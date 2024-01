Como a IA está a ajudar os Baby Boomers a encontrar crianças que precisam de um mentor

Uma professora reformada de 79 anos tenta tranquilizar uma criança de 6 anos que se sente assustada.

E apenas algumas semanas depois de se reformar da sua carreira como gestora da sua própria empresa, uma senhora de 75 anos está a aprender a utilizar um programa de arte com IA para criar desenhos de gatos engraçados que espera que façam sorrir um aluno da primeira classe.

Estas pessoas fazem parte de um número crescente de mentores em todos os Estados Unidos que são acompanhados por mentores através da Eldera, uma plataforma em linha que utiliza um algoritmo de IA para juntar adultos com pelo menos 60 anos a jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos para conversas regulares em vídeo.

É assim que desfazemos o "OK Boomer"", afirma Dana Griffin, co-fundadora e directora executiva da Eldera.

"Quando se juntam as pessoas uma a uma, elas descobrem como cuidar umas das outras", afirma. "E é isso que temos visto."

Adissipação de estereótipos geracionais é apenas uma parte da missão da Eldera. Há um problema ainda maior que Griffin espera que a sua empresa possa ajudar a resolver.

A solidão, há muito lamentada pelos especialistas em saúde mental e recentemente definida como uma epidemia pelo Cirurgião Geral dos EUA, está a atingir particularmente as pessoas mais velhas e mais jovens.

E as consequências podem ser terríveis. Num parecer de maio, o cirurgião-geral Dr. Vivek Murthy afirmou que os riscos da solidão e do isolamento para a saúde são tão mortais como fumar 15 cigarros por dia.

É um quadro sombrio, mas Griffin diz que o que tem visto desde que o Eldera começou, nos primeiros dias da pandemia, lhe tem dado esperança.

"Criámos algo que... tem, de facto, enormes benefícios para a saúde de jovens e idosos", diz ela, "e eu não estava de todo à espera disso".

O seu mentor ajudou-a a ganhar confiança. Conseguiu um emprego

Kathleen Zwart ilumina-se assim que vê o rosto da sua mentorada aparecer no ecrã do computador.

Lara Salem está sentada na sua cama, com fotografias das suas estrelas de K-Pop favoritas penduradas na parede atrás de si. A jovem de 17 anos coloca a cabeça entre as mãos e ri-se enquanto descreve a última semana da sua vida: "caos, puro caos".

Tem estado a cuidar de familiares que estão doentes com gripe e a esforçar-se na reta final da época de voleibol da equipa universitária. Para além disso, está a tentar enviar as suas primeiras candidaturas à universidade.

"As pessoas dizem que o último ano é muito fácil. Mas é muito pior do que o ano de caloira. ... É a época mais stressante da minha vida", diz Salem.

Zwart acena com a cabeça com simpatia quando Salem partilha as suas dificuldades. Ela tem quase 70 anos e ainda se lembra de como foi difícil o último ano do liceu.

"O que é preciso fazer é respirar fundo, colocar a mente no lugar certo antes de começar e meditar um pouco, fazer um pouco de ioga, fazer qualquer coisa para relaxar, para se centrar e pôr o stress de lado", diz ela. "E assim que puser o stress de lado, estará no estado de espírito certo para fazer algo difícil como preencher a candidatura."

É o tipo de orientação gentil em que Salem passou a confiar desde que Zwart começou a orientá-la em janeiro. Como muitas crianças, ela recebe apoio dos pais, professores e treinadores. Mas ela diz que as conversas individuais com seu mentor lhe dão uma perspetiva diferente.

Antes de fazer os SATs, ela diz que os conselhos de Zwart a ajudaram a manter-se calma e concentrada. E quando estava a lutar para encontrar trabalho, Salem diz que foi o encorajamento de Zwart que lhe deu a confiança de que precisava para conseguir o seu primeiro emprego.

Ela disse: "Tens de ir para a frente do espelho. Tens de dizer a ti própria que te vais sair bem e que és fantástica. És uma boa pessoa'. Por isso, fiquei em frente ao espelho durante cinco minutos todos os dias, dizendo a mim própria: 'Tu és capaz. Vais conseguir. Vais conseguir o emprego. És fantástica'", disse Salem à CNN numa entrevista recente. "Foi muito estranho no início, mas a certa altura pareceu-me natural e comecei a acreditar em mim."

Zwart sabe como é importante ter alguém a torcer por si durante os altos e baixos da vida. Lembra-se de um dos seus irmãos mais velhos, que lhe enviava palavras de encorajamento por carta quando ele estava a combater no Vietname. E lembra-se de como a sua professora do terceiroano cuidou dela ao longo dos anos, mesmo quando já não era aluna na sua sala de aula. Os miúdos de hoje também precisam desse tipo de apoio, diz Zwart, especialmente devido à pressão a que estão sujeitos.

