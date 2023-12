Comprou a casa de uma estrela de cinema em França e pagou 300.000 dólares para arranjar a piscina

Originário do País de Gales, o pai de dois filhos vivia em Paris há vários anos, mas depois de passar por uma separação, decidiu mudar-se para o interior de França.

Percebeu que tinha acertado em cheio quando lhe fizeram uma visita guiada a uma casa em Courgent, uma cidade situada na região de Île-de-France, a cerca de 45 minutos de carro da capital francesa.

No entanto, não foi apenas a casa que o deixou entusiasmado. Era a piscina deslumbrante, mas muito negligenciada, que a acompanhava.

Piscina com potencial

Embora a piscina tivesse caído em desuso, era evidente que tinha sido em tempos uma estrutura impressionante e que poderia voltar a sê-lo - com muito trabalho.

"Fiquei absolutamente espantado", diz Jeremy, que pediu que o seu nome completo não fosse utilizado, à CNN Travel. "Porque o potencial para refazer a piscina e criar um projeto excecional era tudo o que eu podia imaginar. Pensei logo 'este é o sítio certo'".

Jeremy, que trabalha no ramo imobiliário há muitos anos, depressa descobriu que a casa tinha pertencido à atriz francesa Danielle Darrieux, que participou em mais de 100 filmes ao longo da sua carreira de oito décadas, durante a década de 1950.

Depois de falar com os habitantes locais, ficou a saber que a piscina, que se pensa ter sido construída em 1938, tinha sido um local de convívio popular, e muitos recordavam-se de terem aprendido a nadar ali.

Alguns até lhe enviaram fotografias de Darrieux, que morreu em 2017 com 100 anos de idade, a nadar na piscina durante o tempo em que viveu na casa.

Darrieux, que apareceu ao lado de Douglas Fairbanks Jr. no filme de Hollywood de 1938 "A Fúria de Paris", terá vivido ali durante mais de uma década.

"Isso deixou-me ainda mais motivado para fazer o projeto", admite. "Este sítio tem uma história. Tem uma história."

Antigo proprietário famoso

Depois de ter ponderado tudo, Jeremy diz que fez uma oferta cautelosa que era "cerca de 30 ou 40% inferior ao preço pedido" e esperou pelo que acreditava ser uma rejeição inevitável.

"Não pensei que ele [o proprietário] fosse aceitar", admite. "Mas, para minha surpresa, ele aceitou."

Embora Jeremy tenha trabalhado em várias renovações de hotéis, esta seria a sua primeira piscina. O projeto também custou cerca de cinco vezes o seu orçamento inicial.

"Não tinha sido utilizada durante mais de 35 anos, por isso estava uma ruína", explica. "Tivemos de começar tudo do zero."

Quando se tornou claro que o custo de restaurar a piscina não seria necessariamente economicamente viável em termos de acrescentar valor substancial à casa, Jeremy começou a procurar outras formas de recuperar alguns dos custos de renovação.

Ao constatar que não havia nenhuma piscina deste género na zona, decidiu que a alugaria durante alguns dias por semana, mantendo-a para seu uso pessoal no resto do tempo.

Decidido a pôr as rodas em movimento o mais rapidamente possível, Jeremy fez o seu melhor para convencer o proprietário a permitir-lhe começar a trabalhar na piscina antes de a venda ser efectuada.

Começou então a negociar acordos com diferentes empresas para iniciar os trabalhos de reestruturação, incluindo uma empresa especializada em piscinas, a fim de a transformar na "mais bela lagoa aquecida de França".

Jeremy assinou os contratos em setembro de 2020, durante o auge da pandemia de Covid-19. Diz que, quando se tornou oficialmente proprietário, em fevereiro de 2021, já estavam concluídos quase quatro meses de trabalhos na piscina.

No que diz respeito ao design, Jeremy optou por ser o mais "exagerado" possível.

Uma transformação incrível

"Queria pedras altas, luzes LED, tudo", diz ele.

