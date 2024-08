- Concluímos a primeira temporada neste ponto.

Em 29 de agosto, a série "O Senhor dos Anéis: Anéis de Poder" da Amazon retorna às telas com três novos episódios. Desde o encerramento da temporada 1 em outubro de 2022, algum tempo se passou. Para quem pode precisar de uma atualização, aqui está um breve resumo.

Aviso de spoiler: Spoilers para "O Senhor dos Anéis: Anéis de Poder" estão por vir

Dois grandes enigmas dominaram a primeira temporada de "Anéis de Poder": Quem era a misteriosa figura (Daniel Weyman, de 47 anos) e qual personagem entre vários era realmente Sauron, o Senhor das Trevas?

Halbrand é realmente Sauron

Muitos espectadores desconfiavam disso: Halbrand (Charlie Vickers, 31 anos) era realmente Sauron. Isso foi revelado no episódio final da série da Amazon "O Senhor dos Anéis". Desde o episódio 2, Halbrand/Sauron havia enganado com sucesso a elfa Galadriel (Morfydd Clark, 35 anos).

Enquanto isso, o Senhor das Trevas manipulou o ferreiro élfico Celebrimbor (Charles Edwards, 54 anos) para criar os três Anéis de Poder élficos.

A Misteriosa Figura é Revelada como um Mago

Muitos espectadores e fãs de Tolkien sugerem que a Misteriosa Figura é realmente Gandalf. Embora isso não tenha sido confirmado até o final da temporada 1, foi revelado que ele era um Istari, um mago. A verdadeira identidade da Misteriosa Figura permanece um mistério por enquanto.

Junto com a jovem sulista Nori (Markella Kavenagh, 24 anos), ele embarca em uma jornada para a terra de Rhûn, que provavelmente terá um papel maior na temporada 2.

O Nascimento de Mordor

O 6º episódio da temporada 1 de "Anéis de Poder" mostrou dramaticamente a formação da terra de Mordor. A erupção do Monte do Destino escureceu o céu sobre as terras do sul. Os orcs amantes da sombra e seu líder Adar (interpretado por Joseph Mawle na temporada 1, agora por Sam Hazeldine) agora têm um lar.

No entanto, Adar e Sauron são adversários. Adar continuará a controlar os orcs, ou Sauron recuperará seu domínio?

Luta pelo Poder em Númenor

A ilha-reino de Númenor também está em uma encruzilhada no final da temporada 1 da série "O Senhor dos Anéis": O velho rei Tar-Palantir (Ken Blackburn, 89 anos) não está mais. A Rainha Regente Miriel (Cynthia Addai-Robinson, 39 anos) retorna cega à sua terra natal após a erupção do Monte do Destino, onde o Chanceler Pharazôn (Trystan Gravelle, 43 anos) pode tentar tomar o poder na temporada 2.

Olhando para a Temporada 2

A segunda temporada de "Anéis de Poder" se concentrará na criação dos restantes Anéis de Poder - 7 para os anões e 9 para os humanos.

Para isso, Sauron visitará novamente o ferreiro Celebrimbor - em sua forma élfica como Annatar. Isso também é mostrado em um trailer da temporada 2, que também revela que o Rei Durin III (Peter Mullan, 64 anos), pai do Príncipe Durin IV (Owain Arthur, 41 anos), usa um dos Anéis. De acordo com a descrição oficial da trama da Prime Video, os Anéis de Poder permitiriam que Sauron "enganasse todos os povos da Terra-média a seu desejo sombrio".

Leia também: