"Como russos, temos o apoio divino" - Procissão fascista em São Petersburgo (parafraseada)

Higher Power Unreliable, Yet Unchallengeable: "Somos Russos, Deus Está Comigo," Ecoam Russian Nationalists and Fascists em São Petersburgo. Eles repetidamente gritam, "Adelante, Russos!" Sua razão para essa procissão é a comemoração do aniversário do translado das relíquias de Alexandre Nevsky, reverenciado como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Sonho da Propaganda Russa: "A Barreira Ideal é o Atlântico"O renomado apresentador de TV russo Vladimir Solovyov acredita que a Rússia não deve parar na conquista da Ucrânia. "Acho que a barreira ideal é o Atlântico. Uma barreira natural," diz o propagandista do Kremlin. O local ideal para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E como eles pareciam atraentes em Paris." Ao ser lembrado da falta de russos, ele sugere, "Os irmãos bielorrussos estão conosco." Caso contrário, uma aliança com a China poderia ser considerada.

20:01 Preparação para o Inverno por Voluntários Britânicos na UcrâniaEm numerosas residências ucranianas ainda intactas apesar dos bombardeios, faltam janelas - uma situação preocupante à beira do inverno. A ONG britânica "Insulate Ukraine" aborda esse problema viajando para zonas de conflito e instalando janelas temporárias.

19:34 Mineiros Presos em Donetsk150 mineiros estão presos na mina de Dobropillia devido a uma queda de energia causada por ataques russos na região de Donetsk. Essa informação é disseminada pelo "Kyiv Independent" e confirmada por Mychailo Volynets, chefe do sindicato dos mineiros ucranianos. Dobropillia, uma cidade que abrigava aproximadamente 28.000 habitantes antes da guerra, fica a cerca de 20 quilômetros ao norte de Pokrovsk. Essa região tem sido um alvo principal das forças russas nos últimos meses. Os ataques russos disruptaram o suprimento de energia para Dobropillia e assentamentos vizinhos, incluindo minas de carvão. A queda de energia estaria levando ao envenenamento e inundação das minas. Volynets acrescenta que a situação permanece "difícil".

19:08 Russofobia: Suécia Fortalece Orçamento de Defesa Civil em Previsão de GuerraA Suécia planeja dobrar seu orçamento de defesa civil nos próximos três anos em previsão de uma possível guerra. "Insights do conflito ucraniano enfatizam a necessidade de garantir o funcionamento dos setores principais da sociedade," declarou o governo sueco. O ministro da defesa civil Carl-Oskar Bohlin anunciou que o orçamento sueco de defesa civil será amplificado neste ano em dois bilhões de coroas para um total de 8,5 bilhões de coroas, equivalente a 740 milhões de euros. Até 2028, um orçamento anual de 15 bilhões de coroas é projetado. "A situação de segurança permanece precária e persiste no futuro previsível," explica Bohlin.

18:39 Putin: "Aprovar Armamento de Longo Alcance da Ucrânia Contra a Rússia Equivale a NATO Entrar em Guerra Contra a Rússia"O presidente russo Vladimir Putin declarou que a aprovação ocidental do uso de armas de longo alcance pela Ucrânia contra alvos russos designaria a NATO como "em guerra contra a Rússia." "Isso mudaria a essência do conflito," informou Putin a um jornalista da TV estatal. "Isso significaria que os países da NATO estão em guerra contra a Rússia." Representantes russos já emitiram alertas semelhantes no passado, sejam eles tanques, caças ou mísseis. Desde a invasão russa da Ucrânia, há Numerous warnings from Moscow regarding escalations, changes in war nature, or even nuclear peril. Ukraine has persistently sought permission from the West to employ Western long-range weapons against Russian territories to prevent attacks from there. Russia has been targeting Ukraine's infrastructure with its military garrisons for months.

18:07 Zelenskyy: Iniciativa de Paz China-Brasil "Destructiva"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy condenou uma iniciativa de paz China-Brasil. "É destrutiva, nada mais do que uma declaração política," comentou Zelenskyy durante uma entrevista com a empresa de mídia brasileira Metropoles. "Como você pode propor uma iniciativa dessas sem discutir com a gente primeiro?" China e Brasil defenderam uma conferência internacional de paz em maio. "O que é isso?" Zelenskyy questionou. Ao contrário de Moscou, Kiev não foi consultada anteriormente.

