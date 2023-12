Coco Gauff apela ao fim da violência com armas de fogo e à reforma do sistema de armas de fogo na final do Open de França

Após a sua vitória nas meias-finais do Open de França, na quinta-feira, para avançar para a sua primeira final de singulares de um Grand Slam, a jovem de 18 anos escreveu numa lente de uma câmara próxima - como é tradição após uma vitória. Mas em vez da sua assinatura, Gauff acrescentou "Peace End Gun Violence" (Paz e Fim da Violência Armada) com a imagem de um coração.

Depois da sua vitória por 6-3 6-1 em sets directos contra a italiana Martina Trevisan, a americana explicou que não tinha planeado escrever aquela mensagem de antemão, mas que queria expressar a "importante" mensagem.

"É importante, tal como uma pessoa no mundo, independentemente de ser ou não jogadora de ténis. Penso que, para mim, foi especialmente importante estar na Europa e saber que as pessoas de todo o mundo estão de certeza a assistir", afirmou.

"Penso que este é um problema noutras partes do mundo, mas especialmente na América, é um problema que, francamente, tem vindo a acontecer há alguns anos, mas obviamente que agora está a receber mais atenção. Mas, para mim, é um problema que se arrasta há anos.

"Para mim, é um problema próximo de mim. Tinha alguns amigos que participaram no tiroteio de Parkland. Lembro-me de assistir a toda essa experiência em primeira mão, de ver e ter amigos a passar por toda essa experiência. Felizmente, eles conseguiram safar-se. Acho que é de loucos, acho que tinha talvez 14 ou 13 anos quando isso aconteceu, e ainda nada mudou.

"Penso que foi apenas uma mensagem para as pessoas que estão em casa verem e para as pessoas que estão em todo o mundo verem. Esperemos que chegue às cabeças das pessoas que estão no poder para que as coisas mudem".

A mensagem de Gauff surge após a recente vaga de tiroteios em massa nos EUA.

Em maio, um atirador de 18 anos matou 19 crianças e dois adultos numa escola primária em Uvalde, Texas, antes de ser morto por agentes da autoridade. No início do mês, 10 pessoas foram mortas num tiroteio em massa por motivos raciais num supermercado em Buffalo por um suspeito com equipamento tático que transmitiu o ataque em direto.

Na quarta-feira, um tiroteio em Tulsa, Oklahoma, fez cinco mortos, incluindo o atirador.

Na quinta-feira, o Presidente dos EUA, Joe Biden, lançou um fervoroso apelo a leis mais rigorosas sobre armas, incluindo a proibição de armas de assalto, leis mais rigorosas de verificação de antecedentes e uma idade mínima mais elevada para a compra de armas.

Utilizar as plataformas para a mudança

Gauff explicou que as estrelas do desporto devem usar as suas plataformas para fazer mudanças e que aprendeu muito sobre como ter uma voz com outros atletas de alto nível.

"Definitivamente, eu diria LeBron James, Serena (Williams), Billie Jean (King), Colin (Kaepernick), a lista continua, Naomi (Osaka), continua realmente sobre essas questões", disse ela.

"Acho que agora os atletas estão mais, sinto-me mais à vontade para falar sobre coisas como esta. Sinto que, muitas vezes, somos colocados numa caixa em que as pessoas dizem sempre: 'Oh, o desporto e a política devem ficar separados e tudo isso'. E eu digo que sim, mas ao mesmo tempo, sou um ser humano antes de ser um jogador de ténis.

"Se me interessasse por isto, nem sequer consideraria a política da violência armada; acho que isso é apenas a vida em geral. Não acho que isso seja político de todo. Mas, de um modo geral, acho que sou um ser humano em primeiro lugar. Por isso, é claro que me vou preocupar com estas questões e falar sobre elas.

"Quando as pessoas fazem esses comentários, eu não vou ser um atleta para sempre. Vai haver uma altura em que me vou reformar e tudo isso, e vou continuar a ser um ser humano. Por isso, é claro que me preocupo com estes temas.

"Acho que o desporto nos dá uma plataforma para fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas."

Gauff vai defrontar a número 1 do mundo Iga Swiatek na final do Open de França, no sábado.

Fonte: edition.cnn.com