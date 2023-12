Coco Gauff perde com Iga Świątek e quebra uma série de 16 vitórias consecutivas

A número 3 do mundo, Gauff, viveu a melhor fase da sua carreira este verão, tornando-se campeã de um Grand Slam pela primeira vez no US Open e embarcando na mais longa série de vitórias de uma adolescente americana desde Serena Williams em 1999, de acordo com a WTA.

Mas tudo isso acabou quando Świątek venceu o americano em Pequim por 6-2 6-3.

"Estou muito orgulhosa de mim mesma", disse Gauff depois, de acordo com o China Open. "Espero que no próximo ano possa continuar com esta consistência, talvez não 16 seguidas a um nível consistente, mas desde que consiga obter algumas vitórias, 1000 vitórias em títulos, e espero que um Grand Slam seja um grande objetivo para mim."

Gauff e Świątek estão habituados a jogar um contra o outro. Eles já se enfrentaram mais do que qualquer outro adversário e a partida quase sempre termina a favor de Świątek. O polaco já derrotou Gauff oito vezes e perdeu apenas uma.

Świątek dominou o primeiro set, acertando apenas quatro erros não forçados e concedendo zero pontos de quebra, enquanto ela costava para uma vantagem de 6-2.

De seguida, quebrou Gauff no primeiro jogo do segundo set, e o jogo foi interrompido a 2-1 quando Gauff pediu um tempo médico devido a uma lesão no ombro direito.

Gauff continuou a jogar, mas não conseguiu conter a maré e sucumbiu à sua primeira derrota desde agosto, pondo fim à mais longa série de vitórias no WTA Tour este ano, segundo a Reuters.

"Parece que posso voltar a jogar livremente, por isso estou muito feliz", disse Świątek por a WTA depois, após um período em que abandonou o seu estatuto de número 1 do mundo e caiu do US Open nos oitavos de final.

"Já há algum tempo que não me sentia assim. Por isso, vou lembrar-me para o resto da minha carreira que, apesar de poderem vir tempos mais difíceis, na tua mente, podes sempre ultrapassar isso.E com trabalho árduo, podes consegui-lo."

Świątek vai agora enfrentar a número 22 do mundo Liudmila Samsonova pelo título do China Open no domingo.

Fonte: edition.cnn.com