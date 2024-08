- Combate ao fogo na região florestal de Jüterbog

O incêndio florestal que começou em uma área de treinamento militar antiga perto de Jüterbog, ao sul de Berlim, teve sua escala significativamente reduzida. No momento, apenas uma pequena seção no centro do local ainda está em chamas - os flames foram apagadas nas bordas, como declarou um representante do centro de comando. Como resultado, o corpo de bombeiros concluiu suas operações de extinção na sexta-feira à noite.

A origem deste incêndio, que começou na quinta-feira, permanece um mistério. Munições subterrâneas tornaram o processo de extinção difícil. Um helicóptero foi chamado para apoiar as operações aéreas durante a crise. Incêndios anteriores ocorreram neste local. O incêndio se espalhou por aproximadamente 180 hectares, de acordo com os relatórios, com até 70 bombeiros no local. Felizmente, não foram relatados feridos. O corpo de bombeiros vai monitorar o local durante o fim de semana. Uma entrega ao proprietário está agendada para segunda-feira.

Apesar das condições desafiadoras devido às munições ocultas, os esforços dos bombeiros conseguiram apagar as chamas nas bordas do incêndio florestal. A equipe de bombeiros agora pode se concentrar em manter o controle sobre o restante do combate ao incêndio no centro do local.

Leia também: