Começo das eleições municipais no Brasil

No Brasil, as eleições locais começaram em um domingo, às 8:00 (13:00 BST). Cerca de 156 milhões de eleitores foram convocados para escolher o prefeito e os membros do conselho local em mais de 5.500 municípios. Este voto marca um ponto crucial para a administração do presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, na metade do mandato. O resultado em São Paulo, a cidade mais populosa da América Latina, é altamente aguardado.

Três candidatos estão concorrendo em São Paulo. Além do prefeito atual, Ricardo Nunes, aliado do ex-presidente de direita Jair Bolsonaro, há Guilherme Boulos, apoiado por Lula, e o extremista Pablo Marçal, que se apresenta como candidato anti-sistema. As últimas pesquisas apontam Boulos com uma ligeira vantagem sobre Nunes e Marçal.

Se nenhum candidato obtiver maioria dos votos nas eleições de domingo, haverá eleições suplementares em 27 de outubro. Uma eleição suplementar é altamente especulada em São Paulo. De acordo com as pesquisas, um vencedor poderá ser declarado na primeira volta em 11 dos 26 principais centros urbanos.

Para garantir um processo de votação tranquilo e seguro, mais de 23.000 soldados foram mobilizados em todo o país. As autoridades tinham preocupações com o potencial caos devido à criminalidade desenfreada. Um eleitor em São Paulo descreveu o ambiente como "ansioso" e a campanha como "altamente combativa".

