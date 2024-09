Compreender as implicações da recente redução da taxa de juros para si.

Seguindo a redução de 0.25% na taxa de depósito da ECB, que a levou para 3.50%, a situação para poupadores ficou mais sombria. No entanto, o custo dos empréstimos deve diminuir ligeiramente, embora não seja certo se essa redução será vista no financiamento hipotecário.

Em resposta às taxas de inflação em queda contínua na região do euro, a ECB reduziu a taxa de juro principal, em que as empresas podem emprestar dentro da área do euro, em 0.60%. Agora, ela está em 3.65%. Se as instituições financeiras depositarem fundos na ECB, receberão um quarto de ponto percentual a menos de juros, o que equivale a 3.50%.

Portais de pesquisa examinaram como essa redução das taxas de juro afeta os consumidores em vários setores, incluindo financiamento hipotecário, depósitos, contas-correntes e empréstimos a prazo fixo.

Depósitos a Prazo Fixo

As decisões da ECB em julho de 2022, setembro de 2022, outubro de 2022, dezembro de 2022, fevereiro de 2023, março de 2023, maio de 2023 e julho de 2023 levaram a um aumento das taxas de juro para depósitos a prazo fixo. Essa tendência chegou ao fim. Embora as taxas de juro maiores anteriormente estivessem em 4.25 ou 3.75, as taxas de juro para depósitos a prazo fixo já tinham caído antes da decisão da ECB. Em novembro, os depósitos a dois anos renderam uma média de 3.39%, mas agora estão em 2.68%, de acordo com uma análise do portal de comparação Verivox. Em média, as taxas de juro das ofertas disponíveis em todo o país caíram 0.71 ponto percentual. No entanto, a taxa de inflação em agosto caiu para 1.9%, seu nível mais baixo desde março de 2021. Como resultado, a taxa de juro real de um depósito a dois anos fixo atingiu um recorde de 0.78%.

Atualmente, você pode ganhar 3.084% (Fordbank) para um depósito a um ano com seguro de depósito alemão. O Haitong Bank oferece 3.534% via WeltSparen com uma garantia de depósito estatutária de até 100.000 euros do fundo português de garantia de depósitos. A taxa média de juro para depósitos a prazo fixo é atualmente de 2.67% para um ano, de acordo com a FMH Consulting Financeira.

Mesmo com prazos de três anos, o Haitong Bank de Portugal oferece 3.534%. Sem um corretor, o banco direto Stellantis Direct Bank da França oferece 3.100% para três anos. O Ford Bank oferece 3.084% com seguro de depósito alemão para esse período. Se você quiser manter seu dinheiro investido por dez anos, pode ganhar 3.15% de juros do Varengold Bank na Alemanha.

Aqueles que querem aproveitar as taxas de juro relativamente altas devem fazê-lo rapidamente, de acordo com a FMH Consulting Financeira, já que as condições para depósitos a prazo fixo provavelmente continuarão a piorar - dado que cada corte esperado na taxa de juro básica a empurrará ainda mais para baixo. Nesse ambiente atual, os poupadores têm a opção de utilizar a estratégia da escada. Isso envolve não manter todas as economias em um único depósito a prazo fixo, mas dividi-las em diferentes prazos em várias contas. Isso proporciona flexibilidade aos poupadores e eles não ficarão presos a investimentos de longo prazo, por exemplo.

Taxas de Juro Mais Elevadas

Atualmente, de acordo com a FMH, a taxa de juro mais alta é oferecida pelo XTB da Alemanha a 4.215% (limitado a três meses). O TF Bank da Suécia oferece 3.762% fixo por três meses.

Contas de Poupança Comparadas

Empréstimos a Prazo Fixo

Enquanto as taxas de juro permanecem elevadas para os poupadores, os empréstimos ao consumidor continuam caros. Enquanto as taxas de juro para depósitos a prazo fixo permanecerem elevadas, os empréstimos ao consumidor não ficarão significativamente mais baratos. Isso é infeliz para os consumidores, já que os bancos usam depósitos a prazo fixo e poupança para financiar empréstimos ao consumidor. Em janeiro de 2022, a taxa de juro para um empréstimo de 60 meses era de aproximadamente 3.70%, mas no final de 2022 tinha subido para 5.95%. Atualmente, de acordo com a FMH, a taxa média de juro para esse período é de 7.28%.