17:40 Mísseis Russos Atiram em Navio Civil que Transporta Grão na UcrâniaUm míssil russo atingiu um navio civil que transportava grão da Ucrânia, segundo relatórios ucranianos. O presidente Volodymyr Zelenskyy afirmou que o navio estava saindo das águas ucranianas no Mar Negro no momento do ataque. O ministro das Relações Exteriores Andriy Sybiha considerou isso um "ataque descarado à liberdade marítima e à segurança alimentar mundial." Zelenskyy afirmou que o navio estava indo para o Egito e não houve vítimas. Um porta-voz da Marinha ucraniana declarou que o navio de grãos não estava dentro do corredor de trânsito de grãos ucranianos no momento do incidente, mas estava na zona marítima econômica da Romênia. Um porta-voz da Marinha romena confirmou que o navio não estava dentro das águas territoriais romenas.

17:12 Presidente Chinês Visitará a Rússia NovamenteO presidente chinês Xi Jinping visitará a Rússia novamente em outubro, confirmou o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi. Xi participará de uma cúpula do BRICS em Kazan, revelou Wang. Wang está atualmente em discussões com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo. Ambos elogiaram as relações entre a China e a Rússia. Wang afirmou que Xi "muito" aceitou o convite de Putin para a cúpula do BRICS. Putin anunciou que eles também discutiriam aspectos de suas relações "desenvolvendo-se bastante harmoniosamente" durante uma conferência bilateral.

16:35 Mudança de Papel para o Secretário-Geral da NATO

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, assumirá o cargo de presidente na Conferência de Segurança de Munique em 2025. Stoltenberg assumirá esse cargo após a conferência de segurança em fevereiro de 2025, substituindo Christoph Heusgen, que ocupou o cargo desde 2022 e foi por muito tempo conselheiro da Chanceler Angela Merkel. Heusgen deixará seu cargo, enquanto Wolfgang Ischinger, o ex-presidente de longa data, continuará servindo como presidente da fundação. Stoltenberg deixará seu cargo como Secretário-Geral da NATO em outubro de 2022, que será entregue ao ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

16:11 Tragédia na Ucrânia: Funcionários da Cruz Vermelha Mortos

Três funcionários da Cruz Vermelha na Ucrânia foram mortos em um ataque russo, segundo fontes ucranianas. O incidente ocorreu em uma vila na região contestada de Donetsk, como anunciou a Procuradoria-Geral da Ucrânia no Telegram. Dois outros funcionários ficaram feridos, um deles em estado crítico. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de cometer outro crime de guerra em sua plataforma de mídia social, afirmando: "Hoje, o agressor atacou a missão humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na região de Donetsk".

15:45 Público Excluído do Julgamento dos Advogados de Navalny

No julgamento contra três advogados do opositor do Kremlin Alexei Navalny na cidade russa de Petushki, o juiz rapidamente excluiu o público. O juiz justificou essa decisão com base em um aviso policial sobre supostas provocações por apoiadores de Navalny. Os três advogados são acusados de pertencer a uma organização extremista - a Fundação Anticorrupção fundada por Navalny.

15:18 Conflito Naval no Mar Negro

Relatos sugerem que a Ucrânia e a Rússia estão atualmente envolvidas em um conflito naval e aéreo no Mar Negro. A inteligência militar ucraniana relatou que um caça russo Su-30 foi abatido usando uma arma portátil de defesa aérea durante uma operação especial no mar às 08:04. Mais detalhes sobre a operação na noite de terça-feira não foram divulgados por Kiev. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo relatou que uma tentativa falha da Ucrânia de atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro usando lanchas rápidas resultou na destruição de oito das 14 lanchas, com as lanchas restantes recuando. Não houve menção à queda de um avião em Moscou. No entanto, o blog militar Rybar, próximo ao Ministério da Defesa russo, relatou que um Su-30 foi abatido enquanto repelia o ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos: "Estamos Cansados da Guerra"

Soldados ucranianos devem estratégica e sabiamente utilizar as poucas armas disponíveis devido à escassez de munição e à falta de melhores armas ocidentais recentes, como observou a repórter do ntv Kavita Sharma na linha de frente.

14:23 Zelensky: Rússia Inicia Contraofensiva em Kursk

De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia iniciou uma contraofensiva na região fronteiriça russa de Kursk. Essa reação do exército russo "corresponde ao plano ucraniano", afirmou Zelensky em uma entrevista coletiva em Kyiv, sem fornecer mais detalhes. O Ministério da Defesa russo relatou no Telegram que as unidades russas libertaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:55 Crítica às Relações Irã-Rússia

Um político iraniano proeminente expressou uma crítica incomum às relações do Irã com a Rússia, em meio a novas sanções e tensões diplomáticas. Em uma postagem na plataforma X, Ali Motahari, o ex-vice-presidente do parlamento, se referiu às novas sanções impostas pela Alemanha, França e Reino Unido devido ao fornecimento de mísseis balísticos ao Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou veementemente essas entregas de mísseis.

