Como o Manchester United contratou Cristiano Ronaldo no jardim das traseiras de Gary Lineker

Uma das transferências mais sensacionais vistas no desporto desde que o astro português trocou o Manchester United pelo Real Madrid por um valor recorde mundial há mais de uma década, o regresso de Ronaldo a Old Trafford foi concluído no quintal de Lineker, de acordo com o antigo avançado inglês.

Lineker, apresentador do Match of the Day, revelou que vive ao lado do diretor executivo do Manchester United, Ed Woodward, que estava em sua casa quando o negócio foi negociado.

"Vou pôr as minhas cartas na mesa, Ed Woodward é um bom amigo meu - é meu vizinho. Ele assinou com o Cristiano Ronaldo quando estava no meu jardim", disse Lineker no podcast Top 10 do Match of the Day.

"Foi espetacular. Eu sabia quando ele entrava e estava ao telefone com o Mendes [Jorge Mendes, agente de Ronaldo] ou com alguém.

"Espero não ter revelado demasiado, mas ele assinou contrato com ele. Tenho uma fotografia fantástica dele ao telefone no jardim das traseiras, que talvez um dia partilhe com a sua autorização."

Os desenvolvimentos dramáticos do regresso de Ronaldo só foram amplificados pelo interesse do rival local do United, o Manchester City, mas o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro acabou por assinar um acordo para voltar ao clube onde passou seis anos, entre 2003 e 2009.

Regresso a casa

O tão esperado regresso de Ronaldo a casa seguiu o guião perfeito, marcando dois golos no seu primeiro jogo de regresso a Old Trafford, na vitória do United sobre o Newcastle por 4-1.

O jogador de 36 anos teve um início de temporada produtivo, marcando novamente na vitória sobre o West Ham e fazendo dois golos em dois jogos na Liga dos Campeões, incluindo um dramático golo nos descontos contra o Villarreal.

No entanto, o regresso seguro de Ronaldo contrastou com um início totalmente hesitante da sua equipa e do antigo colega de equipa e treinador Ole Gunnar Solskjaer.

Depois de ter jogado ao lado do norueguês durante a sua primeira passagem por Manchester, Ronaldo tem agora a tarefa de ajudar a aliviar a pressão sobre Solskjaer após uma série de maus resultados.

Na sua estreia na Liga dos Campeões, que ficou marcada por um golo, o United foi derrotado pelo Young Boys, da Suíça, por 2-1.

O jogo de salvação de Ronaldo contra o Villareal foi ensanduichado entre duas exibições decepcionantes em Old Trafford, com uma derrota para o Aston Villa e um empate contra o Everton, o último dos quais viu Ronaldo ser nomeado no banco de suplentes.

Sir Alex Ferguson, o lendário ex-treinador de Ronaldo e Solskjaer, disse que o Everton recebeu um impulso "quando viu que Ronaldo não estava a jogar", acrescentando que "deve sempre começar com os seus melhores jogadores".

Questionado sobre se lamentava a decisão, Solskjaer respondeu: "Não. As decisões são tomadas ao longo de uma época muito, muito longa, e é preciso gerir a carga de trabalho dos jogadores.

"A decisão de hoje foi, para mim, a mais correcta."

Depois de ter entrado no segundo tempo, Ronaldo deixou o campo frustrado no final do empate com o Everton, um resultado que viu o United perder a chance de ficar empatado em pontos com o líder Chelsea.

Uma história de duas contratações

A preocupação com o início irregular do clube só aumenta quando se olha para o calendário dos meses de inverno. O United enfrenta Leicester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester City, Chelsea e Arsenal nos próximos sete jogos da Premier League.

A boa fase de Ronaldo também ofuscou o início dececionante de Jadon Sancho.

Depois de uma passagem brilhante de quatro anos pelo Borussia Dortmund, a longa saga de transferências do atacante inglês finalmente terminou com a sua transferência para o United após o Euro 2020.

Apontado como a peça do puzzle que faltava para resolver os problemas do clube na ala direita, Sancho ainda não marcou com a camisola do United.

No entanto, uma participação encorajadora de Sancho na segunda parte contra o Everton foi o lado positivo de uma tarde totalmente dececionante no sábado; Solskjaer e o United esperam que o desempenho seja um sinal do que está para vir de um jovem de 21 anos com capacidade inegável.

Fonte: edition.cnn.com