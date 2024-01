Como a marca de moda A-Cold-Wall* de Samuel Ross desafia a definição

Mas a apenas três dias do desfile da A-Cold-Wall* na edição masculina da Semana da Moda de Londres, a sede da marca estava... calma. Os castings de modelos estavam a decorrer e a equipa trabalhava calmamente.

Samuel Ross, o fundador e diretor criativo da marca, de 27 anos, começou a nossa entrevista insistindo que as coisas estavam tão sob controlo como pareciam.

"Antes dos nossos primeiros três ou quatro desfiles, havia um pandemónio. Havia anarquia. Havia dor. Havia lágrimas, suor, sangue, tudo isso. (Mas) nesta altura estamos a construir esta abordagem realmente holística da união da equipa e somos capazes de confiar uns nos outros... há uma energia muito relaxada e concentrada", disse.

O estúdio, tal como o de muitas marcas jovens, não tem nada de especial. É um espaço funcional, com poucos pormenores, mais reminiscente de uma oficina de design do que de um brilhante showroom de moda. O próprio edifício está envolto em andaimes, que são visíveis através das janelas que correm pelos lados do estúdio.

Mas parece ser o local perfeito para Ross, dado que muitas das suas roupas parecem ser quase concebidas, soldadas, construídas. Os seus desenhos são funcionais e utilitários, embora não faltem detalhes conceptuais: Há fechos de correr, formas esculturais, recortes em sítios improváveis e bolsos atrás de bolsos. Muitos dos materiais são resistentes (lã escocesa grossa) ou divertidamente sensíveis (acetato transparente com formas bonitas e nylon transparente que se pode imaginar a limpar).

Etiquetar a etiqueta

Os jovens designers são muitas vezes classificados quando estão a começar. Os relações públicas e os profissionais de marketing criam narrativas que são fáceis de entender para os consumidores - e depois repetem a mensagem.

Tal como acontece com os actores emergentes, aquilo que torna um designer famoso pode acabar por ser aquilo de que ele passa a sua carreira a tentar afastar-se.

A-Cold-Wall* é muitas vezes rotulada como uma marca de streetwear, e a educação da classe trabalhadora de Ross é frequentemente citada. Os meios de comunicação social adoram contar como o jovem Ross costumava mostrar moda falsa aos amigos do bairro social onde foi criado.

Mas embora o designer tenha sido criado num ambiente da classe trabalhadora, e haja certamente elementos de streetwear no seu trabalho (pense em fatos de treino feitos à medida e muita roupa exterior), essas descrições parecem redutoras.

"Há obviamente uma ponta de classismo em jogo, entre classe e raça e a palavra 'streetwear'... Penso que é um pouco redutor aplicar simplesmente essa palavra a uma infinidade de trabalhos em que estou envolvido", afirma.

Nascido em Brixton, no sul de Londres, Ross passou a maior parte da sua infância e início da vida adulta na região de Midlands, em Inglaterra. Os seus pais são ambos criativos e cultos - o pai é um especialista em vitrais que estudou belas artes na Central Saint Martins e a mãe é uma pintora a óleo que dá aulas de psicologia. Ele atribui aos pais o mérito de o terem "esculpido" para se tornar alguém que trabalha em arte e design.

Ross foi criativo desde o início: Lembra-se de ter vendido uma pintura ou um esboço a um amigo do seu clube de jovens quando tinha cerca de 7 anos. Estudou design gráfico e ilustração contemporânea na universidade e começou a sua carreira profissional em design gráfico e de produtos, trabalhando para um atelier em Leicestershire. Mas estava inquieto.

"Não é que eu não fosse feliz. Apenas não era suficiente", disse ele. "Tinha esta ideia de grandeza que me venderam na universidade, como acontece com a maioria dos estudantes. E as realidades banais de ser um júnior nos arredores de Londres, a trabalhar numa zona industrial, não me davam a satisfação que eu sabia ser capaz de alcançar através do trabalho."

Ao planear o seu próximo passo, Ross experimentou várias formas de expressão criativa, desde a música à arte de rua. Entrou em contacto com Virgil Abloh (atualmente, diretor criativo de roupa masculina da Louis Vuitton), que lhe ofereceu trabalho como assistente na sua marca Off-White. Isto trouxe Ross de volta a Londres e ajudou a impulsioná-lo para onde se encontra atualmente.

No final do ano passado, ganhou o prémio Emerging Menswear Designer nos Fashion Awards em Londres, e as suas roupas são agora vendidas em lojas de prestígio como a Barneys, Selfridges e Dover Street Market.

Embora Ross compreenda como - e porquê - tem sido classificado, espera evoluir para além das narrativas que lhe são impostas.

"Estamos a falar de um movimento entre design e moda, em vez de streetwear. É isso que está a acontecer. É isso que sinto que estamos a viver e a testemunhar", reflecte.

Um novo género de moda

Dias depois da nossa entrevista, o desfile que Ross estava a preparar vai para a frente, uma mistura cuidadosamente orquestrada e misteriosa de moda, design e arte.

Situada nos dias de hoje, tendo como pano de fundo a instabilidade política e uma crise global de migrantes, a instalação era, de acordo com as notas deixadas no assento de cada convidado, uma meditação sobre os "dois estados de sentimento que dominaram o último século da nossa cultura, a apatia espiritual e o entorpecimento mental numa era de monótona deslocação da memória muscular".

As modelos caminhavam lentamente ao longo de uma passerelle ensanduichada por poças de água pouco profundas de cada lado. Uma trupe de bailarinos contemporâneos, organizada pelo coreógrafo Jamie Neale, arrastava-se através da água escura em trapos vagabundos, ao som de uma música que era, por vezes, profundamente desagradável de ouvir.

As cenas eram de pesadelo. A certa altura, quando um grupo de bailarinos se aproximava do fim da sua travessia na água, um cão de aspeto feroz saiu a correr para ladrar e rosnar para eles. Do outro lado da pista, um único bailarino conseguiu chegar a uma pequena "massa de terra", na qual se debateu antes de se deitar exausto durante o resto do espetáculo.

Os horrores sofridos pelos bailarinos passaram despercebidos às modelos que passavam por cima, aparentemente alheias à dor e à luta que travavam a seus pés.

"Nestes tempos de incerteza, não se trata apenas de ideias clássicas de proteção e utilidade - a auto-preservação é a chave para a sobrevivência", concluem as notas de acompanhamento.

No final do espetáculo, Ross saiu para fazer uma vénia. Segurou o seu bebé nos braços, aliviando o ambiente e deixando o público com uma réstia de esperança para o futuro.

O espetáculo foi multifacetado, complicado, intelectual, ousado, pretensioso, jovem, artístico, pessoal - e, tal como a etiqueta de Ross, impossível de resumir numa ou duas palavras.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com