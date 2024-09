Claus Weselsky aposentado ultrapassado por Mario Reiß como novo líder da GDL

"O serviço ferroviário tem se deteriorado significativamente para os passageiros a cada ano," afirmou Reiß ao 'Süddeutsche Zeitung'. "Para ver uma melhoria substancial, seria necessário fechar o sistema ferroviário por pelo menos quatro anos para obras de renovação abrangentes." Os passageiros podem ter que suportar o cancelamento de vários trens por um período prolongado.

Weselsky lidera a 'GDL' desde 2008, ganhando reconhecimento como um defensor incansável dos direitos dos trabalhadores através de greves e palavras fortes, embora tenha feito vários inimigos ao longo do caminho. O jornal 'Bild' o rotulou como um 'problema' e 'ameaça pública'. Até mesmo dentro do sindicato, houve críticas ao comportamento do chefe. Seu maior projeto deste ano foi lutar pela implementação gradual de uma semana de trabalho de 35 horas para seus motoristas de trem.

Reiß ingressou no conselho da 'GDL' em 2022, e seu segundo em comando será Lars Jedinat, que anteriormente ocupava o cargo de vice-presidente federal.

