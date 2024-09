- Começa a colheita na Turíngia

Em Turíngia, a colheita de uvas começou. Perto de Weimar, as primeiras uvas foram colhidas, como informou Sebastian Didt da cooperativa agrícola Gleina, localizada em Saxônia-Anhalt. Esta cooperativa supervisiona cerca de 50 hectares nas proximidades da cidade clássica.

No entanto, a vinícola de Bad Sulza adiou o início da colheita marcado para terça-feira devido ao tempo chuvoso, como explicou Andreas Claus, o gerente. Ainda não se sabe se ela começará na quinta-feira ou será estendida para a semana seguinte.

Didt discutiu a excelente qualidade das uvas. Isso também se deve ao dano causado pelo frio. "Como a planta não teve que gastar tanta energia, ela direcionou sua força para as poucas uvas", explicou Didt. No entanto, isso não compensa as perdas. Ele estima que apenas 30 a 50 por cento da safra habitual poderá ser colhida.

Uma noite de geada no final de abril resultou em grandes perdas para viticultores e agricultores de frutas neste ano. O Ministério da Agricultura estimou que as perdas para a colheita de maçãs são 87 por cento menores do que a safra do ano passado. Para cerejas doces, ameixas e damascos, as perdas são de cerca de 80 por cento, e para vinho, são de 60 por cento. Perto de Weimar, foram feitos esforços para lidar com o problema com fogueiras e sprinklers, informou Didt, mas não foi suficiente.

Apesar dos desafios, a cooperativa ainda está comprometida com a conclusão bem-sucedida da colheita de uvas. Apesar do dano causado pelo frio, as uvas mostram excelente qualidade, com a planta direcionando sua energia para as poucas restantes.

