Como as lontras e os castores regressaram a um dos maiores campos de golfe do mundo

No entanto, esta não é uma história sobre actualizações tecnológicas e uma visão futurista. Em vez disso, o Royal St George's, em Kent, iniciou uma viagem de regresso ao seu aspeto de há um século: um paraíso de duneland para a flora e a fauna.

Com a promoção do assistente de jardinagem Paul Larsen a diretor em 2012, o trabalho com a Natural England começou a sério em 2013 para melhorar a classificação "desfavorável" do campo como Sítio de Interesse Científico Especial (SSSI).

É mais fácil falar do que fazer, tendo em conta que Larsen e as suas tropas cuidam de uma propriedade de 500 acres protegida a nível nacional, da qual o campo de golfe propriamente dito compreende cerca de 10%.

Mas depois de consultar Phil Williams e o Dr. Graham Earl da Natural England, as espécies invasoras de gramíneas mais comuns nos campos de golfe do interior foram queimadas e as gramíneas festucas, mais finas e finas, regressaram em abundância juntamente com as orquídeas selvagens.

"Penso que as pessoas vão ficar surpreendidas, no bom sentido, quando virem o que se passou desta vez, em comparação com 2011", disse Larsen à CNN.

"A relva espessa e seca era péssima para o golfe, porque se perdia a bola e se demorava 10 horas a andar, mas também para a vida selvagem. Pássaros como os skylarks fazem os seus ninhos na relva e, quando se começa a criar vegetação rasteira, eles não o podem fazer. O que as pessoas esquecem é que somos uma dunelândia".

O Royal St George's conseguiu alcançar o estatuto de "favorável" em grande parte graças ao empenho de Larsen.

"A mentalidade 'dá mais trabalho' não era como ele via as coisas e o campo floresceu", disse Williams à CNN.

"Paul diz muitas vezes que costumava ver o campo como um clube de golfe com uma duna de areia, e agora vê-o como um sistema de dunas de areia com um campo de golfe. O que precisamos é de mudar as percepções".

O Sandwich Bay SSSI - que incorpora os antigos campos de golfe Prince's e Royal Cinque Ports - é o lar de 90% da população de orquídeas lagarto do Reino Unido, uma das plantas mais raras da Grã-Bretanha, enquanto lontras e castores, outrora extintos, "retornaram sub-repticiamente", disse Williams.

Devolver a terra

O próprio Larsen está encantado com a reviravolta - desde as melhorias no seu próprio negócio, à relação de trabalho com a Natural England e à explosão de flora e fauna.

"Algumas árvores começaram a cair e encontrámos uma pequena família de castores que tinha reclamado o terreno para si. Colocámos uma câmara de visão nocturna numa árvore velha e vimos três castores a trabalhar, como eles fazem", disse ele.

"Sou um jardineiro e aprendi muito sobre as flores e a natureza - mudei. Temos plantas silvestres como a palha da cama e a giesta que nunca tivemos. E isso deve-se ao facto de o termos restaurado para o que costumava ser".

O Open de 2021 será disputado no Royal St George's, depois de o torneio do ano passado ter sido cancelado devido à pandemia do coronavírus. Uma diferença que os jogadores notarão em relação aos dois últimos Kent Opens (2003 e 2011) é a distância entre os tees e os fairways.

"Agora é tudo selvagem e temos de bater 180 jardas, pelo menos. A Natural England está satisfeita com isso porque eu devolvi-lhes o terreno. Os pássaros podem ir para lá e eu não estou a perder tempo a cortar relva curta", disse Larsen.

"Nem sempre estivemos em sintonia com a Natural England. Se quiséssemos construir um novo tee, eles não nos deixavam. Mas trabalhámos em conjunto para chegarmos onde estamos hoje."

No entanto, nem tudo foi fácil - Larsen disse que arriscou a ira do antigo secretário quando foi aconselhado por Williams e Earl a queimar as ervas invasoras.

Ele dizia: "Que raio fizeste agora?! Sofri muitas críticas para chegar onde cheguei".

No Nairn Dunbar Golf Club, na Escócia - co-anfitrião do Campeonato Amador deste mês de junho -, o diretor do campo, Richard Johnstone, disse à CNN que uma lâmpada se acendeu na sua cabeça sobre um futuro sustentável assim que foi promovido em 2016.

"Parte da minha entrevista foi uma proposta para a restauração do ambiente dos links - o campo tinha sido regado e fertilizado em excesso e estava a tornar-se mais um parque.

"O rough era tão denso que estávamos a receber muitos comentários negativos sobre bolas perdidas e jogo lento."

Químicos e recortes

Johnstone também enfrentou alguma oposição à mudança, mas depois de Nairn Dunbar ter sido coroado Campo de Golfe Ambiental do Ano de 2021, foi uma boa recompensa.

