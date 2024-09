Colin Farrell trocou algumas mensagens com Danny DeVito sobre quem toma o título de melhor Pinguim, em referência ao próximo renascimento do papel de Farrell.

O papel é uma adaptação moderna do notório vilão da DC Comics, The Penguin, um personagem interpretado por vários atores ao longo dos anos, com a interpretação de Danny DeVito em "Batman Returns", de Tim Burton, em 1992, sendo provavelmente a mais icônica.

Antes de mergulhar de volta no papel, Farrell revelou que entrou em contato com DeVito, seu colega de elenco em "Dumbo", de 2019, também dirigido por Burton. Eles trocaram algumas mensagens, basicamente brincando sobre quem era o melhor Penguin. (Os dois têm uma história de brincadeiras.)

"The Penguin" oferece uma visão crua e sombria do submundo criminal de Gotham City, como retratado em "The Batman", de Matt Reeves, com o vilão imoral de Farrell no centro das atenções.

Apesar de admitir que assistiu DeVito como The Penguin e ser fã de Burgess Meredith na série de TV "Batman" dos anos 60, Farrell afirmou que sua interpretação do personagem foi influenciada por fontes mais sérias e menos cômicas, como Dustin Hoffman como Ratso Rizzo em "Midnight Cowboy", Robert De Niro como Al Capone em "Os Intocáveis" e James Gandolfini em "Os Sopranos".

"Eles estão todos aí", disse Farrell. "Assisti 'Os Intocáveis' duas vezes, 'Midnight Cowboy' quatro vezes. Como ator, qualquer coisa que você já viu, qualquer música que já ouviu, tudo isso é usado de alguma forma em todo personagem que você interpreta."

A escuridão do personagem provou ser um grande desafio.

"No final, eu estava de mau humor porque é tão escuro e ele é tão cruel e sem coração", observou Farrell. "Estava um pouco deprimido no final. Fiquei feliz por ter terminado."

E como ele conseguiu sair desse estado de espírito após as filmagens?

"Assisti a filmes da Pixar", ele compartilhou. "Iria para meu quarto de hotel e colocaria 'Procurando Nemo'. Sério, eu precisava assistir algo leve."

"The Penguin" estreia nesta quinta-feira no Max, que, assim como a CNN, é de propriedade da Warner Bros. Discovery.

