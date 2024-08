Incidente infeliz na região do Allgäu - Cinco pessoas ficam feridas num acidente envolvendo dois automóveis.

Em um trágico acidente envolvendo uma carruagem em Oberallgäu, cinco pessoas ficaram feridas, sendo três delas com ferimentos graves. De acordo com fontes policiais, um veículo colidiu com a traseira da carruagem em uma estrada próxima a Immenstadt. A causa inicial do incidente ainda não foi identificada.

Dos quatro passageiros dentro da carruagem, três sofreram ferimentos graves, enquanto um teve ferimentos leves. O motorista do carro também sofreu ferimentos leves. Infelizmente, o cavalo atrelado à carruagem também ficou ferido. Os serviços de emergência responderam rapidamente ao local, e helicópteros de resgate foram acionados. A estrada foi temporariamente fechada para gerenciar a situação.

Os três indivíduos com ferimentos graves do acidente de carruagem foram levados ao hospital para tratamento imediato. Frequentemente, tais acidentes podem levar a longas investigações para determinar a causa exata.

