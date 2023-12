Como o calor extremo pode matar e como se pode manter em segurança

De todas as catástrofes naturais, o calor extremo é a primeira causa de morte, segundo os estudos, matando mais pessoas do que os furacões e os tornados juntos.

"O que é mais problemático no caso do calor é o facto de se tratar de uma questão climática sorrateira, porque mata muitas pessoas, mas não é impressionante como um furacão ou algo do género. Está sempre a acontecer, por isso é sorrateiro", disse o epidemiologista ambiental Tarik Benmarhnia da Universidade da Califórnia, em San Diego.

Desde 1980, registou-se um aumento de 74% nas mortes relacionadas com o calor, segundo um estudo de 2021. Com a atual crise climática, espera-se que as temperaturas elevadas se agravem e que as ondas de calor durem mais tempo, afectando partes do país que não estão habituadas a elas.

A maioria das mortes e problemas de saúde relacionados com o calor são evitáveis. Três das condições mais comuns a que se deve estar atento são a desidratação, a insolação e a exaustão pelo calor.

Desidratação

O seu corpo precisa de água e outros fluidos para funcionar. Quando perde mais líquidos do que os que ingere, fica desidratado.

A desidratação ligeira ou moderada pode ser controlada bebendo mais líquidos, mas a desidratação grave necessita de cuidados médicos.

O problema é que o seu corpo nem sempre o avisa suficientemente cedo de que precisa de mais água. Quando sente sede, já está atrasado na reposição de líquidos. Muitas vezes, as pessoas idosas não sentem sede até estarem efetivamente desidratadas.

Os especialistas afirmam que, quando se tem de sair ao ar livre, é importante beber líquidos mesmo antes de sair, caso contrário, pode não conseguir repor as necessidades do seu corpo.

Enquanto estiver no exterior, especialmente se estiver a trabalhar ou a fazer exercício no calor, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA recomendam beber um copo de água (8 onças) pelo menos a cada 15 a 20 minutos. Mas não beba mais de 48 onças por hora, o que pode baixar demasiado os seus níveis de sódio, causando confusão e outros problemas de saúde.

Também deve manter-se hidratado depois de sair do calor, bebendo líquidos suficientes para repor o que perdeu através do suor.

A desidratação crónica pode aumentar o risco de pedras nos rins e infecções do trato urinário, bem como de problemas a longo prazo.

Golpe de calor

A "consequência mais preocupante" do calor elevado é a insolação, disse o Dr. Scott Dresden, professor assistente de medicina de emergência na Northwestern University.

Com a insolação, o corpo não consegue arrefecer-se e regular a sua temperatura.

Em temperaturas normais, o corpo perde água através do suor, da respiração e das idas à casa de banho. Mas quando a humidade sobe acima dos 75%, a transpiração torna-se ineficaz. O nosso corpo só consegue libertar calor quando a temperatura exterior é inferior à temperatura interna do corpo, normalmente cerca de 98,6 graus.

Se a temperatura do corpo subir rapidamente, o seu mecanismo natural de arrefecimento - o suor - falha. A temperatura de uma pessoa pode subir para uns perigosos 106 graus ou mais em apenas 10 ou 15 minutos. Isto pode levar à incapacidade ou mesmo à morte.

Os adultos mais velhos, as pessoas que tomam determinados medicamentos, como beta-bloqueadores e antidepressivos, e as crianças podem ter mais dificuldade em regular o calor. O álcool também pode dificultar a regulação da temperatura do corpo, tal como a desidratação ou o excesso de roupa para o calor.

Se notar que alguém está confuso, tem a pele ruborizada, parece estar a respirar depressa ou queixa-se de dores de cabeça, vá para a sombra ou para o ar condicionado. Refresque a pessoa com água fresca, sacos de gelo ou toalhas molhadas à volta do pescoço, da cabeça, das axilas e das virilhas. E procure ajuda médica o mais rapidamente possível.

Uma pessoa com insolação pode suar abundantemente ou não suar de todo. Pode ficar confusa ou desmaiar, e pode ter uma convulsão. Se não for tratado, o golpe de calor pode danificar rapidamente o cérebro. Pode fazer com que o coração bata perigosamente depressa e o corpo se desligue.

Pode reduzir a probabilidade de insolação vestindo roupas leves e largas. Use também protetor solar: As pessoas que sofrem queimaduras solares têm menos capacidade de regular a temperatura do corpo. Beba muita água. Tente evitar trabalhar no exterior ou fazer exercício durante as horas mais quentes do dia. Deixe-se aclimatar às temperaturas elevadas antes de começar a correr maratonas ou a fazer qualquer outro exercício extremo ao ar livre.

Exaustão pelo calor

A exaustão pelo calor ocorre quando o corpo perde demasiada água ou sal através da transpiração excessiva. Normalmente, isto pode acontecer quando se está exposto a temperaturas elevadas combinadas com humidade elevada ou quando se pratica uma atividade física extenuante, como correr ou jogar futebol.

As doenças relacionadas com o calor são a principal causa de morte e incapacidade entre os atletas do ensino secundário dos EUA, de acordo com o CDC. Mas pode ser um problema para qualquer pessoa que participe em actividades quotidianas como cortar a relva ou dar um passeio.

Os sinais de exaustão pelo calor podem incluir pele fria ou húmida com arrepios, transpiração intensa, sensação de desmaio ou cansaço, um ritmo cardíaco invulgar, cãibras musculares, dores de cabeça ou náuseas.

Se pensa que você ou outra pessoa sofre de exaustão pelo calor, descanse um pouco à sombra ou no ar condicionado. Beba água fresca. Se os sintomas não melhorarem, procure assistência médica.

Nessa altura, o tratamento não é assim tão agradável. "Normalmente, usamos banhos de gelo na nossa sala de emergência", disse Dresden. "Fazemos imersão em água fria".

Se isso não estiver disponível, um hospital pode tentar lençóis molhados e um grande ventilador.

Como manter-se saudável com o calor

As temperaturas extremamente elevadas podem estar associadas a pelo menos 17 causas de morte, a maioria das quais relacionadas com problemas cardíacos e respiratórios, mas também com suicídio, afogamento e homicídio.

Estudos demonstraram que a exposição ao calor extremo pode contribuir para problemas de saúde mental, problemas para as mulheres grávidas e maus resultados nos partos.

Receba o boletim informativo semanal da CNN Health

Inscreva-seaqui para receber The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta todas as terças-feiras da equipa da CNN Health.

Mesmo que não esteja a trabalhar ou a fazer exercício ao ar livre, tenha cuidado com temperaturas extremas.

A Dra. Stephanie Lareau, médica do pronto-socorro de Rocky Mount, Virgínia, disse que é importante ficar de olho não apenas na temperatura, mas no índice de calor. Este tem em conta a humidade, que pode ser mais importante para as doenças relacionadas com o calor.

Ao planear actividades, tente mantê-las fora do calor, especialmente se tiver crianças pequenas ou idosos no seu círculo social, uma vez que estes não lidam tão bem com o calor.

"Certifique-se de que toda a gente está a beber muitos líquidos", afirma Lareau. "Não é necessário ingerir grandes quantidades de água, mas beba um pouco antes de ter sede - e sobretudo quando tiver sede. Estas coisas são muito importantes. As doenças provocadas pelo calor são totalmente evitáveis com a abordagem correcta".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com