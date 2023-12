Coco Gauff sofre derrota em Wimbledon frente à compatriota norte-americana Amanda Anisimova

As duas norte-americanas defrontaram-se no Centre Court num encontro de grande qualidade, mas foi Anisimova quem teve melhor desempenho, vencendo por 6-7 (4-7) 6-2 6-1.

"Este é o dia mais especial da minha carreira", disse Anisimova após a sua vitória. "É um enorme privilégio jogar neste court com a Coco.

"Ganhar é tão especial, especialmente em frente a uma multidão - vocês foram fantásticos."

Gauff, de 18 anos, começou melhor do que as outras duas e passou para a liderança no primeiro set antes de Anisimova começar a assentar - era a primeira vez que jogava um encontro no court principal de Wimbledon.

No final do set, a dupla teve de ser separada por um tiebreak, que Gauff conseguiu levar a melhor, antes de a situação mudar rapidamente para o outro lado.

O primeiro serviço de Gauff começou a desiludi-la no segundo set e deu à sua adversária todas as oportunidades de que precisava para forçar um set decisivo.

Anisimova, 25ª do ranking mundial, não tirou o pé do acelerador e continuou a dominar a partir da linha de base, reduzindo os erros não forçados.

A jovem de 20 anos foi melhorando à medida que o jogo avançava e conseguiu servir com facilidade para passar à próxima ronda, onde irá defrontar Harmony Tan na segunda-feira.

"Há tantas jogadoras americanas a jogar bem e estou orgulhosa do meu país e da forma como nos temos portado", acrescentou Anisimova.

"Foi muito emocionante ter um confronto só de americanas neste court, por isso foi muito especial."

Fonte: edition.cnn.com