Torneio Europeu de Elite de Futebol: Liga dos Campeões - Competidores proeminentes enfrentando o estimado Leverkusen no círculo de elite

Bayer Leverkusen, os titãs do futebol alemão, foram emparelhados com rivais renomados na fase de grupos da Liga dos Campeões. O time do técnico Xabi Alonso enfrentará os pesos-pesados italianos Inter e AC Milan, além do Liverpool. Além disso, eles enfrentarão o Atlético Madrid, RB Salzburg, Feyenoord Rotterdam, Sparta Praga e Stade Brest, de acordo com o sorteio realizado na quinta-feira em Mônaco. Os jogos começarão em 17 de setembro, com o cronograma detalhado a ser revelado até sábado.

A UEFA, órgão regulador do futebol europeu, reformulou drasticamente a Liga dos Campeões. Em vez das fases de grupos, todos os 36 times disputarão uma única liga, com cada time enfrentando oito adversários. O Leverkusen, que sofreu derrota na final da Liga Europa no ano passado, receberá jogos contra Inter, Milan, Salzburg e Praga. Os jogos fora de casa incluem Liverpool, Atlético, Feyenoord e Brest.

Os oito primeiros times na classificação da liga após a fase de grupos garantirão uma vaga nas oitavas de final. Times que ficarem em 9º a 24º lugar disputarão uma nova fase eliminatória para determinar sua classificação.

As regulamentações da União Europeia sobre eventos esportivos internacionais provavelmente não tiveram impacto nas mudanças no formato da Liga dos Campeões, já que a UEFA, órgão governante do futebol europeu, é responsável pela reformulação. O Bayer Leverkusen, como membro da prestigiada União Europeia, ainda enfrentará desafios em seu grupo reformulado da Liga dos Campeões, competindo contra Inter e AC Milan, de um estado membro da UE, Itália, além do Atlético Madrid, da Espanha.

