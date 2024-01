Como a Islândia poderá remodelar o mundo do golfe

Com verões curtos e invernos rigorosos, esta ilha no Oceano Atlântico Norte não é o local mais óbvio para fairways e greens bem cuidados.

No entanto, a Islândia está a viver um boom do golfe como quase nenhum outro lugar no mundo e a cultura do golfe aqui pode ajudar a remodelar o desporto tal como o conhecemos.

Situado a meia hora de carro a norte da capital, Reiquiavique, encontra-se o campo de golfe de Brautarholt. Situado numa península dramática, Brautarholt é uma criação do fundador Gunnar Palsson.

"Esta era uma terra agrícola, mas estava em declínio", diz Palsson à CNN Sport. "Esta terra está na família há centenas de anos e houve algumas mudanças geracionais e decidimos construir um campo de golfe."

Como a Islândia pode remodelar o mundo do golfe

Os campos precisam de 18 buracos?

Inaugurado originalmente como um campo de nove buracos em 2011, antes de se expandir para 12, Brautarholt foi concebido pelo famoso arquiteto islandês Edwin Roald.

Roald tem atraído muita atenção nos últimos anos com o seu movimento "porquê 18 buracos?", uma filosofia que sugere que o design dos campos de golfe seria melhorado se os arquitectos trabalhassem para criar o melhor campo para o espaço de que dispõem, em vez de se agarrarem à noção "antiquada" de que todos os campos têm de ter 18 buracos.

"Quando os recursos são limitados, somos obrigados a utilizar o que a natureza nos dá", disse Roald à revista Links em 2017. "Se ao menos pudéssemos libertar-nos dos constrangimentos de ter outra pessoa a dizer-nos quantos buracos temos de construir.

"É o mesmo que escrever livros ou fazer filmes. Imagine se todos os livros tivessem de ter exatamente 200 páginas ou um filme tivesse de durar 95 minutos. Seriam tão bons?"

Apesar de ser composto por apenas 12 buracos, Brautarholt tem sido reconhecido internacionalmente como um dos melhores campos do mundo. Em 2020, foi classificado em 64º lugar numa lista dos 100 melhores campos do mundo pela Golfscape, juntamente com campos como Pebble Beach e St. Andrews.

Um projeto?

Com uma época de golfe curta na Islândia e invernos longos, os clubes de golfe do país estão a tentar encontrar formas inovadoras de prolongar a época e tornar o golfe acessível aos jovens jogadores durante todo o ano.

A equipa masculina de futebol da Islândia fez manchetes em todo o mundo pelas suas proezas no Campeonato da Europa de 2016, alcançando os quartos de final e qualificando-se para o seu primeiro Campeonato do Mundo em 2018. A equipa feminina também se qualificou para três campeonatos europeus consecutivos, de 2009 a 2017, sem nunca se ter qualificado anteriormente para um grande torneio.

Grande parte do notável sucesso da equipa nacional tem sido atribuído ao investimento do país em instalações interiores de última geração e a uma excelente formação, um modelo que pode acabar por ser replicado no golfe.

O GKG Club em Reiquiavique é um dos maiores clubes de golfe da Islândia, composto por um campo de 18 buracos e um campo de nove buracos, par 3. Com um programa júnior próspero e um número de membros activos, o clube investiu recentemente numa instalação interior de última geração, no valor de 10 milhões de dólares, para que os membros possam praticar durante todo o ano.

Situadas por baixo da sede do clube, as instalações interiores são compostas por um putting green, uma área de chipping e 16 simuladores de golfe Track Man, que permitem aos utilizadores jogar em cerca de 100 campos de todo o mundo.

Ulfar Jonsson é o Diretor Desportivo do GKG e viu em primeira mão o impacto que as instalações tiveram. "Vemos que os nossos jogadores mais jovens estão a ficar tecnicamente mais avançados e melhores. Por isso, estamos a ver melhores balanços.

"Encorajamos obviamente todos os nossos jogadores a jogar o máximo possível no campo durante o verão, mas depois podem vir para aqui e trabalhar a técnica durante o inverno."

Com um sucesso limitado nos maiores circuitos mundiais, Haukur Orn Birgisson - presidente da União Islandesa de Golfe e da Associação Europeia de Golfe - acredita que o investimento em instalações como a do GKG pode levar os jogadores islandeses a obter resultados ao mais alto nível.

"Se pensarmos bem, temos uma época de golfe que se estende por cerca de cinco ou seis meses. Por isso, ter instalações de treino cobertas significa muito e, com as novas tecnologias, estas instalações tornaram-se muito avançadas. O GKG é um exemplo perfeito disso. Agora, os membros do clube jogam golfe no inverno, embora dentro de casa e em simuladores, mas é importante para o seu desenvolvimento.

