Comores consegue uma reviravolta histórica ao derrotar o Gana na estreia na AFCON

O quarto menor país africano, classificado em 132º lugar no ranking mundial, surpreendeu uma seleção ganesa repleta de astros da Premier League na sua estreia no torneio e garantiu a sua primeira vitória na história da AFCON.

O remate à queima-roupa de Ahmed Mogni, a cinco minutos do fim, decidiu um jogo emocionante, provocando cenas de euforia no balneário e dando a Comores a oportunidade de se qualificar para os oitavos de final como um dos quatro melhores terceiros classificados, caso os resultados dos restantes grupos indecisos sejam favoráveis.

A alegria de Comores contrasta com a ignomínia da derrota de Gana. A seleção ganesa, que contava com Daniel Amartey, do Leicester, Thomas Partey, do Arsenal, e Jordan Ayew, do Crystal Palace, não passava da fase de grupos há 16 anos.

A forma humilhante como foi eliminada vai aumentar a pressão sobre o treinador Milovan Rajevac, que, depois de ter levado o Gana às meias-finais do Campeonato do Mundo em 2010, foi reconduzido ao cargo em setembro do ano passado.

O sérvio tem agora de reunir a sua equipa antes da terceira ronda das eliminatórias para o Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar, em março, em que o Gana estará no segundo pote do sorteio da Confederação Africana de Futebol (CAF).

LER: Depois de conseguir uma qualificação de "sonho", a pequena nação insular de Comores está pronta para enfrentar um continente na Taça das Nações Africanas

Atónito

Comores já tinha feito história logo aos quatro minutos de jogo, quando o avançado El Fardou Ben Nabouhane rematou rasteiro contra o guarda-redes ganês Jojo Wollacott, marcando o primeiro golo do país na história da AFCON.

Um início de jogo terrível para os tetracampeões africanos ficou ainda pior quando André Ayew foi expulso de forma polémica por uma agressão ao guarda-redes das Comores, Salim Ben Boina.

O avançado do Al Sadd chocou com o guarda-redes depois de ter tentado aproveitar uma bola perdida por Ben Boina, que saiu lesionado e foi substituído por Ali Ahamada.

Depois do intervalo, as Comores dobraram a vantagem quando Mogni, depois de ter feito um excelente trabalho ao receber um passe de Partey, rematou rasteiro contra Wollacott de dentro da área, provocando uma alegre celebração colectiva coreografada entre a equipa e os suplentes.

Os ganeses responderam quase de imediato, com Richmond Boakye a rematar de cabeça para o fundo das redes na sequência de um canto, e voltaram a empatar a 10 minutos do fim, com Alexander Djiku a rematar de cabeça para o fundo das redes de Partey.

Mogni converteu o cruzamento rasteiro de Bendjaloud Youssouf para garantir os dois gols e uma vitória histórica para a nação insular.

Mais história

Na terça-feira, a árbitra ruandesa Salima Mukansanga comandou uma arbitragem exclusivamente feminina na vitória do Zimbábue por 2 a 1 sobre a Guiné pelo Grupo B.

Com isso, Mukansanga, de 35 anos, tornou-se a primeira mulher a arbitrar uma partida do torneio, com a assistência de Carine Atemzabong, dos Camarões, e Fatiha Jermoumi, de Marrocos. A função de árbitro assistente de vídeo (VAR) foi assumida pela compatriota de Jermoumi, Bouchra Karboubi.

No dia 10 de janeiro, Mukansanga tinha feito história ao tornar-se a primeira mulher a arbitrar um jogo da AFCON, quando actuou como quarta árbitra no jogo anterior da Guiné contra o Malawi.

Eddy Maillet, chefe de arbitragem da CAF, disse "Estamos muito orgulhosos da Salima, porque ela teve de trabalhar muito para chegar onde está hoje.

"Sabemos que, para uma mulher, ela teve de superar sérios obstáculos para chegar a este nível e merece muito crédito.

"Este momento não é apenas para a Salima, mas para todas as jovens africanas que têm paixão pelo futebol e que se vêem como árbitras no futuro. "

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com