"Na indústria, muitas pessoas pensam que tudo se resume à vida selvagem e a 'fazer comedouros para pássaros'. Mas estes prémios não são sobre isso. Passam por todo o processo de gestão, sem químicos, etc.".

Johnstone disse que Nairn Dunbar mudou para um programa sem químicos em 2016, em linha com a proibição de produtos para suprimir vermes e larvas e prevenir doenças do relvado.

Os cursos na Europa foram, em alguns casos, ainda mais longe do que no Reino Unido - algo que Larsen viu em primeira mão quando trabalhou nos Países Baixos de 2007 a 2011 - mas Johnstone disse que a utilização de produtos químicos é uma questão que precisa de ser abordada.

"Se olharmos para os armários de produtos químicos de alguns campos de golfe americanos, eles têm o tamanho das minhas instalações. Provavelmente 20 x 20 metros. O meu armário tem 1 x 1 metro, duas garrafas".

Larsen disse que a sua utilização de 30-50 kg de nitrogénio por ano não é nada comparada com a de um campo de futebol, que pode colocar essa quantidade na marca de grande penalidade.

"Os campos de golfe podem dar o exemplo e dizer: 'É assim que se faz, de forma sustentável, com menos fertilizantes e fungicidas'.

"Podemos fazer a nossa parte aqui e mostrar que os campos de golfe não têm de ser perfeitos. Afinal de contas, será que o que se quer é a perfeição à custa da natureza?"

Mas embora a eliminação progressiva dos produtos químicos possa demorar mais tempo, Williams disse que os responsáveis pelos campos de golfe em todo o mundo podem fazer imediatamente uma mudança muito simples.

"Quando cortam os greens dos tees e dos fairways, um problema que se vê frequentemente é que as aparas são empilhadas atrás do green, o que cria uma enorme área de enriquecimento de nutrientes. Podem ser despejados numa parte muito importante da vegetação.

"Retirar, compostar e utilizar como fertilizante nos greens, tees e fairways. Isso seria muito melhor".

O pitoresco campo de golfe junto ao lago é palco do Clássico de inverno

Compromisso de zero plástico

Algumas pessoas ficarão irritadas com as mudanças radicais, mas as empresas com um espírito de sustentabilidade, como a Ocean Tees, começaram a combater os resíduos de plástico nos campos de uma forma muito simples.

Depois de o clube mais antigo de Inglaterra, o Royal North Devon, ter proibido os tees de plástico a partir de 1 de janeiro do ano passado, a Ocean Tees publicou um compromisso no Twitter para acabar com a sua utilização nos campos de golfe, que foi partilhado quase 40 000 vezes no dia em que foi enviado.

"Fora do Reino Unido, o compromisso foi assumido principalmente por países de língua inglesa, como o Canadá e a Austrália", disse o fundador Ed Sandison à CNN.

"E também por greenkeepers de todo o mundo, que não gostam muito de tees de plástico. Acabam no campo de golfe, nos cursos de água locais ou num caixote do lixo - o aterro sanitário é o melhor cenário possível".

A sustentabilidade está a espalhar-se, não há dúvida. No México, o arquiteto Agustín Pizá destacou os projectos ambientais do escocês David McLay Kidd, Tom Doak, Bill Coore e Ben Crenshaw - todos ligados ao complexo de golfe do Oregon, Bandon Dunes.

Pizá aprendeu a desenhar campos de golfe na década de 1990 sob o lema "quanto maior, melhor", "bunker aqui, bunker ali, não há problema".

Mas quando, em 2003, foi fazer um mestrado em Edimburgo, na sua primeira tarefa, Pizá começou a desenhar e a mudar as coisas de sítio para que um buraco natural da esquerda para a direita pudesse ser convertido em buraco da direita para a esquerda.

"Rasgaram o meu projeto em pedaços no quadro", disse Pizá à CNN.

"Disseram-me: 'Estamos em Edimburgo, onde não fazemos isso. Em que é que estão a pensar? Aprendi rapidamente que bonito não significa alterações, mas sim pequenos pormenores sensíveis.

"Para criar um golfe bom e sustentável, é necessário que o promotor, o arquiteto e o jogador ouçam."

Larsen, que também é fã dos campos norte-americanos de aspeto natural, como o Bandon Dunes e o Chambers Bay, anfitrião do Open dos Estados Unidos de 2015, não é apenas um apaixonado pelo TLC no campo.

Juntamente com outras quatro pessoas em campos de golfe britânicos de renome, incluindo Carnoustie e Royal Porthcawl, anfitriões do British Open Feminino de 2021 e 2025, criou o The Links Club para ajudar os responsáveis pela manutenção da vegetação a trabalharem em conjunto na consciencialização ambiental.

"A criação do clube foi uma forma de nos educarmos. Todos nos ajudamos uns aos outros e é a melhor coisa que já fiz, penso eu.

"Estamos a tentar envolver muitos cursos da Europa e estou em contacto com americanos para os trazer. Não há ninguém que o faça como os campos de links."

