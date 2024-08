"Com a intervenção da IA, alcançar a mediocridade não tem custo".

Inteligência artificial pode gerar qualquer imagem que você desejar com um único clique, mas não é adequada para publicidade, segundo o guru de publicidade Arno Lindemann. Ele argumenta, "A IA falta humor e não pode ser concisa" em seu podcast "So techt Deutschland".

A publicidade exige atenção imediata, e falhar em captá-la em questão de segundos pode levar a anúncios serem ignorados ou desligados. Assim, agências criativas passam semanas brainstorming para criar anúncios que pareçam naturais e envolventes, em vez de parecerem anúncios típicos. Esses esforços muitas vezes resultaram em telespectadores assistindo exclusivamente aos novos comerciais da Nike.

Lindemann visa entreter sua audiência através da publicidade, atuando como parceiro criativo da agência Scholz & Friends e como artista de IA. Ele aprecia as ferramentas e experimentações de IA, mas aconselha contra confiar inteiramente nelas. Em vez disso, ele sugere integrá-las sempre que servirem a um propósito.

No entanto, Lindemann está preocupado com o uso descuidado da IA. Ao revisar slogans gerados por IA para carros elétricos, ele expressa decepção. O resultado é uma série de frases medíocres, como "Flutuando para o futuro" e "Emissões zero, liberdade infinita". É esse exato problema com a IA, lamenta Lindemann, "Ela não compreende o humor e não pode ser breve. A mediocridade agora é fácil de alcançar."

Tivemos uma conversa com Arno Lindemann sobre esse assunto no podcast "So techt Deutschland". Oiça a discussão completa no podcast.

