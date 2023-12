Como minimizar os riscos para a saúde do fumo dos incêndios florestais

O fumo pode causar problemas de saúde, como dificuldade em respirar, ardor nos olhos, tonturas, dores de cabeça ou náuseas. Os médicos dizem que as pessoas cujos sintomas estão a piorar devem procurar assistência médica.

Eis o que querem que toda a gente saiba sobre como manter-se saudável e evitar problemas quando o ar está cheio de fumo.

Porque é que o fumo dos incêndios florestais torna a respiração tão difícil?

"Trata-se de partículas pequenas, muito pequenas, que penetram profundamente nas vias respiratórias. Não é um alergénio; é um irritante. Por isso, um irritante pode afetar os pulmões de qualquer pessoa e fazer com que comece a tossir e a sentir comichão na garganta", afirma a Dra. Shilpa Patel, directora médica da Children's National IMPACT DC Asthma Clinic, em Washington.

O que é o Índice de Qualidade do Ar e o que é que nos diz?

O Índice de Qualidade do Ar é o índice da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para comunicar a qualidade do ar.

"Trata-se de um conglomerado de medições. Por isso, não se trata apenas de partículas, mas tem vários dados fornecidos pela EPA que determinam o tipo de poluição existente no ar neste momento. O AirNow.gov é a mesma coisa que os meteorologistas usam quando falam em código de cores verde, amarelo, laranja, vermelho e roxo", disse Patel.

O Dr. Peter DeCarlo, professor associado do Departamento de Saúde e Engenharia Ambiental da Universidade Johns Hopkins, diz que o site deveria ser uma paragem regular para todos.

"Eu ligaria o AirNow.gov ao seu telefone ou computador e verificaria como as pessoas obtêm previsões do tempo em seus telefones ou em seus alto-falantes inteligentes", disse ele. "Este é um site gerido por agências federais com as informações mais actualizadas, tanto de medições como de previsões sobre a qualidade do ar e o que esperar. Por isso, basta ligá-lo como uma ferramenta para as pessoas descobrirem onde os locais estão a ser afectados e o que podem esperar amanhã e no dia seguinte."

Quem é mais vulnerável a problemas de saúde quando a qualidade do ar é má?

A má qualidade do ar, como a que se verifica atualmente em algumas zonas do país, "causa problemas às pessoas que sofrem de asma ou de alergias quase imediatamente se estiverem no exterior durante um determinado período de tempo", afirmou a Dra. Aida Capo, pneumologista do Hackensack Meridian Palisades Medical Center, em Nova Jérsia.

"Este ar é particularmente perigoso para os muito jovens, os idosos e as grávidas. Por isso, recomenda-se que não passem tempo nenhum no exterior. Definitivamente, nada de brincar ou fazer exercício no exterior. Se se sentirem inclinados a fazer exercício no exterior num dia como o de hoje, recomenda-se que estejam longe do trânsito, onde não haja poluição adicional. Porque, neste momento, é muito mau", disse ela no início de junho, quando o fumo dos incêndios florestais se espalhou pelo Nordeste.

O fumo pode também ser um problema para as pessoas com Covid-19 prolongado e com problemas respiratórios.

"É claro que qualquer tipo de insulto adicional aos pulmões será prejudicial à saúde. Tal como acontece com qualquer tipo de doença crónica, têm de tomar precauções", disse o Dr. David Rosenberg, especialista em doenças pulmonares no UH Ahuja Medical Center, em Cleveland, onde os residentes também estão a assistir a condições de má qualidade do ar devido ao fumo dos incêndios florestais. "Provavelmente, no entanto, com todas estas partículas a estes níveis, mesmo que sejamos saudáveis, há potencial para irritar os pulmões e causar problemas a toda a gente, sem dúvida."

Por que é que a má qualidade do ar é tão difícil para as crianças e os idosos?

"Tem a ver com a capacidade de expetoração", disse Patel. "Por isso, é difícil expelir o que quer que esteja nos pulmões. Quando se é muito jovem ou muito velho, os músculos são mais fracos, pelo que os mais velhos e os mais novos têm menos força. Com uma doença viral, é a mesma coisa: não se consegue expelir o muco tão facilmente. E as pessoas mais velhas têm muito mais doenças crónicas que podem agravar estes problemas.

"As crianças também têm vias respiratórias mais pequenas, pelo que mesmo um pouco de inflamação ou muco nas vias respiratórias reduz o pouco espaço que têm, o que pode afetar a sua capacidade de respirar".

Rosenberg disse que as pequenas partículas "podem até ser um problema para os adultos mais jovens, provavelmente porque os seus pulmões ainda não se desenvolveram totalmente. Os pulmões continuam a crescer e a desenvolver-se até aos 20 anos, por isso, se tiverem este insulto adicional à sua respiração, estas partículas podem ser particularmente prejudiciais para as crianças e jovens adultos".

Há alguma forma de as pessoas se protegerem quando estão no exterior?

"Temos alguma proteção natural. Os nossos pêlos nasais podem proteger-nos de muitas destas partículas. Mas estas são partículas muito pequenas dos incêndios florestais, por isso não é suficiente", disse Capo.

"A recomendação é não estar no exterior, mas se quiser usar uma máscara para ajudar, use uma e certifique-se de que é uma N95, não uma máscara cirúrgica. Uma máscara cirúrgica não o vai proteger de receber estas partículas nas suas vias respiratórias, porque não é suficiente. Se tiver de estar ao ar livre durante um período de tempo prolongado, uma máscara N95 irá diminuir algumas destas pequenas partículas nas suas vias respiratórias, mas têm de ser usadas de forma adequada, e é difícil usar uma máscara N95 durante um período de tempo prolongado", afirmou.

