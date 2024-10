Começa uma grande paralisação de trabalho ao longo da costa leste dos EUA, criando uma potencial escassez e aumento de preços.

A partir da meia-noite, uma interrupção vai atrapalhar o transporte de uma grande variedade de mercadorias através da maioria dos portos de carga de Maine a Texas. Isso inclui bananas, bebidas alcoólicas europeias, como cerveja, vinho e destilados, além de móveis, roupas, itens para o lar, veículos europeus e seus componentes relacionados, essenciais para a continuidade da manufatura e empregos nos Estados Unidos, entre muitos outros itens. Também pode obstruir as exportações dos EUA que estão sendo distribuídas através desses portos, afetando as vendas para empresas americanas.

Há uma grande diferença entre as exigências do sindicato e a proposta feita pela Aliança Marítima dos EUA (USMX). A aliança marítima representa importantes empresas de navegação, todas de propriedade estrangeira, além de operadores de terminais e autoridades portuárias.

Em uma entrevista à CNN na manhã de terça-feira, o presidente do ILA, Harold Daggett, afirmou: "Se tivermos que ficar aqui um mês ou dois meses, este mundo vai desabar." Ele disse: "Vão culpar eles. Não me culpe, culpe eles."

Na tarde de terça-feira, a USMX emitiu seu primeiro comunicado público sobre a greve, expressando orgulho de sua proposta ao sindicato. "A USMX tem orgulho dos salários e benefícios que oferece a seus 25.000 empregados do ILA e apoia integralmente um processo de negociação coletiva que nos permite negociar salários, benefícios, tecnologia e segurança do trabalhador diariamente", afirmou a USMX. Eles demonstraram seu compromisso em encerrar a greve do ILA através de sua atual oferta de aumento salarial de quase 50%, superando os acordos recentes do sindicato, abordando a inflação e reconhecendo o trabalho árduo do ILA na manutenção da economia global.

A USMX instou o sindicato, que não negociou pessoalmente com a USMX há meses, a fornecer um caminho para seu retorno à mesa de negociações.

Falta de produtos

Dependendo da duração da greve, ela pode resultar em escassez de ambos, produtos de consumo e industriais, potencialmente levando a aumentos de preço. Também pode representar um revés para a economia, que tem mostrado sinais de recuperação das interrupções da cadeia de suprimentos causadas pela pandemia e subsequentes picos de inflação.

Os portos afetados incluem o Porto de Nova York e Nova Jersey, o terceiro maior porto dos EUA em volume de carga. Além disso, incluem-se portos especializados em outras áreas.

O Porto de Wilmington, no Delaware, descrito como o principal porto de bananas do país, trata uma grande parcela da fruta favorita dos americanos, com 1,2 milhão de toneladas métricas chegando através dos portos afetados, representando aproximadamente 25% do suprimento de bananas do país.

Itens perecíveis, como cerejas, assim como uma alta porcentagem de vinho, cerveja e bebidas alcoólicas importadas, são transportados através desses portos. Além disso, matérias-primas utilizadas por produtores de alimentos dos EUA, como cacau e açúcar, constituem uma porcentagem significativa das importações afetadas.

Vários produtos não perecíveis, como móveis e eletrodomésticos, também são importados através desses portos. Os varejistas têm estado ativamente adquirindo as importações que esperam vender durante a temporada de festas antes que a greve começasse em outubro.

Muitos produtos não podem ser redirecionados devido à inviabilidade de usar aeronaves ou transportá-los para portos alternativos.

Felizmente, a maioria dos produtos de temporada que os varejistas estoquem para a temporada já passou pelos portos nesta época do ano. Portanto, o impacto da greve no comércio de festas é provável que seja menos grave do que o esperado.

No entanto, a maioria desses produtos de temporada pode permanecer em estoque, ou mesmo em contêineres de transporte, por longos períodos. Itens perecíveis, como frutas e legumes, que fluem através dos portos, podem experimentar escassez ou aumentos de preço já na próxima semana.

Itens como álcool, móveis e alguns veículos podem ter suprimento suficiente, tornando as escassezes menos visíveis por um mês ou mais. O Departamento de Agricultura dos EUA afirmou que os consumidores não devem esperar mudanças significativas na disponibilidade de alimentos ou preços no futuro próximo.

O Departamento de Transportes dos EUA afirmou na terça-feira que vem colaborando com transportadores, empresas de navegação, portos, ferrovias e outros parceiros da cadeia de suprimentos há meses para se preparar para uma possível greve, com o objetivo de aliviar engarrafamentos dentro da cadeia de suprimentos.

Duas partes hostis

Esta é a primeira greve nesses portos desde 1977. O sindicato afirma ter cerca de 50.000 membros cobertos pelo contrato, enquanto a USMX estima o número de empregos relacionados aos portos em cerca de 25.000, com posições insuficientes para empregar todos os membros do sindicato diariamente.

A USMX acusou o sindicato de não negociar de boa fé, afirmando que as discussões entre as duas partes não ocorreram pessoalmente desde junho. Na segunda-feira, a USMX anunciou que havia aumentado suas propostas de aumento salarial para mais de 50% ao longo do contrato de seis anos proposto. Daggett admitiu à CNN na quarta-feira que o sindicato está buscando um aumento salarial de $5 por hora por ano por seis anos, com o salário máximo determinado para aumentar de $39 por hora para $69. Isso equivaleria a um aumento salarial de 77% ao longo da vida útil do contrato.

