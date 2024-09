- Completamente restaurada: Passagem Suíça de San Bernardino novamente transversal

Após uma série de tempestades intensas na Suíça, a autoestrada A13, que sofreu danos significativos e ficou parcialmente destruída, foi completamente restaurada. Esta via importante, localizada no cantão de Graubünden, é frequentemente utilizada por viajantes que viajam de Alemanha para a Itália ou no sentido oposto. A Ofício Federal das Estradas retomou oficialmente o tráfego em ambos os sentidos às 5h da manhã de terça-feira, com duas faixas disponíveis em ambas as direções.

Em 5 de junho, uma seção de 200 metros desta passagem vital norte-sul através dos Alpes foi arrastada. A chuva pesada no vale de Meso culminou no transbordamento do rio Moesa e na erosão da estrada. Após reparos iniciais, os motoristas puderam utilizar uma faixa em cada direção duas semanas depois.

Atualmente, o trânsito flui smoothly em ambas as direções, com duas faixas disponíveis para os viajantes. Como parte do processo de reparação, a Ofício Federal das Estradas compartilhou que as margens do rio Moesa foram reforçadas.

A restauração da autoestrada A13 melhorou significativamente o transporte e as telecomunicações na região, pois serve como uma ligação crucial para tanto a viagem terrestre como as redes de comunicação entre Alemanha e Itália. Além disso, a Ofício Federal das Estradas também investiu no fortalecimento das margens do rio Moesa, assegurando a estabilidade dos cabos de telecomunicação que correm ao longo da autoestrada.

