariamente, mas acredito na comunicação, e conversamos muito sobre isso - porque eu precisava", compartilhou S. Ela observou que seu parceiro havia mudado e decidiu dar outra chance ao relacionamento: "Não tinha nada a perder". Agora, eles estão felizes juntos há dois anos.

A edição de outubro, com Vanessa S. na capa, estará disponível nas bancas a partir de 12 de setembro. Fotos exclusivas podem ser encontradas em: https://www.playboy.de/coverstars/vanessa-schmitt-oktober-2024

