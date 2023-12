Como 2023 foi o "ano da beira" e 2024 pode ser pior

A ensombrar tudo isto estará uma hiperpotência enfraquecida, na melhor das hipóteses distraída com as eleições presidenciais e, na pior, a dilacerar-se em disputas eleitorais e extremismo político.

A probabilidade de os Estados Unidos estarem ocupados com os seus próprios traumas amplifica cada risco. A resposta geopolítica dos Estados Unidos estará ausente, alimentando a ambição autoritária ou uma subversão radical da ordem mundial. 2024 poderá fazer com que 2023 pareça racional e sóbrio.

Em primeiro lugar, é importante ter em conta que o ataque brutal do Hamas a Israel, e o ataque brutal de Israel a Gaza em perseguição do Hamas, ainda não conduziu à conflagração regional que muitos receavam. O movimento islâmico Hezbollah, apoiado pelo Irão, parece estar a limitar o seu envolvimento, até agora, a trocas de palavras previsíveis e controláveis em torno da fronteira entre o Líbano e Israel.

É notável que um grupo fundado, à primeira vista, para resistir à ocupação israelita, tenha decidido que a morte de quase 20.000 habitantes de Gaza - dos quais apenas um terço, no máximo, eram militantes, segundo a estimativa de um funcionário das FDI - não merecia a sua intervenção.

O Hezbollah pode ainda estar exausto depois de ter gasto combatentes experientes na Síria e noutros países durante a última década e, provavelmente, tem visto menos dinheiro iraniano nos últimos anos. A sua liderança pode ter calculado que um confronto com Israel significaria um bombardeamento em grande escala do Líbano, tornaria o grupo muito menos popular na sua terra natal e poderia enfraquecê-lo ainda mais.

Ou pode simplesmente acontecer que um conflito em grande escala com Israel não seja do interesse do principal apoiante do Hezbollah, o Irão. A maioria das análises sugere que Teerão não ordenou, não apreciou, nem teve conhecimento do ataque do Hamas a 7 de outubro. O Irão continua a ressentir-se de uma dissidência interna que não se via há décadas, da turbulência económica e, provavelmente, também da morte da sua figura militar mais proeminente, o chefe do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, Qasem Soleimani.

O Irão virou as costas ao acordo nuclear que o antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, rasgou em pedaços e está a enriquecer urânio a um ritmo alarmante - tanto quanto sabemos publicamente. O Irão está a enriquecer urânio a um ritmo alarmante - tanto quanto sabemos publicamente. Talvez esteja num ponto em que o tempo de "fuga" para enriquecer urânio suficiente para uma arma nuclear - algo que declara não querer - possa ser de apenas 12 dias, avaliam as autoridades americanas.

Poderá uma bomba nuclear iraniana ser a próxima crise a atingir a região? Estará o Hezbollah a ser mantido em reserva para responder se Israel e os EUA atacarem os recursos nucleares do Irão? Ou será que os Estados autoritários do Médio Oriente estão tão concentrados na calma, na unidade contra o Irão e na cooperação económica que a causa palestiniana é uma questão de raiva e não de ação?

A primeira decisão de grande preocupação em 2024 pode vir do governo mais à direita de Israel até à data. Aproveitará este momento de relativa unidade interna e de apoio público dos EUA para evitar todos os conselhos dos seus aliados e tentar atacar o Hezbollah?

É possível que a opinião pública israelita já esteja suficientemente fortalecida a 7 de outubro para suportar as perdas prováveis causadas pelas inevitáveis vagas de rockets que o Hezbollah enviaria em resposta, e é possível que os EUA sejam forçados a enviar ajuda militar, dada a sua demonstração pública de unidade. Mas os danos para ambas as partes e o número de civis seriam astronómicos. E os políticos israelitas não estão a dar mostras de prudência neste momento. Este potencial confronto tem vindo a acumular-se desde a guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006, com um claro entendimento, a cada ano que passa, de que seria monstruoso quando chegasse, e talvez fosse melhor evitá-lo. Mas será que esse cálculo mudou para Israel?

Não obstante o Médio Oriente, a crise de segurança global mais pesada continua a ser a invasão da Ucrânia pela Rússia. A demora dos EUA e da União Europeia na ajuda já prejudicou o moral dos ucranianos e, provavelmente, a sua avaliação do que podem esperar alcançar no inverno e na primavera que se avizinham. Os milhares de milhões que a NATO gastou na contraofensiva de verão da Ucrânia não alcançaram os resultados necessários para contrariar os impactos prováveis da turbulência eleitoral dos EUA em 2024.

