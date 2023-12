Como ajudar o seu filho a mexer-se

Os adolescentes devem fazer pelo menos 60 minutos de atividade física moderada ou vigorosa todos os dias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No entanto, um estudo de 2019 publicado na revista The Lancet Child & Adolescent Health mostrou que menos de 20% dos adolescentes que frequentam a escola em todo o mundo estão a fazer esta quantidade de atividade, sendo as raparigas menos activas do que os rapazes. Nos Estados Unidos, esse número é apenas ligeiramente superior, com 24% das crianças dos 6 aos 17 anos a serem fisicamente ativas durante 60 minutos por dia, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

O que é que está por detrás destes números desanimadores? Muitas coisas. O fascínio dos desportos organizados está a desaparecer, principalmente devido aos custos crescentes, ao tempo despendido e à natureza muitas vezes hipercompetitiva. Apenas 38% das crianças com idades entre os 6 e os 12 anos praticavam um desporto organizado em 2018, contra 45% em 2008, de acordo com o Aspen Institute. A pandemia de Covid-19 pode ter acelerado ainda mais a tendência de queda, escreveu o Aspen Institute em seu relatório State of Play 2021.

Depois, há a tecnologia. Quase metade dos adolescentes norte-americanos afirmam estar online "quase constantemente", de acordo com um estudo do Pew Research Center, contra apenas 24% em 2014-2015. E o recreio e o tempo de brincadeira ao ar livre já não são obrigatórios na maioria das escolas, disse Carol Harrison, fisiologista clínica sénior do Centro de Cancro MD Anderson da Universidade do Texas, em Houston. Além disso, atualmente, há mais crianças que vão para a escola de carro do que no passado, quando iam a pé ou de bicicleta.

"Muitas crianças também chegam a casa onde ambos os pais podem ainda não ter chegado do trabalho", disse Harrison. "O resultado, muitas vezes, é jogar no computador e ver televisão, muitas vezes acompanhados de lanches pouco saudáveis."

Esta falta de movimento é preocupante, dizem os especialistas, e não apenas do ponto de vista do peso. Para além de melhorar a saúde do coração, dos músculos, dos ossos e do metabolismo, o exercício regular ajuda a melhorar a coordenação e a agilidade, e o aumento do fluxo sanguíneo daí resultante também é útil para o cérebro.

"Os estudos demonstraram que as crianças que praticam atividade física diária têm um melhor desempenho geral em termos de atenção e concentração, o que se traduz num melhor desempenho académico", afirmou. "Também ajuda a controlar os impulsos e a gerir melhor as emoções."

Formas de aumentar a atividade física

Como é que consegue que o seu filho adolescente transpire? Embora muitas vezes possa ser um desafio, há muitas maneiras de introduzir mais atividade física na vida das crianças.

Faça do movimento uma experiência divertida e social

Ninguém quer que lhe digam para ir para a rua e começar a correr. Em vez disso, procure actividades que todos possam desfrutar em conjunto. Isto pode ser tão simples como um passeio de bicicleta em família, uma partida de lançamento de sacos de feijão ou uma ida ao parque com os amigos. Nos dias de folga, programe uma viagem de campismo, onde uma sessão diária de natação, caminhada ou remo está na ordem do dia.

"Concentre-se na diversão", disse Harrison. "Com a maioria das crianças, a diversão é um ingrediente necessário." O mesmo acontece com o aspeto social. "Estudos demonstraram que a razão número 1 pela qual a maioria dos adultos inicia e continua um programa de exercício é a componente social", afirmou. "Os miúdos são iguais."

Pense em desportos organizados

Os desportos organizados são bons para ajudar os adolescentes a criar ligações sociais e a aprender a perseverança e o trabalho de equipa. Mas alguns programas estão mais focados em ganhar e menos em desenvolver competências. Se o seu filho está ansioso por dominar um determinado desporto, um programa competitivo pode ser uma boa opção. Mas os adolescentes que praticam desportos organizados pela diversão e socialização podem preferir um ambiente menos competitivo.

E tenha em atenção que os treinadores desempenham um papel importante no nível de atividade de uma equipa, disse Jennifer Agans, professora assistente no departamento de recreação, gestão de parques e turismo da Penn State em University Park, Pensilvânia. Alguns realizam treinos menos activos, em que os jogadores podem passar muito tempo a ouvir instruções ou a esperar em fila pela sua vez num exercício de lançamento de basquetebol.

Pense fora da caixa

Nem todas as crianças vão gostar de desportos organizados, especialmente se não forem competitivas. Mas talvez gostem de fazer escalada, andar de skate ou de artes performativas. "O meu ponto de partida foi o circo juvenil", disse Agans, "e o trapézio é uma atividade juvenil em crescimento atualmente."

Há também a dança, o ioga, as artes marciais, o ultimate frisbee, o badminton, o pickleball e muito mais. Tendência atual: exercício de realidade virtual, algo que, segundo Agans, será provavelmente proeminente no futuro. Estudos já demonstram que tem potencial para ter um efeito positivo na atividade física.

Faça-o à socapa

O exercício não é estritamente sinónimo de desporto. As tarefas domésticas queimam calorias, por exemplo, por isso, atribua aos seus filhos as tarefas adequadas à idade que exijam mais movimento. Pense em cortar a relva ou aspirar, em vez de limpar o pó ou secar a loiça. Criar um jardim é outra boa opção, disse Harrison, uma vez que os jardins implicam plantar, regar, arrancar ervas daninhas e muito mais.

As competições também podem promover a atividade. Desafie o seu filho a ver quem consegue correr mais depressa, fazer mais abdominais ou dar mais passos todos os dias ou todas as semanas. Utilize pequenas prendas como recompensa. E não se esqueça do trabalho voluntário, que muitas vezes envolve muito movimento. Talvez eles possam participar num evento de construção de trilhos ou ajudar alguém a embalar e a mover caixas.

Esteja atento ao seu filho

Se, de repente, os adolescentes não mostrarem interesse numa atividade que normalmente gostam, sente-se para conversar. Talvez a sua falta de interesse em nadar se deva ao facto de, de repente, se sentirem envergonhados por serem vistos em fato de banho, diz Agans. Ou talvez queiram desistir do futebol porque um novo colega de equipa está a gozar com eles, ou porque não têm um amigo na equipa este ano.

"Constrangimentos interpessoais como estes podem impedir as pessoas de realizarem actividades que gostam de fazer", disse ela, por isso não assuma que o seu filho adolescente perdeu subitamente a motivação para se mexer. Pode estar a acontecer outra coisa.

Preste atenção, também, aos sinais de dependência do exercício, que envolve exercício excessivo e está frequentemente associado a perturbações alimentares. Os sinais de exercício compulsivo incluem perder muito peso, fazer mais exercício depois de comer muito ou de faltar a um treino, e recusar-se a faltar a um treino, mesmo quando está cansado, doente ou lesionado.

Salientar os aspectos positivos

Quando os adolescentes encontrarem actividades de que gostem, certifique-se de que assinala todos os aspectos positivos resultantes do aumento do seu movimento, quer se trate de músculos mais fortes, de um sono melhor ou de níveis de energia mais elevados. Isso pode ajudá-los nos dias em que a sua motivação diminui - algo que acontece tanto a crianças como a adultos.

"As crianças podem aprender a ter vontade de se mexer", afirma Agans. "Temos de as colocar num caminho em que tenham uma base de prazer com o movimento que as leve a procurar atividade quando forem jovens adultos."

Melanie Radzicki McManus é uma escritora freelancer especializada em caminhadas, viagens e fitness.

