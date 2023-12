'Cobra muito venenosa' atrasa o jogo de qualificação de Dominic Thiem no Brisbane International

"Adoro animais, especialmente os exóticos", disse o antigo campeão do Open dos Estados Unidos, Thiem, ao sítio Web do Brisbane International. "Mas disseram-me que era uma cobra muito venenosa e que estava perto das baleias, por isso era uma situação muito perigosa.

"É algo que nunca me aconteceu e é algo que definitivamente nunca vou esquecer".

De acordo com o sítio Web da ATP, a serpente castanha-oriental entrou no campo no final do primeiro set, tendo sido necessário um apanhador de serpentes para a remover.

A cobra castanha do leste é a causa de "mais mortes por picada de cobra do que qualquer outra espécie de cobra na Austrália", de acordo com o site do Museu Australiano.

A espécie de serpente está espalhada "por todo o leste da Austrália ... e é frequentemente encontrada na periferia suburbana de muitas grandes cidades e vilas", afirma o Museu Australiano no seu sítio Web.

"O que falta a esta serpente em termos de entrega de veneno é compensado pela sua potência... um envenenamento bem sucedido pode resultar em paralisia progressiva e hemorragia incontrolável".

A certa altura do jogo, McCabe, de 20 anos, tinha uma vantagem de 6-2 5-3 40-0 sobre Thiem e parecia estar prestes a surpreender o antigo nº 3 do mundo e a garantir a sua primeira vitória no top-100.

Mas Thiem, que é agora o número 98 do ranking mundial, sobreviveu a três match points e recuperou para conquistar uma vitória por 2-6 7-6(4) 6-4 após um encontro de duas horas e 53 minutos contra McCabe no Queensland Tennis Centre.

"Foi uma boa vitória no final", disse Thiem ao site do Brisbane International. "Ele estava a jogar muito bem. Acho que estava a servir muito bem.

"Vitórias como a de hoje são muito importantes. Não me senti muito bem em campo, mas mesmo assim consegui a vitória."

Fonte: edition.cnn.com