Agora, a Ucrânia está a brincar com a possibilidade de mobilizar mais 500.000 soldados para reforçar as suas perdas na linha da frente, enquanto a Rússia envia recrutas condenados bem treinados e bem equipados - alguns deles drogados, segundo os ucranianos - em vagas de missões suicidas. A tolerância de Moscovo à dor - o valor quase nulo que atribui à vida humana - está a combinar-se com a sua paciência e com a tomada de decisões unipolares para lhe proporcionar um ressurgimento no campo de batalha. É improvável que se torne subitamente o exército russo temido pela NATO em 2021. Mas pode drenar a Ucrânia, retomar terras ucranianas que foram libertadas e persistir brutalmente onde os aliados ocidentais se cansam.

Tendo passado duas semanas nas linhas da frente, é evidente que Kiev enfrenta uma crise existencial no próximo inverno. Não conseguirá sobreviver sem a ajuda do Ocidente. Não pode admitir a dimensão dos desafios que enfrenta sem ser apelidada por alguns republicanos americanos de perdedora, indigna de financiamento americano.

Numa recente conferência de imprensa, o Presidente Volodymyr Zelensky foi questionado sobre a sua relação com o seu chefe do Estado-Maior, Valery Zaluzhny. Ele disse que era uma relação "de trabalho". Mas o facto de a pergunta ter sido feita expõe a profundidade das divisões na administração, uma vez que se trocam culpas pelo verão falhado e o dinheiro parece estar prestes a esgotar-se.

2023 foi também, na Rússia e na Ucrânia, um ano em que o pior ainda não se materializou. A Ucrânia atacou repetidamente o território russo, com mísseis, drones e soldados de infantaria, e Moscovo foi incapaz de exercer a vingança apocalíptica que há muito ameaçava, caso a sua soberania fosse perturbada. O desafio do Ocidente é ter em conta esta fragilidade russa, mas não descartar de forma imprudente o Kremlin como um tigre de papel.

Em 2023, Vladimir Putin também enfrentou o mais sério desafio ao seu governo até à data. A rebelião de 48 horas liderada pelo chefe da Wagner, Yevgeny Prigozhin, que começou como uma disputa entre altas patentes militares e se transformou numa marcha de mercenários sobre Moscovo, não deixou uma mossa evidente no poder do Kremlin. Mas a elite do Kremlin compreende agora o mito da invencibilidade de Putin e sabe, também, que os traidores e toda a sua comitiva podem acabar em convenientes acidentes de avião.

É espantoso que Putin tenha sobrevivido a esta ameaça ao seu governo com tanta calma, com poucas perturbações duradouras e públicas. Mas o facto de a tentativa de golpe ter acontecido deve ter alterado a natureza do seu poder "vertical", outrora inatacável.

As crises da guerra foram adiadas para 2024. No próximo ano, saberemos se o ressurgimento dos russos na linha da frente é o prenúncio de uma estratégia que lhes permitirá ganhar terreno, ou apenas um pico temporário de sorte. Ficaremos também a saber se a ajuda ocidental está a secar e com que rapidez isso se traduzirá num colapso ucraniano. E também saberemos se a elite de Kiev - impressionantemente sólida até agora, apesar da clivagem Zelensky-Zaluzhny - consegue pôr o país à frente dos ataques interpessoais e recuperar a iniciativa.

O que está em jogo para a segurança europeia é monumental. Os ganhos da Rússia na Ucrânia deixam Moscovo mais perto das fronteiras da NATO e a propensão do Ocidente para a desunião e o fracasso fica dolorosamente exposta. A principal métrica para a resposta do Ocidente a esta crise foi sempre a sua persistência, e esta desvaneceu-se em menos de dois anos. É um momento verdadeiramente desesperado.

Um pequeno ponto positivo é o facto de a China ainda não ter invadido Taiwan, apesar das inúmeras manobras militares à sua volta e no Mar do Sul da China, em torno das Filipinas. Em Pequim, o relógio não pára, pois a crise demográfica, com o envelhecimento da população e a diminuição da mão de obra, aproxima-se e, com ela, um provável confronto económico. O sonho chinês de Xi Jinping poderá ter dificuldades em concretizar-se, o que poderá levar a excessos de política externa - para ser eufemístico. Taiwan vai a votos no próximo ano, e o seu destino - com Biden publicamente empenhado em colocar botas americanas no terreno em sua defesa - continua a ser o coringa das próximas décadas.

A situação das potências nucleares mundiais é tão preocupante como sempre foi. Já falámos da agitação nos EUA, na Rússia, na China e em Israel. A Índia está a aproximar-se de tendências autoritárias e nacionalistas preocupantes. O Paquistão está de novo a assistir a uma insurreição islamista, associada a crises políticas rotativas. E a Coreia do Norte fornece a Moscovo velhas munições de artilharia para que possa bombardear a Europa de Leste e dispara foguetes sobre o Japão.

A chegada de 2024 não significa que tenhamos de cavar abrigos antiatómicos no quintal ou mudarmo-nos para o sul da Argentina. Mas deixa o mundo numa situação mais precária do que aquela a que assistimos em décadas. A boa notícia é que o pior não aconteceu este ano, pelo que poderá não acontecer no próximo, ou nunca.

Fonte: edition.cnn.com