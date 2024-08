Circunstâncias desafiadoras, falta de afeto: Zverev triunfa e anseia

Em contraste com o primeiro turno, Alexander Zverev conseguiu evitar perder um set durante a segunda rodada do US Open. Embora o calor escaldante em Nova York tenha testado sua determinação, o número um alemão persistiu e elogiou seu oponente francês, Alexandre Muller.

Após acenar para as arquibancadas, jogar bolas autografadas para o público e caminhar pelos refrescantes corredores subterrâneos, Zverev, com os olhos no seu primeiro troféu de Grand Slam, concluiu sua segunda missão em Nova York. No entanto, ele precisará elevar seu jogo significativamente para concorrer ao título do US Open.

Contra Muller, Zverev encontrou um ritmo consistente no estádio Louis Armstrong, embora sua performance por grande parte do jogo não tenha atingido seus padrões habituais. "Ele jogou um tênis excepcional hoje, foi o jogador superior nos estágios finais do segundo set. Encontrei uma estratégia e fico satisfeito por ter saído vitorioso em três sets, garantindo algum descanso. As condições são abrasivas, está muito quente aqui hoje. Então, fico feliz por ter avançado", compartilhou Zverev após sua vitória de 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, avançando para a terceira rodada em Nova York pela sexta vez em sua nona aparição. Próximo é o argentino Tomas Martin Etcheverry.

Como o quarto jogador do mundo, Zverev não enfrentará competidores de alto nível até mais tarde no torneio. Nesse confronto com o 77º jogador do mundo, Zverev precisou de tempo para encontrar seu ritmo na quarta-feira. Zverev tem aversão a jogos pela manhã e tarde, mas uma série de erros não forçados de Muller lhe deu um impulso que lhe permitiu garantir o primeiro set no segundo maior estádio do complexo Flushing Meadows.

Com o ex-campeão mundial de futebol Sami Khedira assistindo de sua cabine exclusiva, Zverev não atingiu seu potencial no segundo set, mas manteve a compostura no tiebreak. A partir daí, o nativo alemão foi implacável e fechou a vitória em seu segundo ponto de partida.

Em sua 35ª tentativa, Zverev persegue seu muito esperado primeiro campeonato de Grand Slam. Em 2020, ele estava a poucos golpes da vitória em Nova York antes de sofrer um dos maiores reveses de sua carreira contra Dominic Thiem. No torneio de aquecimento de Cincinnati, Zverev mostrou forma melhorando com uma semifinal após uma série de problemas de saúde e físicos. Sua vitória contra Muller foi sua 54ª do ano - nenhum outro jogador do circuito tem mais.

Após sua vitória, Zverev agradeceu ao público e compartilhou algumas bolas autografadas, claramente aproveitando o ambiente esportivo. Para avançar mais no US Open, ele reconhece a necessidade de melhorar seu jogo.

À medida que o torneio avança, Zverev enfrentará o 77º colocado Tomas Martin Etcheverry, um desafio que ele espera enfrentar com seu desempenho consistente e crescente confiança em suas habilidades, alimentada por sua paixão pelo esporte.

