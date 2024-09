- Começa o julgamento do pai do autor do massacre de Hanau.

O julgamento do pai do assassino de Hanau está marcado para hoje (13:30) no Tribunal Local de Hanau. De acordo com os documentos do tribunal, nove casos distintos serão reunidos neste julgamento, envolvendo acusações de difamação potencial, violações de ordens de proteção, invasão de propriedade, incitação de multidões e coação. Os supostos períodos para esses delitos variam de 13 de janeiro de 2021 a 10 de julho de 2023. O julgamento já agendou quatro datas adicionais. O réu, um cidadão alemão de 43 anos, assassinou nove pessoas em Hanau em 19 de fevereiro de 2020, por motivações racistas, antes de virar a arma contra a própria mãe e cometer suicídio. Anteriormente, o homem foi condenado e multado em 4.800 euros pelo Tribunal Regional de Hanau por difamação.

As partes acusadas não irão julgar seu caso no Tribunal Local, mas sim no Tribunal de Primeira Instância, de acordo com os requisitos jurisdicionais para esse caso complexo. Após esse julgamento, quaisquer recursos subsequentes serão ouvidos no Tribunal Regional de Hanau.

