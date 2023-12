Como ver a última chuva de meteoros do ano

Os Ursídeos atingirão o seu pico na noite de quinta-feira até às primeiras horas da manhã de sexta-feira, de acordo com a Sociedade Americana de Meteoros. Os noctívagos que enfrentarem o frio poderão ver cerca de 5 a 10 meteoros por hora, segundo a sociedade.

Este ano, as Ursídeas atingirão o seu pico na mesma noite do solstício de inverno, a noite mais longa do ano no Hemisfério Norte. Na noite do solstício, o sol estará na sua posição mais a sul às 22:27 ET, de acordo com a EarthSky.

Se as condições climatéricas o permitirem, a melhor altura para ver os meteoros será entre as 3 da manhã e a madrugada de sexta-feira, depois de a Lua se ter posto, segundo Robert Lunsford, coordenador do relatório de bolas de fogo da sociedade. A lua estará 74% cheia na noite do pico, de acordo com a Sociedade Americana de Meteoros, e interferirá na visualização dos meteoros no início da noite com sua luz brilhante, disse Lunsford.

A chuva de meteoros será visível para os observadores do céu no Hemisfério Norte, e quanto mais a norte o observador estiver, melhor, disse Lunsford, uma vez que a constelação radiante estará mais alta no céu no início da noite para aqueles no Alasca ou no norte do Canadá.

Ao contrário das Geminídeas, que apresentam taxas elevadas de observação de meteoros vários dias antes e depois do pico, as Ursídeas têm um período relativamente curto de atividade máxima. A taxa de cinco a 10 meteoros por hora só será vista durante a noite e nas primeiras horas da manhã do pico, disse Lunsford. Alguns dias antes e depois do pico, a Ursídeas produzirá cerca de um meteoro por hora, disse ele. A chuva Ursids começou em meados de dezembro e estará ativa até 24 de dezembro.

"Esta chuva já produziu explosões de 25 a 30 meteoros por hora em algumas ocasiões. Não estamos à espera disso. ... Mas nunca se sabe", disse Lunsford. Se perdeu as Geminídeas, "aqui está uma oportunidade para ver alguma atividade meteórica antes do fim do ano", acrescentou.

Não é necessário qualquer equipamento especial para ver uma chuva de meteoros. A NASA não recomenda a utilização de um telescópio ou binóculos devido aos seus pequenos campos de visão, uma vez que os meteoros podem ser vistos em todo o céu.

Mapeamento da chuva de meteoros Ursídeas

As Úrsidas são uma chuva de meteoros anual invulgar - o seu radiante, o ponto de onde os meteoros parecem provir, não é uma constelação do zodíaco. Em vez disso, as Ursídeas parecem ter origem na constelação da Ursa Menor, também conhecida como Ursa Menor.

Ao registar a hora, a magnitude e outras características do avistamento de meteoros, os investigadores podem recolher mais informações sobre a região do espaço dentro da trajetória orbital da Terra - por exemplo, a densidade das nuvens de detritos e o tempo durante o qual o planeta as atravessa, disse Lunsford.

"Se conseguirmos que um número suficiente de pessoas faça isso (registar o tempo de observação dos meteoros), isso mapeia a poeira cósmica que está lá em cima e ajuda-nos a explicar o que os está a produzir (chuvas de meteoros), onde estão e o que esperar no próximo ano", disse Lunsford.

Uma vez que as Ursídeas não são tão frequentemente observadas como as chuvas de meteoros fortes, como as Geminídeas, os dados sobre as Ursídeas podem ser considerados mais valiosos para os investigadores, disse Lunsford. Mesmo os observadores casuais do céu podem contribuir para a recolha de dados, comunicando os seus avistamentos de meteoros à Sociedade Americana de Meteoros através do seu sítio Web.

As Ursídeas são o último evento celeste anual deste ano, mas a primeira chuva de meteoros de 2024 não está muito longe - as Quadrântidas atingirão o seu pico na manhã de 4 de janeiro.

Fonte: edition.cnn.com