No entanto, é importante comparar as ofertas. A gama atual varia entre 5.10 e 12.67%.

Empréstimos a Prazo Fixo Comparados

Taxas de Juros Hipotecários

As taxas de juro hipotecário quadruplicaram desde o início de 2022. De acordo com a FMH, a taxa média de juro para um empréstimo de dez anos é atualmente de 3.38%, variando de 3.02 a 4.20% ao ano, dependendo do fornecedor.

A decisão da ECB tem um impacto indireto nas taxas de juro hipotecário. O principal determinante é o rendimento dos bônus federais alemães de dez anos, já que ele influencia amplamente os rendimentos dos bônus cobertos, que os bancos usam para financiar empréstimos hipotecários.

Max Herbst, proprietário da FMH Consulting Financeira, acredita que os proprietários de casas não precisam necessariamente pagar menos pelas suas hipotecas no futuro próximo. "As pessoas que querem entender como as taxas de juro hipotecário vão evoluir não devem se concentrar na taxa de juro básica, mas sim na taxa de inflação. Uma vez que o papel da ECB é manter a estabilidade do euro, os investidores levarão em conta esse possível desenvolvimento futuro, levando a rendimentos aceitáveis nos bônus federais alemães de dez anos. O objetivo de inflação da ECB é em torno de 2%, e isso deve ser alcançado a longo prazo. Como resultado, o rendimento dos bônus federais alemães deve se estabilizar ligeiramente acima de 2.25% - ligeiramente acima do objetivo de inflação esperado. Se o rendimento dos bônus federais alemães não mudar significativamente, os rendimentos dos bônus cobertos também permanecerão estáveis, e eventualmente, as taxas de juro hipotecário não mudarão significativamente. Isso não é um cenário encorajador, considerando o aumento ligeiro dos preços das propriedades e as taxas de juro hipotecário relativamente estáveis", Herbst mencionou.

Considerando um período de bloqueio mais longo ou mais curto para taxas de juros, reflita sobre suas previsões quanto às flutuações futuras de taxas. Se você acredita que as taxas cairão substancialmente nos próximos cinco anos, um prazo mais curto pode ser preferível. Por outro lado, se você espera taxas em alta, uma taxa fixa de 20 anos poderia oferecer uma segurança sensata, embora com um custo adicional. A tranquilidade que proporciona vem com um custo, mas garante estabilidade em suas obrigações financeiras a longo prazo.

Avaliação de Taxas de Hipoteca

Taxas de Juros de Cheque Especial

Comparação de Contas

Aqueles com problemas de fluxo de caixa podem recorrer às suas limitações de cheque especial para cobrir suas despesas. No entanto, isso geralmente não é recomendado, especialmente em períodos de taxas de juros altas. Mesmo com reduções nas taxas de juros, as taxas de cheque especial geralmente permanecem altas, já que os bancos costumam definir suas taxas com base na taxa de juros básica do Banco Central Europeu. Atualmente, a taxa média de cheque especial é de 12,02%, de acordo com a FMH, com uma taxa adicional de 13,35% para exceder o limite de cheque especial. É importante observar que o cheque especial vinculado à sua conta poupança geralmente é o empréstimo mais caro que um banco oferece. Portanto, deve ser usado com moderação e por um período breve apenas.

Dado a redução atual na taxa de depósito do BCE, os investidores podem considerar transferir seus fundos de contas poupança tradicionais para oportunidades de investimento, já que o retorno sobre o investimento pode potencialmente ser maior.

A redução na taxa de depósito também pode levar os bancos a baixar suas taxas de juros hipotecárias, proporcionando alívio aos proprietários de imóveis com pagamentos hipotecários existentes ou iminentes.