"O que eu tenho tentado fazer desde que fomos emparelhados foi apenas impulsioná-la um pouco, sabe, apenas dizer-lhe que ela é boa o suficiente, e provavelmente muito melhor do que ela pensa", disse Zwart à CNN.

Zwart vive em Jacksonville. Salem vive do outro lado do estado, em Miami. Eles nunca se teriam conhecido se Eldera não os tivesse encontrado. Mas eles ficaram surpresos ao descobrir o quanto têm em comum. Zwart enviou a Salem recomendações de livros. Salem enviou a Zwart um link para sua música favorita de K-Pop.

"Sinto-me mais jovem depois de falar com ela", disse Zwart à CNN numa entrevista recente.

Salem também diz que as conversas com sua mentora a deixam revigorada.

"Porque consegui ter uma conversa, como se estivesse a falar com a minha melhor amiga, e também aprender algumas coisas."

Criar "uma aldeia virtual com uma alma humana

Griffin diz que ligações como estas a ajudaram a ver o potencial de crescimento da Eldera muito para além dos milhares de utilizadores activos atualmente na plataforma.

"Se realmente desbloquearmos os adultos mais velhos em grande escala, todas as crianças dos Estados Unidos poderão ter o seu próprio mentor que as apoia", afirma.

O nome Eldera descreve uma realidade que Griffin espera ajudar a trazer de volta, a "Era dos Idosos".

Griffin diz que foi criada pelos avós na Transilvânia e que se sentiu afortunada por ter crescido com a orientação de pessoas mais velhas. Quando veio para os Estados Unidos como estudante universitária, continuou a procurar mentores mais velhos.

"Pensava que toda a gente confiava em adultos mais velhos para navegar na vida, só porque foi assim que cresci", diz ela. "Quanto mais velha ficava, apercebia-me que tinha muita sorte."

Com demasiada frequência, diz Griffin, os adultos mais velhos são vistos como menos valiosos quando se reformam, apesar de ainda terem sabedoria para partilhar.

"São como que empurrados para fora da sociedade, o que não faz sentido, porque vivemos muito mais tempo do que nunca", afirma.

No seu sítio Web, a Eldera apresenta-se como uma "aldeia virtual com alma humana". A empresa começou a funcionar em março de 2020, numa altura em que muitas pessoas de todas as idades estavam presas em casa e desejavam estar ligadas. Mas Griffin diz que o impacto da plataforma não diminuiu, mesmo quando grande parte da sociedade voltou às reuniões pessoais.

E diz que o seu algoritmo de IA, que ajuda a fazer corresponder as pessoas utilizando cerca de 200 variáveis diferentes com base nas suas respostas a um questionário pormenorizado, melhorou ainda mais ao longo do tempo. Para além de verificar os antecedentes criminais dos potenciais mentores, a empresa também utiliza a IA para monitorizar as conversas no Zoom entre mentores e mentorandos, que são gravadas, para garantir que as interacções são seguras e respeitosas.

Se for detectado um comportamento inadequado ou conteúdo prejudicial, o modelo de IA alerta a equipa da Eldera "para tomar medidas imediatas", afirma Griffin.

Griffin está bem ciente das preocupações que alguns têm sobre o papel crescente da IA na sociedade. Observa que os humanos são sempre os decisores na Eldera, sendo que a IA se limita a aumentar a eficiência e a oferecer sugestões úteis.

"A IA não é o foco principal, mas sim uma ferramenta que usamos para melhorar e proteger a conexão humana", diz ela.

E diz que um conselho de mentores que servem de conselheiros e um sítio Web onde os mentores se podem ligar uns aos outros e trocar ideias estão a desempenhar um papel importante na forma como a comunidade está a tomar forma. Mais recentemente, um grupo de mentorados começou a realizar reuniões intergeracionais com o conselho de mentores e a discutir questões como a solidão e a saúde mental.

A Eldera permite que os mentores e os pais dos mentorandos se inscrevam no seu sítio Web. As crianças com idade igual ou superior a 13 anos podem inscrever-se, mas também têm de fornecer o consentimento dos pais.

A plataforma oferece acesso gratuito e pago. Por 10 dólares por mês, diz Griffin, os participantes podem ter acesso a recursos adicionais da comunidade, como o fórum online para mentores. Em última análise, Griffin espera que os prestadores de cuidados de saúde e as seguradoras cubram os custos, uma vez que constatam os benefícios da Eldera para os doentes pediátricos e geriátricos.

Os adultos mais velhos têm um sentido de ligação à comunidade e um objetivo ao tentarem apoiar os seus mentores mais novos, diz Griffin, enquanto as crianças aprendem competências sociais valiosas que as ajudam a construir relações e resiliência.

