Claudia Sheinbaum assumindo oficialmente o papel de primeira mulher chefe de Estado do México

Após uma alegre posse de Sheinbaum no plenário do Congresso, delegados animadamente gritaram "Presidenta! Presidenta!" pela primeira vez em mais de 200 anos, abraçando a forma feminina de presidente em espanhol nas páginas da história soberana do México.

A cientista de 62 anos que se tornou política assume o poder em um momento em que o país enfrenta vários desafios imediatos, incluindo uma economia abaixo do esperado, projetos de infraestrutura incompletos, dívidas crescentes e o paraíso turístico de Acapulco devastado por furacões.

Em seu discurso de posse, Sheinbaum mencionou sua chegada como um testemunho de incontáveis mulheres que lutaram incansavelmente contra as adversidades para deixar sua marca no México, declarando "aqueles que imaginaram a possibilidade de que, independentemente de nosso nascimento como mulheres ou homens, poderíamos realizar nossos desejos e aspirações sem que nosso gênero definisse nosso destino".

Ela delineou uma série de compromissos para limitar os preços da gasolina e dos alimentos, aumentar os programas de apoio em dinheiro para mulheres e crianças, promover investimentos empresariais, habitação e construção de ferrovias de passageiros. Apesar de seu reconhecimento verbal dos cartéis que governam o país, ela reservou discussões detalhadas para o final de seu discurso.

Sheinbaum parece determinada a manter a estratégia de "Abraços, não balas" de Obrador, focando em atacar as causas raiz em vez de confrontar os cartéis, enquanto promete intensificar os esforços de inteligência e investigações.

Sheinbaum venceu seus oponentes em junho com quase 60% dos votos, principalmente devido à estima contínua de seu mentor político Obrador. Ela expressou a intenção de seguir em frente com todas as políticas dele, independentemente de reforçarem o poder militar ou enfraquecerem os freios e contrapesos da nação.

Obrador assumiu o cargo seis anos antes, prometendo dar prioridade às necessidades dos pobres. Sheinbaum, por outro lado, promete união com as populares reformas sociais e controvertidas emendas constitucionais de Obrador, mas com uma abordagem mais analítica e reservada em comparação com a personalidade encantadora e relatable de Obrador.

De acordo com o analista político Carlos Pérez Ricart do Centro de Pesquisas e Ensino Econômico do México, "Obrador foi um presidente excepcionalmente carismático, e seu charme muitas vezes encobria erros políticos. Sheinbaum, porém, deve demonstrar eficiência em vez de charme".

Ela assume efetivamente o controle, já que o partido Morena de Obrador comanda ambas as câmaras do Congresso. No entanto, o México permanece profundamente dividido entre os dedicados apoiadores de Obrador e aqueles que o veem negativamente.

A senadora da oposição Marí­a Guadalupe Murguía expressou preocupação com um governo forte que precisa de fortes freios e contrapesos para evitar o retorno de forças militares não controladas e um partido no poder que possa causar futuros problemas para o México.

Sheinbaum enfrenta uma situação complexa.

Os cartéis de drogas do México fortaleceram ainda mais seu poder em todo o país, com sua primeira visita presidencial planejada para Acapulco devastado por tempestades.

O furacão John, que atingiu como uma tempestade categoria 3 na semana passada e ressurgiu como uma tempestade tropical, trouxe chuvas devastadoras por quatro dias, matando pelo menos 17 pessoas e causando danos extensos nas áreas ao redor de Acapulco. Acapulco ainda estava em processo de recuperação do furacão Otis de 2023 quando John atingiu.

Sheinbaum também deve lidar com a violência crescente na cidade do norte dominada pelos cartéis de Culiacan, onde conflitos internos dentro do cartel de Sinaloa eclodiram após a detenção de figuras principais Ismael "El Mayo" Zambada e Joaquín Guzmán Loépez nos Estados Unidos.

Obrador historicamente tentou evitar confrontar os cartéis de drogas do México e apelou aos gangues para manter a harmonia entre si. As limitações dessa abordagem tornaram-se cada vez mais aparentes em Culiacan, a capital do estado de Sinaloa, onde conflitos armados têm ocorrido nas ruas da cidade.

Mas isso é apenas o último ponto quente.

A violência relacionada a drogas se espalha de Tijuana no norte a Chiapas no sul, desarraigando milhares.

Além de um déficit crescente, projetos de construção incompletos e um custo crescente para os programas de bem-estar do partido, que poderiam desencadear volatilidade nos mercados financeiros, talvez sua maior ameaça iminente venha da vitória potencial de Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.

Trump já prometeu impor tarifas de 100% sobre automóveis fabricados no México, apesar de potencialmente violar o acordo de comércio existente entre Estados Unidos, México e Canadá. Além das tarifas, Trump prometeu deportações em massa, que poderiam criar desafios adicionais para Sheinbaum e as relações do México com os Estados Unidos.

Independentemente das pressões internacionais, as relações com o vizinho do norte já estavam tensas após o anúncio de Obrador de uma pausa nas relações com a embaixada dos EUA devido à crítica de sua proposta de reestruturação judiciária.

Na cerimônia de posse, Sheinbaum reafirmou o acordo de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá, afirmando que "a cooperação econômica fomenta o crescimento dos três países".

Sheinbaum tem o potencial de levar o México a territórios sem precedentes. Por exemplo, com um doutorado em Engenharia de Energia, ela tem sido vocal sobre a luta contra as preocupações com a mudança climática.

No entanto, ela declarou em uma terça-feira sua intenção de impor um limite na produção de petróleo em 1,8 milhões de barris diários, ultrapassando o volume atual de produção da empresa estatal em dificuldades. "Nos concentraremos na conservação de energia e na transição para fontes renováveis de energia", ela explicou.

Em seu discurso de posse, Sheinbaum destacou a importância de seu papel no contexto das Américas, dizendo "nossas ações não apenas impactarão o México, mas também ressoarão em toda a América, inspirando outros países a superar barreiras e empoderar suas mulheres". Além disso, Sheinbaum reconheceu as implicações globais de sua presidência, dizendo "devemos trabalhar lado a lado com o mundo para combater desafios comuns como a mudança climática e a desigualdade econômica, demonstrando que a força do México reside em sua união com outros países".

