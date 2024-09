- Começa a aplicação das regras de trânsito nas escolas, revelando 471 casos de incumprimento

No início do ano letivo, as forças policiais em Brandenburg intensificaram suas patrulhas nas proximidades de escolas e creches, monitorando de perto o trânsito. Nessas inspeções rigorosas em todo o estado, foram identificadas 471 infrações de trânsito, sendo 219 delas por excesso de velocidade. Além disso, foram registrados 145 casos de desrespeito às regras de trânsito.

Além das autoridades, a Landesverkehrswacht e a ADAC também estiveram presentes, interagindo com crianças e pais enquanto iam para a escola, fornecendo orientações sobre "caminhos escolares seguros".

No ano letivo anterior, a polícia de Brandenburg registrou 226 incidentes em "caminhos escolares" envolvendo crianças. Um total de 186 crianças sofreu ferimentos devido a esses incidentes. No mesmo ano, foram relatados 719 acidentes de trânsito envolvendo crianças pela polícia de Brandenburg, resultando tragicamente na morte de dois pequenos.

No início do novo ano letivo, o diretor enviou um lembrete aos pais sobre os "protocolos de início de aula", pedindo que eles sigam os caminhos escolares seguros para garantir a segurança de seus filhos. Reconhecendo a importância dessa iniciativa, o governo local decidiu expandir as medidas de segurança nas proximidades das escolas, tornando o "período de início de aula" uma prioridade para o monitoramento do trânsito.