O projeto envolveu a criação de novas infra-estruturas para acomodar a eletricidade, o gás e a água - antes, a água vinha diretamente de um rio próximo -, bem como a instalação de novas redes eléctricas, a criação de rochas de pedra e a instalação de tubos, evacuações e alimentadores por baixo da piscina.

Jeremy diz que todo o processo de renovação demorou cerca de 12 meses e custou 500.000 euros (cerca de $500.000), com cerca de 330.000 euros gastos na piscina e o restante em trabalhos exteriores, incluindo as infra-estruturas, plantas e terraços. Ele diz que está entusiasmado com o resultado final.

"Parece mesmo que estamos numa lagoa natural, só que estamos a uma hora da maior cidade de França", acrescenta. "Há cascatas e é possível saltar das rochas a dois metros de altura. Não se tem a impressão de estar numa piscina."

Jeremy ficou surpreendido ao descobrir, durante o processo de renovação, um antigo caminho de pedra com azulejos que ia da lagoa até ao rio próximo, com uma fonte perto do centro.

"Foi uma descoberta completa. Suponho que posso dizer que sou a única pessoa em Paris que possui uma ilha privada", brinca, acrescentando que planeia renovar o caminho no próximo ano.

Embora a piscina, que tem 24 metros de comprimento e nove de largura, com uma profundidade de mais de dois metros, seja sem dúvida a principal atração, Jeremy está entusiasmado com a sua nova casa, que felizmente precisou de muito poucas obras antes de se mudar.

A vida na cidade

Desde que se mudou para Courgent, que tem uma população de cerca de 400 habitantes, Jeremy diz que se instalou com relativa facilidade e que tem recebido óptimos comentários dos habitantes locais sobre a piscina.

De facto, alguns dos habitantes da aldeia que nadaram pela primeira vez quando a piscina pertencia a Darrieux apareceram para perguntar se podiam ver a sua transformação.

Darrieux tinha uma longa ligação com a cidade e, aparentemente, regressou à zona mais tarde, vivendo apenas a alguns quilómetros da sua antiga casa.

Jeremy diz que tem recebido muito apoio da Câmara Municipal desde que se mudou para Courgent, mas tem-se esforçado para não "pisar os pés de ninguém".

"É preciso ter cuidado", explica. "Não se quer fazer muito barulho ou ter demasiados trabalhos de construção [a decorrer]. Mas tem funcionado bastante bem.

Toques finais

"Uma das vizinhas veio ter comigo um pouco preocupada porque soube que eu estava a planear fazer festas e alguém tinha dito que íamos pôr um DJ nas árvores.

"Eu disse-lhe: 'esta semana não, mas pergunte-me na próxima semana'."

Com vontade de maximizar ao máximo os seus 1,5 hectares de terreno, Jeremy decidiu importar e renovar uma caravana americana Airstream de 1974, que tem vista para a lagoa e também está disponível para aluguer.

Quando não está a usufruir da piscina, a receber os amigos das filhas ou a escola local para uma visita, aluga a caravana por cerca de 250 euros por duas horas, ou até 3.000 euros por dia.

Apesar de estar a ser muito bem recebida pelos clientes e pelos curiosos, que por vezes aparecem para perguntar se podem ver mais de perto, Jeremy está ansioso por dar mais alguns toques especiais.

Tenciona instalar uma linha eléctrica para poder iluminar algumas das árvores, acrescentar um túnel de rosas sobre a ponte e uma cozinha exterior.

"Só ficarei satisfeito quando todos os pormenores estiverem concluídos", admite Jeremy, explicando que provavelmente demorará mais um ano ou dois até que a piscina esteja totalmente concluída.

Entretanto, ele está a aproveitar ao máximo o facto de ter uma bela piscina, ou lagoa, com tanta história à sua disposição.

"Mesmo agora, ainda fico impressionado quando nado à noite", diz ele. "Quando está completamente escuro, podemos ver a lua e as estrelas, e somos só nós, a natureza e a água.

"Eu sempre digo que é o equivalente a estar na Costa Rica sem a passagem aérea."

Fonte: edition.cnn.com