13:38 Escassez de Água e Gás na Cidade Ucraniana de Pokrovsk

A cidade ucraniana de Pokrovsk enfrenta uma escassez de suprimento regular de água potável e muitos residentes não têm gás para cozinhar e aquecer, após ataques russos. Uma estação de tratamento de água foi recentemente danificada durante os combates, e a cidade atualmente depende de mais de 300 poços de emergência para seu suprimento de água potável. No dia anterior, os russos também destruíram um centro de distribuição de gás, deixando 18.000 residentes em Pokrovsk sem gás.

De acordo com um relatório do portal de notícias russo independente "Agentstvo", a Rússia pode ter menos navios de guerra do que oficialmente afirmado. O relatório, citando dados não verificados do "Global Naval Powers Ranking 2024" e do "RussiaShips.info", sugere que a Rússia tem cerca de 264 ou 299 navios de guerra, dependendo da fonte. Cerca de 50 navios e submarinos da Frota do Mar Negro, que não está participando do exercício, também estão incluídos no relatório. Anteriormente, a Rússia foi acusada de exagerar o tamanho de suas forças militares.

12:28 Rússia aumenta a espionagem sobre a Bundeswehr

Inteligência russa intensifica espionagem sobre ajuda alemã à Ucrânia e Bundeswehr, segundo novo relatório anual do Serviço de Contraespionagem Militar (MAD). O relatório afirma que os serviços russos mudaram o foco de políticas e estratégias militares estratégicas para o nível tático, tornando crucial para a Rússia obter informações sobre a ajuda alemã à Ucrânia, incluindo rotas de transporte e táticas de sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. As capacidades da Bundeswehr para defesa territorial e de alianças também foram repriorizadas pelos serviços de inteligência russos.

11:52 Munz: "Ameaça de armas atômicas em Berlim" não é coincidência

Há uma possibilidade de que a Grã-Bretanha e os EUA possam dar permissão à Ucrânia para usar armas contra território russo. Até agora, o Kremlin impediu essa decisão por meio de ameaças, explica o correspondente da ntv Rainer Munz. Portanto, não é surpreendente que um especialista em armas atômicas esteja agora propondo ataques a Berlim.

11:15 Relatório: Decisão sobre mísseis de longo alcance adiados até meados de setembro

Uma decisão sobre o uso de mísseis ocidentais de longo alcance na Rússia pela Ucrânia pode demorar algum tempo. Uma decisão antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 chefes de Estado e de governo se reunirão, é improvável, de acordo com a mídia americana Bloomberg. O relatório cita o Secretário Britânico das Relações Exteriores Lammy, que disse que a reunião da ONU seria a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de longo alcance. O Presidente ucraniano Selenskyj deve reafirmar sua demanda na reunião. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado americano Blinken visitaram Kyiv para discutir os planos de Selenskyj para ataques em território russo. Blinken deve discutir isso com o Presidente americano Biden na sexta-feira. O Primeiro-Ministro britânico Starmer também deve se encontrar com Biden na sexta-feira.

10:31 Blinken chega à Polônia no retorno de Kyiv

O Secretário de Estado americano Blinken faz uma parada na Polônia, forte apoiadora da Ucrânia, no retorno de Kyiv. Reuniões com o Vice-Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda estão previstas. Blinken deve discutir a cooperação adicional com a Polônia, principal porta de entrada logística para o apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seu gasto militar desde a invasão russa da Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da Boeing por 10 bilhões de dólares.

09:59 Exército ucraniano relata 64 drones russos e 5 mísseis durante a noite

A força aérea ucraniana relata que o exército russo atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de combate de origem iraniana. 44 drones foram interceptados. Os relatórios militares não estão completamente verificados. A defesa aérea também esteve ativa várias vezes ao redor de Kyiv para derrubar drones que se aproximavam.

09:11 Especialista russo pede postura nuclear mais forte

O especialista em política externa russa Sergei Karaganov acredita que a Rússia deve deixar claro que está preparada para usar armas nucleares. O objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deve ser convencer todos os atuais e futuros inimigos de que a Rússia está pronta para usar armas nucleares, disse Karaganov ao jornal russo Kommersant. Moscou poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total. Os EUA estariam mentindo se afirmassem que garantem proteção nuclear a seus aliados. Karaganov já havia defendido que a Rússia considerasse um ataque nuclear preventivo para intimidar seus inimigos. Alguns especialistas ocidentais acreditam que Karaganov serve a um propósito útil para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente e fazem Putin parecer mais moderado em comparação.

