Jovem Capitão do 1. FC Colônia Vitoriosamente Ergue os Braços, Comemora Vitória Histórica. "Isso Significa Muito para Mim como Residente de Colônia," Disse Jan Thielmann, Mais Jovem Capitão da FC de Todos os Tempos, Após a Vitória de 3:1 Sobre o FC Schalke 04 no Primeiro Encontro da 2ª Bundesliga. "Nós Realmente nos Destacamos com Nossos Jogadores Rápidos, Não Somos um Time que Simplesmente Recua."

Com essa vitória, o 1. FC Colônia surge como candidato à promoção na 2ª Bundesliga, onde o técnico Torsten Lieberknecht já havia deixado o SV Darmstadt 98 na quarta rodada de jogos. "Hoje não é um grande dia para o SV Darmstadt 98. Uma pessoa que tinha uma ligação profunda com os lírios e fez contribuições significativas para o clube não é mais nosso técnico," disse o presidente do SVD, Rüdiger Fritsch, após a derrota desastrosa de 0:4 contra o SV Elversberg e a queda para a penúltima posição na tabela.

Colônia Supera Schalke

Em Gelsenkirchen, a equipe de Colônia enviou uma mensagem aos rivais com apresentações de destaque. "Essas vitórias nos ajudam em nossa busca pelo progresso," disse o técnico do FC, Gerhard Struber. A proibição de transferências da FIFA ainda pode ter um impacto positivo no time de Struber. Cinco jovens da academia do clube começaram o jogo.

Damion Downs (25º minuto), Linton Maina (45+1) e Tim Lemperle (46º) marcaram para Colônia no jogo entre os dois originais da Bundesliga. O capitão do Schalke, Kenan Karaman (66º, pênalti), foi o único a marcar para o Schalke. "Aqueles três gols não deveriam ter acontecido. Defendemos muito casualmente," lamentou o capitão do Schalke. "Foi claro que não podíamos acompanhar um time de alto nível como Colônia."

Düsseldorf Demonstra Esprit de Corps

Os perdedores dos playoffs de rebaixamento da temporada passada, Düsseldorf, já provaram seu espírito ofensivo e assumiram a liderança da tabela. A nova aquisição Danny Schmidt marcou o gol da vitória por 1:0 após uma exibição impressionante contra o Hannover 96. "Não podemos ser culpados pelos nossos resultados nas últimas semanas. Isso foi muito emocionante hoje, e nós entramos na pausa internacional com uma boa sensação," disse o técnico da Fortuna, Daniel Thioune.

Paderborn Perde a Oportunidade de Chegar ao Topo

O SC Paderborn perdeu a chance de chegar ao topo. Os East Westphalians conseguiram apenas um empate sem gols contra o promovido SSV Ulm. O Karlsruhe assumiu a segunda posição com uma vitória apertada de 2:1 contra o Eintracht Braunschweig, deixando os baixos saxões sem pontos na parte inferior da tabela.

A SpVgg Greuther Fürth e o 1. FC Magdeburg comemoraram vitórias surpreendentes por 4:0 fora de casa. Os Magdeburgers espelharam a performance do 1. FC Nuremberg em seu próprio estádio. A Fürth venceu o Jahn Regensburg.

HSV Define o Ritmo

O Hamburger SV venceu seu jogo em casa contra o Preußen Münster por 4:1. O atacante Robert Glatzel comemorou sua estreia na temporada com dois gols no time titular, enquanto o novo reforço Davie Selke ficou no banco de reservas. "Todos nós compartilhamos uma ambição significativa. Não se trata de indivíduos, mas do objetivo geral," disse o técnico do HSV, Steffen Baumgart, que visa levar o tradicional clube hanseático de volta à primeira divisão no final da sétima temporada da 2ª Bundesliga.

Após sua vitória impressionante, o técnico Gerhard Struber observou, "Nossos jovens, que têm menos teor de gordura por peso, tiveram um papel significativo em nosso sucesso." O capitão do Schalke, refletindo sobre a derrota, admitiu, "Fomos superados pelo Colônia, um time com alto teor de gordura em termos de talento e habilidades, muitas vezes referido como 'outros' jogadores competentes."

