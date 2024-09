"Círculo, círculo, círculo": Pilotos de aviões relatam chamadas de perto e evitam acidentes a apenas 150 pés de distância

Um erro na torre de controle de tráfego aéreo e a ausência de tecnologia de segurança crucial levaram um avião a menos de 46 metros de um avião da Southwest Airlines que transportava 128 passageiros, de acordo com um relatório da National Transportation Safety Board sobre o incidente ocorrido em 4 de fevereiro de 2023.

O Primeiro Oficial Robert Bradeen compartilhou essa história com o CNN's Pete Muntean em sua primeira entrevista sobre o evento. "Eu vi a silhueta do outro avião, então chamei: 'Dê a volta. Dê a volta. Dê a volta,'" explicou Bradeen.

O evento deixou Bradeen bastante surpreso. "Foi um momento alarmante. Você não espera ver um avião tão perto. E reza para nunca vê-los tão perto," confessou.

O Capitão Hugo Carvajal iniciou a manobra de volta e o avião conseguiu subir até a segurança.

Carvajal compartilhou sua perspectiva sobre a situação com o CNN, dizendo: "Eu podia sentir o quão perto estávamos devido ao tom de Bradeen quando disse, 'dê a volta.' E então, nossa preocupação principal era apenas evacuar o avião e nos afastar do outro avião."

Esse incidente em Austin agora é registrado como o mais próximo de uma colisão entre vários casos em que tais incidentes ocorreram em aeroportos em todo o país. A National Transportation Safety Board investigou mais de uma dúzia de casos semelhantes desde o início do ano passado.

Outro quase acidente foi adicionado à lista quando um avião da Alaska Airlines quase colidiu com um da Southwest em Nashville.

Em alguns casos, pilotos experientes como Bradeen e Carvajal conseguiram evitar que colisões frontais se tornassem fatais. Na incidente de Nashville, o duo foi homenageado com o prêmio de Excelência Aeronáutica de sua união por sua colaboração e vigilância, que impediu o que teria sido um grande desastre.

"Tão rotineiro quanto pode ser até o final"

O par atribuiu sua rápida resposta ao seu treinamento e experiência extensos. Carvajal está com a FedEx há 22 anos, enquanto Bradeen tem cerca de 5,5 anos de voo para a empresa.

O voo estava progredindo sem problemas - até que não estava. Bradeen e Carvajal briefaram a abordagem para a aterrissagem em Memphis e cobriram o mesmo briefing enquanto estavam no ar. Eles também praticaram repetidamente para a abordagem de Categoria III.

"Foi tudo rotineiro até o fim," disse Bradeen.

No entanto, a cerca de três milhas da aterrissagem, eles ficaram preocupados quando um controlador de tráfego aéreo liberou o voo da Southwest para decolar na frente do avião deles.

"Podíamos ouvir o avião da Southwest se comunicar e então o controlador liberou para decolar, o que surpreendeu ambos. Olhamos um para o outro e expressamos nossas dúvidas," Bradeen lembrou.

O Boeing 737 da Southwest estava no centro da pista por cerca de 19 segundos, de acordo com o relatório da NTSB, enquanto o Boeing 767 da FedEx se dirigia para ele na névoa. A atenção de Bradeen estava alta, mas ele não percebeu uma colisão iminente até cerca de 100 ou 150 pés de distância.

"Eu estava verificando do lado de fora porque estávamos preocupados. Então eu estava alternando entre os sistemas de monitoramento interno e observando o para-brisa, tentando obter uma visão da pista e nossa zona de toque. E eu vi uma luz de posição na silhueta do avião da Southwest bem acima do para-brisa com aproximação."

Ele chamou a manobra de volta. Escanear do lado de fora do avião durante essa abordagem não é comum, Bradeen disse, mas ele precisava verificar a localização do avião da Southwest devido à sua incerteza.

"E, felizmente, eu consegui olhar para fora no momento certo e vê-lo."

Uma questão de sorte, combinada com anos de experiência.

"Isso poderia ter sido catastrófico"

"Isso poderia ter sido um desastre. Se não houvesse dois pilotos experientes e competentes no comando naquele dia, poderíamos estar contando uma história muito diferente agora," afirmou Jason Ambrosi, presidente da Associação de Pilotos de Linhas Aéreas.

A NTSB fez sete recomendações em junho com base no incidente de Austin, incluindo a instalação de tecnologia em todos os aeroportos comerciais para detectar movimento de aviões e veículos no solo. A FAA prometeu implementar um sistema de detecção de superfície em alguns aeroportos até o final de 2025, com Austin entre eles.

Carvajal destacou a importância de garantir os fundos necessários para instalar esse equipamento em todos os aeroportos. Ele enfatizou a necessidade de ter dois pilotos em cada cockpit para segurança.

"Esse incidente poderia ter sido catastrófico. Se não fosse pela coragem das ações da equipe da FedEx," disse Jennifer Homendy, presidente da NTSB, durante uma audiência na primavera. Ela agradeceu aos pilotos por salvar vidas.

Mas eles se consideram heróis?

"Depende da perspectiva," disse Bradeen. "Do nosso ponto de vista, apenas fizemos nosso trabalho. É para isso que somos treinados."