"Também é importante para o desenvolvimento dos juniores. Podemos olhar para o futebol, por exemplo. Há quinze anos, começaram a ter estas instalações de futebol de salão e, alguns anos mais tarde, as nossas selecções nacionais qualificaram-se para o Campeonato Europeu e o Campeonato do Mundo. Por isso, é importante", afirma.

As instalações do GKG também proporcionaram um elemento social valioso ao clube. "Agora, temos instalações durante todo o ano - antes, era sobretudo um desporto de verão... Agora, todos os jogadores de golfe vêm cá e jogam com os amigos nos simuladores, desfrutando depois de uma refeição e de uma bebida. Por isso, tem sido fantástico para a moral do clube", explica Jonsson.

Sustentabilidade

Para além de ser reconhecido como um dos melhores campos para jogar, Brautarholt também está a tentar tornar-se o campo de golfe mais sustentável do planeta.

"Aqui na Islândia, mais ou menos toda a nossa energia é renovável, por isso pensámos que seria uma boa ideia avançar nessa direção aqui", explica Palsson.

Tendo adotado a energia hidroelétrica e geotérmica, quase 100% da eletricidade da Islândia provém de fontes renováveis. Para tirar partido da energia limpa do país, Palsson investiu numa frota de 30 cortadores de relva eléctricos automatizados.

"Estamos agora num ponto em que os cortadores de relva que funcionam a eletricidade tratam de aproximadamente 98% do campo de golfe", diz Palsson.

Gerir a frota de pequenos cortadores de relva cor de laranja é a tarefa do gestor do campo e do green keeper principal, Einar Jonasson. "Sim, os nossos pequenos amigos. São apenas uma forma diferente de pensar o corte da relva".

Com uma série de cabos colocados à volta do campo, os cortadores de relva estão programados para se manterem nos fairways e podem estar em ação 24 horas por dia. Para além de proporcionarem um benefício ambiental, também permitiram a Jonasson concentrar-se noutros elementos da manutenção do campo.

Para além de uma pegada de carbono próxima de zero, Brautarholt também é mantido sem a utilização de produtos químicos e, com a precipitação durante todo o ano na Islândia, há pouca necessidade de irrigação.

"O nosso campo de golfe tem uma localização espetacular e os visitantes vêm aqui para apreciar a natureza. Não queremos prejudicar o ambiente de forma alguma, por isso não nos importamos se houver ervas daninhas no fairway, não queremos prejudicar nada", explica Jonasson.

Tendo investido recentemente num cortador de relva elétrico de última geração para tees e greens, Brautarholt procura estabelecer um novo padrão sustentável para a gestão de campos de golfe.

"Penso que somos o campo de golfe mais ecológico do mundo", afirma Palsson com orgulho.

Único no género

Apesar de a população da Islândia ser inferior a 400.000 habitantes, o país alberga 65 campos de golfe notáveis - e entre eles encontram-se alguns dos campos mais espectaculares que poderá encontrar em qualquer parte do mundo.

"Eu encorajaria toda a gente a vir jogar aqui", diz Birgisson.

"A natureza aqui é inigualável... Quando se joga golfe na Islândia, também se experimenta essa natureza. Podemos jogar golfe em campos de lava, em crateras vulcânicas, nas margens de rios glaciares, com fontes termais a explodir como o Geysir mesmo ao nosso lado, com obstáculos aquáticos feitos de água a ferver. Não se pode estar mais perto da natureza enquanto se joga golfe".

Com o país situado quase a uma distância equidistante dos EUA e da Europa, haverá alguma hipótese de um dos principais circuitos de golfe levar um torneio para a Islândia no futuro?

"Um dia, pode ser possível. Imaginem um evento do PGA Tour a ser jogado sob o sol da meia-noite que temos aqui em junho e julho, seria fantástico", diz Birgisson.

Um futuro brilhante

Tendo em conta o nível dos campos de golfe na Islândia, não é de admirar que o golfe tenha registado um enorme crescimento no país e seja agora um dos desportos mais populares.

"O golfe cresceu enormemente nos últimos 10 a 15 anos e, na verdade, quase triplicou o seu número nas últimas duas décadas", diz Birgisson. "Mas os últimos dois anos foram explosivos e agora temos mais de 6% de toda a população que é membro de um clube de golfe.

"Mas, ao mesmo tempo, temos provavelmente cerca de 40 000 que jogam efetivamente golfe. Por isso, 12% da população joga golfe, o que deve ser um recorde mundial".

"Também vale a pena mencionar que o nível de participação feminina aumentou de 10% para 33% nesse período", acrescenta.

Com uma participação que continua a crescer e novos campos e instalações inovadores, a Islândia está a tornar-se rapidamente num dos destinos de golfe mais excitantes do mundo. Com o impulso do seu lado, Birgisson está confiante de que as coisas estão apenas a começar.

"Não podíamos estar mais felizes, é seguro dizer que o futuro do golfe islandês está a ser muito brilhante."

Fonte: edition.cnn.com