Com a guerra em Gaza, o Natal é efetivamente cancelado em Belém

No mês passado, os dirigentes locais tomaram a decisão de reduzir as festividades em solidariedade para com a população palestiniana, numa altura em que se assistia a fortes combates entre Israel e o Hamas na devastada Faixa de Gaza.

Mais de 20 000 palestinianos foram mortos durante a ofensiva aérea e terrestre de Israel, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, e cerca de 85% da população total da faixa foi deslocada.

A guerra foi desencadeada pelo ataque terrorista do Hamas, a 7 de outubro, no sul de Israel, no qual morreram pelo menos 1200 pessoas e mais de 240 foram feitas reféns.

Muitos dos habitantes de Gaza têm ligações a Gaza através de entes queridos e amigos, e um sentimento de miséria abateu-se sobre a cidade venerada pelos cristãos como o local de nascimento de Jesus Cristo.

As decorações que outrora adornavam os bairros foram retiradas. Os desfiles e as celebrações religiosas foram cancelados. No centro da cidade, a tradicional e enorme árvore de Natal da Praça da Manjedoura está claramente ausente.

Viajar para Belém, cerca de oito quilómetros a sul de Jerusalém, não é normalmente uma viagem fácil. A barreira da Cisjordânia, construída por Israel, restringe a circulação, tal como os vários postos de controlo que entram e saem da cidade. A situação só piorou desde o ataque descarado do Hamas

Desde 7 de outubro, Israel tem restringido a circulação em Belém e noutras cidades palestinianas da Cisjordânia, com postos de controlo militares que permitem o acesso à entrada e à saída, o que tem impacto nos palestinianos que tentam chegar ao trabalho.

O território ocupado registou também um aumento da violência, com pelo menos 300 palestinianos mortos em ataques israelitas, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano.

"O meu filho perguntou-me porque é que não há árvore de Natal este ano, não sei como explicar", diz Ali Thabet à CNN.

Ele e a sua família vivem em Al Shawawra, uma aldeia palestiniana perto de Belém, e visitam-na todos os Natais "porque a nossa relação com os nossos irmãos cristãos é uma relação forte

Ali Thabet vive em Al Shawawra, uma aldeia palestiniana perto de Belém, e visita-a todos os Natais "porque a nossa relação com os nossos irmãos cristãos é uma relação forte".

Ele explica: "Juntamo-nos a eles nas suas celebrações e eles também se juntam a nós nas nossas celebrações. Mas este ano a época festiva está a ser muito má".

Ao caminhar pelas ruas de pedra, o impacto do conflito é evidente.

As empresas estavam a contar com um período festivo movimentado, depois de terem sofrido as dificuldades e as restrições de viagem da pandemia do coronavírus. Mas sem as habituais multidões de turistas e fiéis, muitos dos hotéis, lojas e restaurantes fecharam as portas.

A economia de Belém depende dos peregrinos e do turismo, explica Rony Tabash, proprietário de uma loja de terceira geração, que fica à porta da sua loja à espera de clientes que nunca chegarão.

As recordações e as esculturas em madeira de oliveira do presépio, esculpidas de forma intrincada, estão nas prateleiras a ganhar pó. A loja de Tabash é uma das poucas que permanecem abertas, com o desejo de apoiar os artesãos qualificados que delicadamente fazem a sua mercadoria.

Todos os dias, Tabash leva o pai consigo para a loja para o tirar de casa. O seu avô abriu a loja em 1927 e este lugar, juntamente com a praça e a sua famosa igreja, tornaram-se "parte do nosso coração".

"Nunca vimos um Natal como este", continua. "Desde há três meses, sinceramente, não temos uma única venda. Não quero manter o meu pai em casa. Não quero perder a esperança".

Até a Igreja da Natividade - que se tornou o primeiro Património Mundial nos territórios palestinianos em 2012 - está praticamente vazia. Num ano normal, filas de centenas de pessoas serpenteavam à volta do parque de estacionamento, com peregrinos à espera pacientemente para entrar na gruta, considerada desde o século II como o local exato do nascimento de Cristo. Uma estrela de prata de 14 pontas, colocada no chão de mármore, marca o local exato onde se diz que Jesus nasceu.

No século IV, o imperador Constantino fundou uma igreja no local, que foi destruída no ano 529, apenas para ser substituída por estruturas maiores, que formam a base da igreja atual.

No interior, normalmente só há lugares de pé. Mas este ano, os combates em Gaza mudaram tudo. Agora, quase se ouve um alfinete a cair.

"Nunca vi nada assim", diz o padre Spiridon Sammour, um sacerdote grego ortodoxo da Igreja da Natividade.

"O Natal é alegria, amor e paz. Nós não temos paz. Não temos alegria", diz solenemente. "Não está nas nossas mãos e rezamos pelos líderes que vão tomar as decisões em todo o mundo, para que Deus os ajude e lhes dê a sua luz para que façam a paz aqui e em todo o mundo.

Kareem El Damanhoury, Eyad Kourdi e Sugam Pokharel da CNN contribuíram para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com