Há também disputas entre o sindicato e a gestão sobre a implementação da automação nos portos, que o sindicato acredita que pode resultar em perdas de empregos. A USMX afirma que está oferecendo para preservar a linguagem atual do contrato sobre o uso da automação.

“Eles têm linguagem lá agora que não é forte o suficiente”, disse Daggett à CNN. “Porque o que acontece é que eles entram com nova tecnologia ... e isso significa que os caminhões estão entrando e já estão verificados em algum outro lugar e não usando os verificadores do ILA.”

"Se não houvesse restrições impedindo certa automação nos portos, Daggett declarou que não voltaria à mesa de negociações.

"Não está certo", disse Daggett. "E se não mantivermos nossa posição agora, eles podem nos esmagar, e não vamos deixar isso acontecer."

A sindicato afirmou que ainda está em contato com a USMX, embora não em discussões presenciais. Antes da greve, eles afirmaram que a gestão sabe exatamente o que é necessário para selar o acordo, e qualquer greve seria culpa da gestão, não do sindicato. Eles argumentaram que suas demandas são justificáveis dada a lucratividade no setor de transporte marítimo.

As taxas de frete dispararam durante e após a pandemia, com as cadeias de suprimento confusas e a demanda aumentando. O setor lucrou mais de $400 bilhões entre 2020 e 2023, ultrapassando os lucros totais da indústria desde o início da containerização em 1957, de acordo com o analista John McCown.

"Desde o Covid, eles têm feito bilhões e bilhões de dólares", disse Daggett. "Mas eles não querem compartilhar. Eles prefeririam ter um terminal totalmente automatizado bem aqui na costa leste para ganhar mais lucros."

Empresas sentem desconforto

Empresas que dependem do transporte de bens estão de olho nessa situação com pânico.

Mais de 200 organizações empresariais enviaram uma carta à Casa Branca na semana passada pedindo ao governo Biden que intervenha para evitar uma greve, afirmando que o país depende desses portos para o movimento de importações e exportações.

"O último coisa que a cadeia de suprimentos, empresas e empregados precisam é uma greve ou perturbações devido às negociações trabalhistas em andamento", observou a carta.

A Câmara de Comércio dos EUA enviou uma carta de acompanhamento na segunda-feira, instando o presidente Biden a utilizar os poderes sob a Lei Taft-Hartley, aprovada em 1947, para manter os portos funcionando e os trabalhadores portuários empregados. O presidente George W. Bush utilizou a lei em 2002 para encerrar um lockout de 11 dias de membros da sindicato em portos da costa oeste.

No entanto, Biden disse recentemente a repórteres que não tem intenção de utilizar os poderes à sua disposição sob a Lei Taft-Hartley.

"Não", afirmou Biden. "Porque é negociação coletiva, e eu não acredito na Lei Taft-Hartley."

A Casa Branca anunciou em um comunicado na terça-feira que o presidente Biden e a vice-presidente Kamala Harris estão de olho na situação, mas acreditam que a negociação coletiva - e não uma ordem executiva - é o melhor método para resolver a situação.

"O Presidente dirigiu sua equipe para transmitir sua mensagem diretamente às duas partes de que elas precisam estar à mesa e negociando de boa-fé - de forma justa e rápida", disse um porta-voz da Casa Branca em um comunicado. "Funcionários seniores da Casa Branca e da Administração continuam a trabalhar dia e noite para fazer com que ambas as partes continuem negociando rumo a uma resolução."

No entanto, a Casa Branca também observou que o presidente está "avaliando maneiras de abordar potenciais impactos" da greve do porto, "se necessário".

Daggett elogiou os esforços da administração Biden, especialmente a secretária interina do Trabalho, Julie Su, a quem chamou de "de primeira". "Ela está batendo nas portas. Ela está tentando evitar isso. Ela está tentando nos dar negociações justas", disse Daggett. "São as empresas que não querem sentar e ser justas. É por isso que estamos aqui lutando pela nossa sobrevivência."

Mesmo que a administração Biden encerrasse a greve, não está claro se apenas ordenar que os membros do sindicato voltem ao trabalho restauraria o fluxo normal de frete nos cais.

Os trabalhadores têm várias maneiras de desacelerar o transporte de carga enquanto cumprem as regras no contrato existente. Em um vídeo postado no início de setembro, Daggett disse que, se os membros fossem forçados a voltar ao trabalho, provavelmente só conseguiriam gerenciar uma fração de seus volumes de carga típicos.

"Você acha que quando (os membros) voltarem ao trabalho, aqueles homens vão trabalhar naquele cais?" disse ele na mensagem de vídeo. "Vai custar dinheiro às empresas pagar seus salários, enquanto passa de 30 movimentos por hora para talvez oito."

As linhas de navegação estão cientes do problema de ter Biden ordenando o retorno do sindicato ao trabalho, disse Peter Tirschwell, vice-presidente de inteligência global e análises da S&P Global Market Intelligence e chairman da conferência de navegação TPM.

"Um cara da linha de navegação sênior me disse ontem: 'Se eles forem forçados a voltar, eles podem tornar a vida miserável para todos'", disse ele à CNN na semana passada.