"Apoiar os jovens a tornarem-se adultos resilientes e bem sucedidos não é apenas ajudar a próxima geração", afirma Griffin. "É ensinar aos adultos mais velhos o que é importante para esta geração."

Uma professora reformada pediu a uma criança de 6 anos, de quem é mentora, que partilhasse os seus objectivos. A resposta chocou-a

Constance Morton Belsi, uma professora reformada de 79 anos que vive no centro de Nova Iorque, ficou entusiasmada desde o primeiro momento em que conheceu a sua mentorada.

"Assim que nos ligámos através do Zoom para cada sessão, senti uma grande alegria", diz.

A criança de 6 anos do Texas era inteligente e divertida, com opiniões deliciosamente fortes sobre o que quer que quisesse fazer nesse dia. Por vezes, mostrava a Belsi os seus colares e ganchos para o cabelo. Às vezes, declarava-se uma sereia. Outras vezes, ia a correr buscar a mochila e voltava com uma pilha de poemas para ler.

Mas uma vez, a menina parecia mais distante do que o habitual. A Belsi fez-lhe uma pergunta que achou que iria estimular a conversa: "Quais são os teus objectivos?"

"Ela olhou para mim muito seriamente", diz Belsi. "Normalmente, é toda sorrisos e gargalhadas, e disse: 'Não quero morrer'."

Belsi ficou atónita ao ouvir palavras tão sombrias da sua habitualmente animada pupila. Mas, ao ouvi-las, não teve dúvidas sobre o motivo que a levou a partilhá-las. Um recente tiroteio numa escola estava nas notícias. E mesmo as escolas que não tinham sido diretamente afectadas pela violência das armas estavam a realizar exercícios de preparação.

A mãe da menina de 6 anos, que estava sentada ao seu lado, interveio com algumas palavras tranquilizadoras, que Belsi repetiu. E depois, tão rapidamente como a rapariga falou do assunto, passou à frente.

Mas o momento ficou na memória de Belsi.

"Senti-me muito triste por ela ter obviamente medo de algo que a maioria das crianças daquela idade, numa época diferente, nunca precisaria de ter medo", conta.

A professora reformada ficou tão abalada que partilhou a história com o conselho de mentores de Eldera. Griffin diz que é um exemplo revelador do tipo de tópicos que os mentores estão a aprender através dos olhos das crianças.

"O mentor é um apoio para ... aquilo com que as crianças estão a lidar, que é provavelmente o máximo com que qualquer geração alguma vez lidou", diz ela.

Os mentores estão a ler "Harry Potter", a aprender a jogar videojogos e a utilizar a IA para fazer arte

Os desafios que as gerações mais jovens enfrentam não são as únicas coisas que os mentores estão a aprender através da Eldera.

Alguns mentores formaram um clube do livro para começar a ler livros do Harry Potter, diz Griffin. Muitos estão também a adquirir novas competências e a encontrar novas formas de se relacionarem com a tecnologia.

"A minha impressão dos jogos de vídeo era muito negativa. ... Os miúdos sentavam-se à frente do ecrã o dia todo e desligavam-se do resto do mundo. ... Isso estava errado", diz Andrew Weinrich, 69 anos, de Nova Iorque, que se reformou de um emprego na área da publicidade de resposta direta há cinco anos e que há vários anos é voluntário como mentor do Eldera.

Mas quando um dos seus mentorados começou a partilhar o seu ecrã durante as suas chamadas semanais no Zoom, Weinrich descobriu que os jogos que tinha anteriormente rejeitado eram mais do que isso.

"Há todo um mundo lá fora que é muito educativo e divertido", diz Weinrich.

Ajudou o seu mentorado a conceber padrões de tráfego para cidades, a decidir onde perfurar poços de petróleo e a definir estratégias para sobreviver num asteroide com recursos limitados. Weinrich diz que isso o ajudou a abrir a mente e a se conectar em outro nível com seu pupilo de 16 anos.

Este mês, poucas semanas depois de se reformar da empresa que dirigiu durante décadas, a nova-iorquina Karen Korman, de 75 anos, pôs de lado os seus receios e inscreveu-se numa conta no Midjourney depois de ouvir que outro mentor estava a utilizar o programa de IA para fazer trabalhos artísticos com o seu pupilo.

"Eu estava a afastar-me dele. Parecia muito intimidante", diz Korman. Mas depois de o testar por si própria, diz que agora está ansiosa por o utilizar na próxima sessão com o seu educando de 6 anos em Washington, DC.

"Estou muito entusiasmada por ambas", diz ela, "estamos a aprender juntas".

Ela planeia pedir ao seu discípulo que lhe conte uma história sobre qualquer trabalho artístico que criem. Ainda se estão a conhecer, diz ela, depois de terem sido combinadas há alguns meses.

"Espero que continuemos a fazer isto durante vários anos", diz ela, "e que cresça".

Fonte: edition.cnn.com