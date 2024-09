Compreensão da cobertura do seguro de incapacidade de trabalho: fatores a ter em conta

Preciso de seguro de incapacidade (SI), ou posso evitá-lo? "É recomendável obter seguro, pois garantir sua capacidade de trabalho é de extrema importância," sugere Kerstin Hußmann-Funk, especialista em seguros da Verbraucherzentrale Hamburg.

É muitas vezes vantajoso adquirir seguro ainda jovem. No entanto, para muitos, a questão é: eu posso pagar? Em particular, estudantes ou jovens profissionais geralmente têm recursos limitados. Por outro lado, as mensalidades são mais baixas se você adquirir uma apólice ainda jovem.

Em geral, o SI proporciona uma pensão previamente acordada se uma pessoa segurada não puder trabalhar devido a doença ou acidente por pelo menos 6 meses - ou seja, não puder trabalhar ou só puder trabalhar até ao menos 50%.

Quais são os fatores que influenciam minhas mensalidades do SI?

A mensalidade varia individualmente. Aspectos críticos incluem:

Idade

Ocupação

Situação de saúde

Montante da pensão acordado

Duração do contrato

Também é importante considerar quanto de pensão você deseja receber em caso de necessidade e até que idade o seguro deve aplicar. Quanto maior ambos, maiores as mensalidades.

Além disso, o grau de risco que o segurador considera é significativo. "Há até profissões que são praticamente inseguráveis," diz Constantin Papaspyratos, economista-chefe do Bundesverband der Versicherten. Incluem-se, por exemplo, comissários de bordo ou bombeiros profissionais.

Mensalidades altas também são pagas por indivíduos que trabalham em profissões com alto potencial de estresse, como enfermeiros. "O segurador pergunta sobre sua profissão atual," explica Constantin Papaspyratos. "Eles querem saber exatamente qual atividade profissional você está exercendo."

O que devo considerar nas questões de saúde?

São feitas várias perguntas sobre saúde e risco. "Há muito espaço para erro nesta seção e muitas coisas dão errado aqui," alerta o economista-chefe. História médica e atividades de lazer, como esportes de combate ou motociclismo, fumo e sedativos são todos perguntados.

"Você precisa ler e responder com cuidado," aconselha Constantin Papaspyratos. "Pois, se você quiser solicitar SI depois, o segurador verificará se você respondeu de forma abrangente e honesta. No pior cenário, a cobertura do seguro pode ser cancelada retroativamente."

Quanto deve ser minha pensão do SI acordada?

"O SI só faz sentido se você se segurar razoavelmente," diz Kerstin Hußmann-Funk. Nesse contexto, se você ficar incapacitado, você deve ser capaz de manter seu padrão de vida com o SI - e não precisar recorrer a sistemas de apoio do estado.

A Verbraucherzentrale Hamburg recomenda 80% da renda líquida mensal como orientação para a pensão do SI. Para jovens profissionais ou estudantes, geralmente são recomendados pelo menos 1500 euros como montante do seguro.

No entanto, os seguradores estabelecem limites, que geralmente ficam entre 60 e 70% do último salário bruto.

Uma dinâmica de prêmio vale a pena?

Both experts recommend a premium dynamics. This means that the monthly contributions increase every year - "usually by three to four, at most five percent," says Kerstin Hußmann-Funk. However, the disability pension received in case of need also increases.

Moreover, there's the option to temporarily suspend it - that is, the insurer does not have to increase the contributions every year. "The dynamics are announced in advance, and you can object," explains Constantin Papaspyratos. "You have to increase them every third time in most contracts, but in newer contracts, you can even object as often as you like and then rejoin."

Can I increase the agreed pension later with a disability insurance?

Yes, the so-called follow-up insurance guarantee is included in all new contracts, according to Constantin Papaspyratos. "You have the opportunity to increase your disability pension in one step by a larger amount, for example by 500 euros, up to a certain age, for example 50 years," says the chief economist.

However, this is usually tied to specific events, such as marriage, divorce, parenthood, or a salary increase. Here, insurers differ in the listed events. Tip: Check what could potentially apply to you.

Within a period of six to twelve months, you can then take out follow-up insurance. In this case, the insurers waive the need to ask health questions again. "However, it can happen that they ask risk questions again, for example, whether you have started riding a motorcycle in the meantime," says Constantin Papaspyratos. And of course, the monthly contributions increase with the increase in the pension.

How do I find the right insurer?

Most significant insurance companies in Germany offer decent disability insurance plans, as suggested by the consumer advocate. However, the details can vary greatly between providers, as stated by the German Financial Supervisory Authority. So it's crucial to scrutinize the specific benefits when comparing policies. You can start by checking potential plans from organizations like Stiftung Warentest, which, unlike several comparison sites, doesn't take a commission for its services.

Kerstin Hußmann-Funk emphasizes that the right provider isn't necessarily the most important factor. Instead, securing a policy is crucial. Sometimes, insurers may deny coverage due to pre-existing conditions. "That's something you definitely want to avoid, because if one company rejects me, I won't find another one willing to insure me against disability," she explains. Therefore, it's crucial: First and foremost, always submit a risk assessment request. This acts like a trial application. Once two or three insurers are in the running, you can make a decision based on price and performance.

Agentes, corretores e consultores de seguros podem oferecer sua assistência. A principal diferença é que um agente de seguros só pode oferecer políticas de sua respectiva empresa. Por outro lado, um corretor de seguros proporciona aconselhamento abrangente sem viés algum. Ambas as consultas são inicialmente gratuitas, mas a taxa do corretor é refletida ultimately em prêmios ligeiramente mais altos.

No entanto, consultores de seguros são compensados diretamente pelo cliente, geralmente na forma de uma taxa. Isso garante que suas recomendações sejam isentas de viés e apenas no melhor interesse do consumidor. Centros de consumo também fornecem aconselhamento isento de viés ao examinar ofertas e auxiliar no processo de seleção.

Pessoas em certas profissões de alto risco podem pagar prêmios mais altos de DI. Por exemplo, bombeiros e comissários de bordo profissionais muitas vezes têm que pagar mais devido aos perigos inerentes de seus trabalhos.

É essencial que os consumidores considerem suas necessidades financeiras futuras ao decidir sobre um valor de pensão de DI. Por exemplo, estudantes ou profissionais jovens podem precisar de um valor de seguro de pelo menos 1500 euros para manter seu padrão de vida em caso de incapacidade.

