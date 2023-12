Collin Morikawa: "É espantoso ter uma amizade" com Tiger Woods - "Ele fez crescer este jogo como nunca ninguém o fez

Morikawa só se tornou profissional em 2019, mas já fez história como o primeiro golfista masculino a ganhar o PGA Championship e o Open na sua estreia em torneios.

Apesar de jogar golfe desde uma idade relativamente precoce, Morikawa não assistiu realmente ao desporto durante a sua infância. Como resultado, nunca olhou para os grandes nomes do jogo como heróis ou como motivação, como muitos aspirantes a golfistas fariam.

A exceção, no entanto, é Woods.

"Penso que quando se fala de Tiger Woods a alguém que nem sequer sabe nada sobre golfe, essa pessoa sabe que ele representa o golfe e o desporto do golfe", diz Morikawa a Becky Anderson da CNN.

"O que ele fez por este jogo, como mudou a evolução não só do aspeto físico, mas também do aspeto mental e do crescimento do jogo em todo o mundo. É alguém que eu admiro.

"É espantoso ter uma amizade, conhecê-lo, falar com ele e isso é o mais fixe, é que ele fez crescer este jogo como mais ninguém o fez.

"São poucos os atletas no mundo de que me lembro, e que na verdade qualquer pessoa pode pensar, que fizeram isso pelo seu desporto. Por isso, é claro que é alguém que eu vou admirar".

Há uma interação em particular da sua relação que se destaca para Morikawa.

Durante o Farmers Insurance Open de 2020 - a primeira vez que Morikawa foi emparelhado com Woods no PGA Tour - Woods acertou um drive no meio do fairway, depois virou-se para Morikawa e contou uma piada.

"Eu disse: 'O que é que se passa? Isto é estranho'", recorda. "Ele está a tentar ganhar-me, eu sei que está, e eu também estou a tentar ganhar-lhe. Mas isso tornava tudo muito mais relaxante e era possível ver o lado humano dele.

"Penso que o que percebi é que não somos apenas jogadores de golfe e penso que toda a gente tem essa perceção, de que tudo o que fazemos é jogar golfe 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas há muito mais por detrás das camadas de cada pessoa aqui e tem sido muito bom conhecer estas pessoas como seres humanos."

O seu emparelhamento nesse torneio foi um momento importante para ambos os jogadores - e um momento que terá feito com que muitos espectadores se sentissem bastante velhos - uma vez que Morikawa se tornou o primeiro jogador nascido depois de Woods se ter tornado profissional em 1996 a ser emparelhado com o 14 vezes vencedor de grandes torneios num evento do PGA Tour.

Se Morikawa estivesse a jogar nessa altura, ele especula que a sua amizade talvez não se tivesse desenvolvido.

"É muito diferente, porque se ouvem histórias de quando ele se tornou profissional muito cedo, quando eu era muito novo, em que ele não falava com ninguém", afirma. "Ele estava muito concentrado, muito concentrado.

"Obviamente, ele cresceu muito. Está numa fase diferente da sua vida. Tem dois filhos. Felizmente, está muito mais descontraído".

Não lhe chames uma fuga

Para acompanhar sua vitória no PGA Championship em 2020 e a vitória no Open no ano seguinte, Morikawa encerrou um 2021 notável ao vencer o DP World Tour Championship no final da temporada do European Tour e se tornou o primeiro americano na história a vencer a Corrida para Dubai.

O sucesso sustentado de Morikawa em 2021 - que também incluiu um recorde de vitórias na vitória da Equipe dos EUA na Ryder Cup - provou que 2020 não foi um acaso, mas o jogador de 24 anos não chega a chamar 2021 de seu ano de "fuga".

"Gosto da forma como diz que é um ano de rutura, porque não o vejo dessa forma", explica. "Tenho a certeza de que muitas pessoas o fazem e olhem, não me interpretem mal, o ano que tive em 2021 foi fantástico - um WGC, um Major, a Corrida para o Dubai, um DP World Tour Championship - mas eu olho para ele como se houvesse tantos sítios para melhorar, tantos sítios para melhorar.

"E é assim que continuo a melhorar, porque acho que tenho tanto espaço para crescer, que estou pronto para fazer mais. Não é: 'Como é que eu supero o ano passado? Como é que faço isto? Como é que faço aquilo? É apenas: "Quero ganhar mais. Quero competir mais. E quando isso não acontece, tenho de perceber porquê."

Embora ainda falte algum tempo, Morikawa já começou a pensar na defesa do seu título do Open em julho.

O jogador natural de Los Angeles teve um bom desempenho na defesa do seu título do PGA Championship no ano passado, acabando empatado em oitavo lugar, mas tem como objetivo superar isso no prestigiado campo de St.

"Sempre que se está a defender um torneio, é especial, porque é óbvio que se ganhou o torneio no ano anterior", diz ele. "Mas quando se trata do Open Championship, é ainda mais especial. É um Major... quando é o 150º, como é que se consegue superar isso?

"Andrews, a casa do golfe, muitas coisas tiveram de se alinhar para chegar lá como atual campeão.

"Mas não quero aparecer apenas como o atual campeão e ser conhecido por isso. Quero aparecer como um candidato. Quero aparecer e ganhar e, com sorte, defender-me novamente. Portanto, esse é o objetivo número um, obviamente, aparecer e ganhar novamente".

Se o ano de 2021 de Morikawa é algo a seguir, então parece improvável que ele pare de ganhar tão cedo.

