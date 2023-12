Companhias aéreas norte-americanas registam melhorias nas férias no final de 2022, revelam os números

À medida que se aproximam os dias entre o Natal e o Ano Novo, as companhias aéreas continuam a registar poucos cancelamentos de voos, após o desastroso colapso das viagens de férias do ano passado.

Os números da FlightAware mostram que as transportadoras americanas cancelaram menos de 1% de todos os voos na última semana. As companhias aéreas programaram mais de 162.000 voos entre 20 e 26 de dezembro e cancelaram apenas 1.100.

A FAA alertou para o facto de poderem ser efectuadas paragens em terra na quarta-feira para os voos que partem dos principais aeroportos da costa leste em Filadélfia, Boston, Nova Iorque e Washington, uma vez que os pilotos e os controladores de tráfego aéreo lutam contra os tectos de nuvens baixas e a visibilidade reduzida. Mas até às 15h00 ET, essas paragens em terra ainda não se concretizaram. As companhias aéreas cancelaram apenas 129 voos nos Estados Unidos e atrasaram outros 3.800, de acordo com a FlightAware.

O cenário é diametralmente oposto ao colapso dos horários da Southwest Airlines nos últimos 10 dias de 2022, que causou o cancelamento de 16.900 voos e deixou dois milhões de passageiros retidos.

Mesmo assim, a Southwest Airlines foi a companhia aérea americana que mais atrasou voos durante o período de férias - cerca de um em cada quatro voos na última semana.

De 20 a 26 de dezembro, a Southwest atrasou 27% do seu horário, ou seja, 8 096 voos. Apenas 2% dos voos da Southwest foram cancelados durante o mesmo período. A Southwest atrasou mais 985 voos - ou um em cada cinco voos programados - na quarta-feira.

Os atrasos registados na última semana atingiram o seu ponto máximo na terça-feira, quando as companhias aéreas americanas atrasaram quase 28% de todos os voos, que chegaram com uma média de 52 minutos de atraso, de acordo com os dados da FlightAware.

"Há uma grande diferença entre um atraso e um cancelamento", disse o Secretário dos Transportes Pete Buttigieg na semana passada durante uma conferência de imprensa.

Buttigieg sublinhou que a taxa de cancelamentos de voos é o que ele considera "saudável", mas "isso convida-nos a prestar mais atenção à questão dos atrasos e a pressionar as companhias aéreas sobre a forma como se estão a comportar".

A American Airlines disse na terça-feira que alguns dos seus voos regionais foram cancelados devido às condições climatéricas, vangloriando-se de que "continua a ter o menor número de cancelamentos entre as principais companhias aéreas neste período de férias".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com