08:46 Ucrânia espera aprovação dos EUA para usar mísseis ocidentais de longo alcance

Há um crescente otimismo na Ucrânia de que eles poderão em breve ser autorizados a lançar ataques mais profundos no território russo usando armas ocidentais. O Secretário de Estado americano enfatizou durante sua visita a Kyiv que quer garantir que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa". Na Grã-Bretanha, já há sinais de que isso pode ser positivo:

08:04 Inteligência militar ucraniana relata derrubada de caça russo

Após relatórios de ontem de que um caça russo Su-30SM havia sumido do radar, a inteligência militar ucraniana agora relata que soldados ucranianos derrubaram um desses aviões durante uma operação no Mar Negro. Relata o Kyiv Independent. O caça, avaliado em 50 milhões de dólares e baseado na península da Crimeia, teria sido destruído por um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Ucrânia relata mais de uma dúzia de feridos após ataque de drone em Konotop

O número de feridos no ataque massivo de drones russos durante a noite na infraestrutura energética da cidade de Konotop, na região de Sumy, aumentou para 14. A agência de notícias estatal ucraniana Ukrinform relata, citando a administração militar regional. Entre outros, um edifício residencial no centro da cidade teria sido atingido.

06:04 Críticos alegam sabotagem contra Trump em debate na TV

Vários comentaristas da TV estatal russa alegaram sabotagem contra Donald Trump durante seu debate contra Kamala Harris, como relatado pelo Kyiv Independent. Trump foi considerado desvantajado. O fato de Trump ter sido checado foi duramente criticado. Na opinião de muitos observadores, Trump havia perdido o debate. O republicano declarou que acabaria imediatamente com o conflito na Ucrânia se vencesse as eleições.

03:29 Letônia Envia Mais Ajuda Militar à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou um pacote de assistência militar para a Ucrânia durante a sua visita a Kyiv. Este incluirá veículos blindados de transporte de pessoal. Isso foi anunciado pelo primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal após a reunião com Silina. Segundo Shmyhal, ambos os países também estão a discutir uma expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Exige Explicações de Empresário Iraniano por Suspeitas de Fornecimento de Mísseis a RússiaNo contexto de suspeitas de fornecimento de mísseis iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores em Londres. "O governo britânico deixou claro que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria vista como uma escalada perigosa e provocaria uma resposta clara", diz o comunicado. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram novas sanções contra o Irão em resposta às suspeitas de fornecimento de mísseis, em particular a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia citou "informações credíveis" na segunda-feira sobre o fornecimento de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Envia Soldados Inexperientes para a FrenteDe acordo com relatórios do Exército ucraniano, a Rússia está enviando soldados sem experiência de combate para a frente de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, disse que as unidades envolvidas nas operações de ataque em Vovchansk são mal treinadas. Cree-se que os reforços recém-chegados são uma reserva de mobilização reunida pela Rússia. Ainda não está claro se são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Médio Oriente.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Convoca Voluntários de Língua Russa para Monitoramento de IdiomaO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou a convocação de voluntários para monitorar o aumento do uso da língua russa. "Isto é uma iniciativa cívica e qualquer pessoa pode tornar-se inspetor de linguagem", disse o prefeito Ruslan Martsinkiv ao canal de TV NTA. Muitos refugiados internos do leste da Ucrânia têm o russo como língua materna. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já registados. Ele também forneceu um número de telefone para cidadãos relatarem falantes de russo em espaços públicos. Devido à guerra, milhões de pessoas, especialmente das regiões de fala russa no leste e sul, fugiram para o oeste da Ucrânia, relativamente seguro de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Pede Retorno da Crimeia da RússiaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan está exigindo o retorno da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "O nosso apoio à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia é inabalável. O retorno da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional", diz o líder turco num mensagem de vídeo na ocasião da cimeira da chamada Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, visa aumentar a conscientização internacional sobre a situação em torno da península anexada.

21:05 Kyiv Apresentará Estratégia Militar aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy considera o apoio dos EUA crucial para repelir a invasão russa. "O plano para a vitória (...) depende principalmente do apoio dos Estados Unidos. E de outros parceiros", diz Zelenskyy numa conferência de imprensa em Kyiv. O plano, que será apresentado em detalhe antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer seriamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a acabar com a guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem uma estratégia clara de Zelenskyy para ataques à Rússia antes de levantar restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA Blinken e o secretário britânico das Relações Exteriores Lammy estavam aparentemente em Kyiv para discutir um plano a longo prazo para o ano seguinte para melhor compreender os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Confirma Apoio de Biden ao Uso de Armas contra a RússiaO secretário de Estado dos EUA Antony Blinken confirmou que os EUA estão a trabalhar para satisfazer as necessidades militares da Ucrânia, incluindo o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para ataques a alvos na Rússia. O presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer irão discutir estas necessidades na sexta-feira, disse Blinken numa conferência de imprensa conjunta com o seu colega britânico David Lammy e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos a trabalhar urgentemente para garantir que a Ucrânia tenha tudo o que precisa para se defender eficazmente", disse Blinken, acrescentando: "Queremos que a Ucrânia vença."