Patel aconselha a "reduzir a atividade física extenuante que requer uma respiração profunda. Se tiver de andar, ande, mas não corra nem faça jogging".

"Seja prudente na sua decisão de estar no exterior", acrescentou. "E tenha em mente que, mesmo que vá para a rua e não se incomode, isso pode afectá-lo mais tarde. Como se trata de pequenas partículas, elas penetram profundamente nas vias respiratórias e a resposta pode ser um pouco mais tardia."

Segundo Rosenberg, "estas partículas são particularmente irritantes para as vias respiratórias superiores, para o nariz ou para a garganta e para os olhos, pelo que, se sentirmos alguma destas coisas, é um sinal de alerta. Temos sensores neurológicos sensíveis que podem funcionar como um alarme que significa que estamos potencialmente a respirar algo nocivo, pelo que devemos prestar atenção a esse aviso e entrar em casa".

As pessoas com animais de estimação terão de sair à rua, mas os especialistas sugerem que minimizem o tempo e as deslocações.

"Os animais de estimação têm de sair e utilizar as suas instalações, mas não saia a correr com eles e minimize também o tempo que passam no exterior", disse DeCarlo. "Se puder, ande um pouco mais devagar para não respirar tão profundamente. Isso pode ajudar."

O que é que as pessoas com asma, alergias ou problemas cardíacos devem fazer se tiverem de sair para o exterior?

"Uma das recomendações para as pessoas que sofrem de asma é utilizar o inalador de resgate 15 minutos antes de sair para o exterior com este tipo de qualidade do ar", disse Capo. "Se tiver algum tipo de doença - seja asma, alergia ou cardiovascular - que esteja sob tratamento e tenha um médico e se usar os seus medicamentos, pode diminuir o risco de agravamento da doença neste tipo de qualidade do ar."

Patel também aconselha as pessoas com asma a "certificarem-se de que têm o seu inalador de emergência, que normalmente é o albuterol, e de que o estão a utilizar corretamente com um AeroChamber", um tubo de plástico com uma boquilha que aumenta a eficácia do medicamento e ajuda a controlar a forma como o medicamento é administrado às pequenas vias respiratórias dos pulmões. "Começar a tomá-lo cedo e não esperar que os sintomas se agravem - o que provavelmente significa o primeiro sinal de tosse ou irritação - é só começar a usá-lo. Não há mal nenhum em começar a utilizar o inalador. E depois, se isso não ajudar, contacte o seu prestador de cuidados primários ou procure cuidados adicionais se você ou o seu filho estiverem a ter dificuldade em respirar."

O que é que ajuda a qualidade do ar dentro de casa?

"A recomendação é fechar as janelas, ligar os aparelhos de ar condicionado, ligar os filtros de ar", disse Capo.

DeCarlo concorda. "Os interiores têm geralmente cerca de metade ou menos da concentração de poluentes do ar exterior no que diz respeito a partículas, que é o que nos preocupa aqui. E tudo isso desaparece assim que se abrem as janelas e as portas e se deixa entrar o ar livre", disse. "As pessoas que investiram em unidades de filtragem de ar HEPA durante a Covid, podem estar na altura de as usar novamente e gerir os espaços interiores onde estamos para minimizar a nossa exposição à poluição do ar exterior.

"Evite aspirar por duas razões: Provavelmente, vai agitar as coisas, o que é um pouco mais de atividade física se estiver a atirar um aspirador para todo o lado, e vai respirar mais pesadamente. Por isso, é provavelmente algo que deve ser evitado", disse DeCarlo.

Os medicamentos para as alergias podem ajudar?

"Não é necessariamente como as alergias. É um irritante, embora eu ache que algumas pessoas podem ser alérgicas e ter um componente alérgico", disse Patel. "Um anti-histamínico ... seca-nos, por isso pode potencialmente ajudar, apesar de o mecanismo ser diferente, ou seja, a razão pela qual se tem excesso de produção de muco é diferente. Vai ajudar a secar, por isso vai ajudar a limpar os seios nasais. Penso que não vai ajudar tanto a combater as comichões. Mas se alguém tiver uma componente alérgica ao fumo do incêndio florestal, deve tomá-lo".

Será que os velhos conselhos - como beber muita água, comer hortelã-pimenta ou beber café forte para respirar melhor - podem ajudar?

"Beber água é sempre muito benéfico. Por isso, não vou dizer que não, mas isso não vai evitar que os sintomas sejam expostos a esta má qualidade do ar", disse Capo.

O fumo dos incêndios florestais e a qualidade do ar são um problema de saúde a longo prazo?

"Esperamos que os incêndios florestais se tornem mais frequentes num clima de aquecimento, que é o que temos", disse DeCarlo. "Normalmente, assistimos a estes impactos com os incêndios florestais no Oeste dos EUA e no Oeste montanhoso. A Costa Leste está geralmente um pouco mais protegida deste tipo de situações. As nossas florestas tendem a ser mais húmidas e não ardem tanto, mas, com as alterações climáticas, embora esta seja uma experiência única que estamos a viver neste momento, pode tornar-se muito menos única e um pouco mais comum no futuro, o que seria lamentável."

Fonte: edition.cnn.com