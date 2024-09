- Conclusão do processo judicial contra um suspeito de ser o cérebro do PKK.

Após uma década de processos legais, o julgamento contra um suspeito de ser associado ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) proibido está prestes a chegar ao fim em Hamburgo. O réu fará sua argumentação final na segunda-feira (9h30). Em seguida, o Tribunal Regional Superior Hanseático pode emitir sua decisão, segundo o escritório de imprensa do tribunal. A Procuradoria Federal está pedindo uma pena de prisão de quatro anos e meio para o réu de 50 anos devido às acusações de associação com uma organização terrorista estrangeira. No entanto, a defesa está lutando pela absolvição do réu.

Este nacional turco é acusado de atuar como operador em tempo integral do PKK na Alemanha do Norte e na Renânia do Norte-Vestfália de setembro de 2018 a junho de 2020. O réu foi preso em Chipre em março, após um mandado de prisão europeu emitido pela Alemanha. Ele foi posteriormente enviado para a Alemanha em junho e tem sido detido desde então.

